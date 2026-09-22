La ley SB 1360 firmada por Newsom en California que favorece a inmigrantes latinos que votan en las elecciones

El panorama electoral en Estados Unidos se encamina hacia modificaciones en la accesibilidad para los ciudadanos pertenecientes a minorías lingüísticas. Con la mirada puesta en los comicios, el marco legal firmado por Gavin Newsom en California redefinió las obligaciones de las autoridades locales para garantizar que el idioma no constituya una barrera al momento de ejercer el voto.

Qué establece la ley SB 1360 sobre asistencia lingüística en California

La ley SB 1360 responde, según el propio texto, a una realidad demográfica ineludible sustentada en datos oficiales del estado.

responde, según el propio texto, a ineludible sustentada en datos oficiales del estado. Según consta de manera orgánica en el texto oficial, California alberga la mayor proporción de hogares del país donde se habla una lengua distinta al inglés, al superar el 43% de las familias.

Firmado por Newsom: gobernador de California confirma leyes para proteger los sistemas electorales

Asimismo, más de tres millones de ciudadanos con derecho a voto —lo que representa más del 12% de todo el padrón electoral estatal— se identifican a sí mismos con un dominio limitado del idioma inglés.

La legislación señala que estudios previos encontraron una correlación entre la disponibilidad de materiales electorales traducidos y una mayor participación electoral. En este contexto, la comunidad de habla hispana se posiciona como una de las principales beneficiarias de las garantías ampliadas.

Cuándo entra en vigor la SB 1360 firmada por Gavin Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó y convirtió en ley la norma el 19 de septiembre de 2026, fecha en la que fue ratificada y presentada formalmente ante la Secretaría de Estado de California.

La norma establece de forma categórica que la asistencia lingüística y la traducción de insumos electorales constituyen un asunto de interés público de ámbito estatal, por lo que su cumplimiento resulta obligatorio para todos los municipios, incluidas las ciudades que cuentan con sus propias cartas constitucionales.

Según la legislación, más de tres millones de ciudadanos de California tienen dominio limitado del inglés, es decir, más del 12% del padrón electoral estatal Imagen generada con IA

La norma aprobada fija que los esfuerzos estatales deben estar orientados de forma prioritaria a erradicar cualquier obstáculo administrativo que impida la emisión de un voto libre e informado.

Qué materiales electorales deberá traducir California desde 2027

Para determinar qué condados deben proporcionar obligatoriamente insumos en un idioma específico distinto al inglés, la ley establece parámetros cuantitativos que amplían el esquema estatal de cobertura lingüística.

A más tardar el 15 de diciembre de 2031, y posteriormente los días 15 de diciembre de cada año finalizado en uno o siete, la autoridad electoral estatal deberá identificar y publicar el listado de los condados donde residan al menos 10.000 ciudadanos en edad de votar o donde el 5% posea un dominio limitado del inglés y comparta una misma lengua.

No obstante, desde el 1° de enero de 2027 hasta el 15 de diciembre de 2031, inclusive, los funcionarios de elecciones de cada distrito deberán ofrecer asistencia en cualquier idioma ya cubierto previamente bajo la Ley de Derechos de Voto de 1965 federal.

La autoridad electoral estatal indentificará y publicará a más tardar el 15 de diciembre de 2031 (y en años terminados en uno o siete) los condados con 10.000 votantes con dominio limitado de inglés que compartan lengua @CAgovernor

Entre los materiales e instrumentos que los funcionarios de las elecciones locales están obligados a traducir de manera integral y oportuna, se destacan los siguientes: