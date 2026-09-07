La protección que tienen los migrantes en hospitales de California frente a operativos de inmigración

En California, la legislación estatal otorga ciertas protecciones a los inmigrantes frente a operativos llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias en zonas sensibles. El portal oficial del gobierno remarca que determinadas áreas de los hospitales públicos están fuera del alcance de las autoridades migratorias sin una orden judicial o una resolución del tribunal.

Hospitales de California: qué límites tienen los operativos del ICE

Luego de la revocación del memorando sobre áreas sensibles por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las escuelas ya no están protegidas completamente de las actividades de control migratorio.

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Posteriormente, un paquete legislativo firmado por el gobernador Gavin Newsom estableció protecciones básicas para las personas en hospitales y centros de salud.

Las salas de emergencia y otras zonas no públicas de los hospitales alcanzados por la normativa están fuera del alcance del control migratorio, a menos que los agentes cuenten con una orden judicial firmada por un juez, según informa el gobierno en su página web.

A su vez, toda la información sobre el estatus migratorio que recopile un proveedor de atención médica está estrictamente protegida bajo las leyes de privacidad de la información médica.

Esta protección local es crucial en el contexto actual, ya que el gobierno federal confirmó que está incrementando el intercambio de datos entre agencias federales y las entidades de control de inmigración del DHS, lo que incluye datos de las personas inscritas en Medicaid (Medi-Cal en California).

El sitio también remarca que los oficiales de la ley y de control migratorio, tanto del ICE como de otras agencias, deben ser plenamente identificables por su nombre o su número de placa, con excepciones claramente establecidas.

Escuelas de California: qué protecciones existen frente al ICE

Si bien las escuelas ya no están fuera del alcance de las actividades de control, los migrantes aún tienen determinadas protecciones. Por lo general, las instituciones tienen prohibido permitir voluntariamente el acceso de agentes de inmigración al campus. Necesitan una orden judicial o una orden de un tribunal. A menos que lo exija explícitamente la ley, también tienen prohibido:

Solicitar números de Seguro Social.

Preguntar sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de los estudiantes, sus padres o tutores.

En general, las escuelas de California tienen prohibido permitir voluntariamente el acceso de agentes de inmigración al campus Imagen ilustrativa generada con IA

Bajo la ley impulsada por Newsom, se debe notificar a las familias cuando los agentes lleguen a los campus escolares. Además, la información de los estudiantes y las aulas está protegida del ICE, y se requiere una orden judicial para acceder.

En agosto de 2026, el gobernador Newsom envió una carta a los directores de las escuelas en la que reafirmó el compromiso de California con un entorno seguro para todos los estudiantes, incluidos los extranjeros y aquellos pertenecientes a familias inmigrantes.

Operativos del ICE en California: qué recomienda hacer el gobierno

En el mismo apartado, el gobierno californiano recordó a los inmigrantes que tienen los siguientes derechos en caso de encontrarse con un operativo de inmigración:

Pueden observar y grabar las detenciones públicas de inmigrantes, pero es importante mantener la calma y una distancia segura para evitar riesgos innecesarios.

No deben interferir ni discutir con los agentes federales. La obstrucción física o la escalada verbal pueden poner en riesgo su seguridad y acarrear cargos penales.

No es necesario que los agentes presenten una orden judicial para arrestar a alguien en público, pero sí la necesitan para entrar en zonas no públicas de una propiedad privada.

Pueden preparar a su familia en caso de ser arrestados. Es aconsejable memorizar los números de teléfono de los familiares y del abogado, así como hacer planes de emergencia si tienen hijos o toman medicamentos.

No deben discutir, resistirse ni obstaculizar al agente. Pueden hacer valer sus derechos verbalmente, de forma tranquila y clara.

Abogado de inmigración recomienda qué hacer ante una detención de ICE

Asimismo, el sitio remarcó que, si un inmigrante cree que sus derechos han sido vulnerados, puede ponerse en contacto con abogados cualificados y organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

En esa línea, el gobierno recordó que es posible obtener asistencia legal de organizaciones sin fines de lucro. Para eso, los extranjeros pueden visitar la sección de información de contacto dentro del portal oficial.