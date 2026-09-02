Es oficial: California pone límites a la contratación de exagentes del ICE y solo falta la firma de Newsom

La Legislatura de California aprobó la AB 1896, denominada GTFO Act, y remitió el proyecto al gobernador Gavin Newsom. El proyecto de ley plantea nuevas condiciones para quienes busquen incorporarse a organismos estatales y locales después de haber trabajado en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué establece la GTFO Act de California que espera por la firma de Newsom

El texto legislativo establece que, desde el 1° de enero de 2028, las personas que trabajaron como agentes del ICE o contratistas independientes e intervinieron personalmente en actividades de control migratorio no podrán acceder, en principio, a empleos dentro del sector público de California. La disposición alcanza a organismos estatales, municipios, condados, distritos escolares y otras entidades gubernamentales.

La propuesta de ley de Mark González contra la contratación de exagentes del ICE en California

El proyecto también contempla una excepción vinculada con el acceso al curso básico de formación de la Comisión de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Paz (POST, por sus siglas en inglés). Para que un aspirante con antecedentes en control migratorio pueda continuar, la agencia que pretende contratarlo deberá determinar que cumple con los requisitos de idoneidad establecidos.

La evaluación no se limitará a los antecedentes laborales tradicionales. Las autoridades podrán revisar información comprobable procedente de artículos periodísticos, publicaciones verificadas en redes sociales, demandas y denuncias civiles, además de otras fuentes que puedan ser verificadas.

El análisis deberá realizarse de manera individual y con base en las normas aplicables a los oficiales de paz en California. Además, quienes soliciten el puesto o pretendan ingresar al curso básico de POST tendrán que presentar una declaración bajo pena de perjurio.

En esa declaración tendrán que informar si alguna vez trabajaron como agentes de la ley o contratistas y si participaron personalmente en actividades de control migratorio. Una declaración falsa realizada de manera consciente será considerada dentro del proceso de evaluación.

El procedimiento para revisar antecedentes para empleos estatales en California

La AB 1896 dispone que la investigación específica sobre la participación del candidato en tareas migratorias es obligatoria. Si existen antecedentes de este tipo, la agencia deberá completar la revisión antes de que la persona pueda comenzar el curso básico del POST.

Esta medida surge como respuesta a las tácticas de agencias federales y busca prohibir que exoficiales o contratistas de migración ocupen puestos en el gobierno estatal o local Ryan Murphy - FR172324 AP

El proyecto prevé además que la comisión del POST establezca, antes del 1° de enero de 2028, los criterios regulatorios que definirán la idoneidad de estos aspirantes. Para elaborar esas reglas se contempla un grupo de trabajo compuesto por nueve integrantes, entre ellos:

Exoficiales o agentes con experiencia de mando e investigaciones internas

Especialistas en inmigración

Representantes de organizaciones comunitarias

Personas afectadas por procesos migratorios

Abogado con experiencia en esta materia

La propuesta establece que, como criterio general, el POST deberá rechazar la inscripción de quienes hayan participado en tareas de control migratorio. La excepción dependerá de que la agencia contratante notifique formalmente por escrito que considera apto al candidato y asuma esa determinación ante la comisión.

Hasta cuándo puede Newsom firmar o vetar la ley sobre exagentes del ICE

Los impulsores de la iniciativa, los asambleístas demócratas Mark Gonzalez y Robert Rivas, la presentan como una respuesta a las políticas federales de inmigración y a las operaciones realizadas por el ICE. Según sus argumentos, estos agentes federales podrían no ajustarse a los criterios que California pretende aplicar a sus organismos de seguridad pública.

Gavin Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para decidir si promulga o veta la ley @CAGovernor

“Tenemos la cuarta economía más grande del mundo gracias a nuestra comunidad inmigrante e indocumentada, y están siendo penalizados y perseguidos por la administración Trump”, dijo Gonzalez, según Los Angeles Times.

El paquete legislativo relacionado con esta iniciativa incluye además disposiciones sobre el uso de guantes capaces de producir descargas eléctricas y sobre la utilización de máscaras destinadas a ocultar la identidad de agentes federales. Newsom debe firmar o vetar la AB 1896 antes del 30 de septiembre.