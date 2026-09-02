Hay una contra el ICE: el paquete de leyes que Newsom tiene un mes para firmar o vetar en California

La Legislatura de California aprobó una serie de proyectos de ley destinados a establecer límites sobre determinadas prácticas de las fuerzas del orden y de las agencias federales dentro del estado. Entre ellos se encuentra la AB 2760, una iniciativa que apunta específicamente al uso de dispositivos de descarga eléctrica que pueden colocarse en la mano y que fueron considerados para operaciones de control migratorio.

AB 2760 en California: qué prohíbe el proyecto sobre los guantes eléctricos del ICE

La propuesta establece una prohibición temporal del empleo de estos dispositivos hasta el 1° de enero de 2030. También impide que las agencias estatales y locales utilicen fondos públicos de California para comprarlos y ordena incorporar la prohibición en sus respectivas políticas sobre el uso de la fuerza.

Los dispositivos alcanzados por la AB 2760 son conocidos como Generated Low Output Voltage Emitter (G.L.O.V.E.). Son fabricados por Compliant Technologies LLC y funcionan mediante la aplicación de una descarga eléctrica.

Según las especificaciones, pueden emitir entre 324 y 362 voltios, con un límite máximo de 380 voltios. El dispositivo se utiliza en una sola mano y fue diseñado para provocar dolor con el objetivo de lograr que una persona obedezca una orden.

El proyecto surgió después de que el gobierno federal avanzara con la compra de estos dispositivos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó adjudicando un contrato por US$16,7 millones a Compliant Technologies para adquirir 6000 unidades destinadas a sus operaciones.

Para eso, la medida ordena al Departamento de Justicia de California realizar un estudio y presentar sus conclusiones ante la Legislatura antes del 1° de enero de 2029. “No se puede usar con nuestros hijos, no se puede usar con nuestros maestros, nuestros empresarios, no se puede usar con nadie”, señaló una de las impulsoras del proyecto, LaShae Sharp-Collins, según Los Angeles Times.

Los legisladores demócratas proponen impedir que tanto los agentes del ICE como los oficiales de policía estatales utilicen o lleven consigo cualquier dispositivo diseñado para emitir descargas eléctricas Imagen generada con IA

Las leyes de California que esperan la decisión de Newsom

Junto con la AB 2760, la Legislatura de California aprobó una serie de normas sobre asuntos diferentes. Según lo retomado por ABC 10, el paquete legislativo contiene:

Regulación de fuegos artificiales : busca endurecer los requisitos de licencias de las instalaciones de pirotecnia, aumentar las multas y exigir inspecciones anuales.

: busca endurecer los requisitos de licencias de las instalaciones de pirotecnia, aumentar las multas y exigir inspecciones anuales. Presupuesto menor : define el destino de los US$1000 millones ya asignados en el presupuesto del Estado.

: define el destino de los US$1000 millones ya asignados en el presupuesto del Estado. Regulación de centros de datos : incluye medidas para que las empresas de este sector afronten tarifas eléctricas específicas para evitar que los costos de ampliación de la infraestructura recaigan sobre el resto de los usuarios.

: incluye medidas para que las empresas de este sector afronten tarifas eléctricas específicas para evitar que los costos de ampliación de la infraestructura recaigan sobre el resto de los usuarios. Chatbots de IA : exige a las empresas tecnológicas implementar medidas de seguridad más estrictas para frenar los impactos nocivos de la inteligencia artificial y prohíbe ofrecer ciertas características o funciones a menores de 16 años.

: exige a las empresas tecnológicas implementar medidas de seguridad más estrictas para frenar los impactos nocivos de la inteligencia artificial y prohíbe ofrecer ciertas características o funciones a menores de 16 años. Redes sociales : se busca impedir que las plataformas ofrezcan funciones consideradas adictivas a menores de esa edad y crear un Comité de Asesores de Seguridad Electrónica dentro del Departamento de Justicia estatal.

: se busca impedir que las plataformas ofrezcan funciones consideradas adictivas a menores de esa edad y crear un Comité de Asesores de Seguridad Electrónica dentro del Departamento de Justicia estatal. Día de Dolly Parton: el proyecto SB 931 busca establecer el 25 de septiembre como el ”Día de Dolly Parton" y exigir que el gobernador proclame anualmente esa fecha.

Gavin Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar las leyes; en caso de que no haya una acción por parte del gobernador, estas se harán efectivas de acuerdo con el procedimiento legal Facebook Governor Gavin Newsom

Cuál es la fecha límite de Newsom para firmar o vetar los proyectos en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar este paquete de proyectos aprobados por la Legislatura. La decisión se produce mientras el Estado Dorado se prepara para un cambio de administración al finalizar el año.

El demócrata ya fue reelegido en 2022 y no puede volver a postularse, según indica la Constitución estatal. De esta manera, abandonará su cargo el 4 de enero de 2027, cuando asuma quien resulte electo gobernador en los comicios del 3 de noviembre.