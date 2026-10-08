“Ley de defensa de las víctimas inmigrantes”: la nueva norma firmada por Newsom en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de normativas destinadas a proteger a la comunidad migrante del estado. Entre ellas se encuentra la “Ley de defensa de las víctimas inmigrantes”, que busca asegurar que las víctimas de delitos conozcan sus derechos y las opciones de protección migratoria disponibles.

En qué consiste la “Ley de defensa de las víctimas inmigrantes” firmada por Newsom

La ley fue aprobada bajo el proyecto AB 1994 del asambleísta David Alvarez, según LegiScan. Esta obliga a las agencias policiales y a las fiscalías encargadas de procesar delitos a informar a las víctimas sobre los derechos y opciones de alivio migratorio durante el contacto inicial o las investigaciones de seguimiento.

Las últimas leyes firmadas por Gavin Newsom en California

De igual modo, cada organismo debe entregar de forma gratuita una tarjeta informativa denominada “Immigrant Victims Rights and Resources”, la cual puede integrarse en la tarjeta existente de derechos de la Ley Marsy.

“La ley vigente exige que el Fiscal General diseñe y ponga a disposición esta tarjeta en formato PDF u otro formato de imagen, con la información específica que contiene, entre ellas información sobre las ayudas federales en materia de inmigración disponibles para ciertas víctimas de delitos”, señaló el escrito.

Cuál es el contenido que debe tener la tarjeta informativa para los migrantes en California

La tarjeta debe explicar en términos accesibles cuatro opciones de alivio migratorio. Estas se describen de la siguiente manera:

Alivios migratorios disponibles: información sobre la elegibilidad potencial para programas federales de protección como la Visa U, la Visa T, el alivio bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) o cualquier otro alivio migratorio por haber sido víctima de un delito cualificado.

La tarjeta bajo la "Ley de Defensa de las Víctimas Inmigrantes" ofrecen información sobre la elegibilidad potencial para programas federales de protección como la Visa U, la Visa T, Freepick

Requisito de colaboración : advertencia explícita de que, para mantener la elegibilidad a una Visa U, la víctima debe mantener su colaboración durante la investigación o el procesamiento penal del agresor.

: advertencia explícita de que, para mantener la elegibilidad a una Visa U, la víctima o el procesamiento penal del agresor. Asesoría legal : instrucciones claras sobre cómo consultar a un abogado de inmigración para evaluar la elegibilidad en cada caso.

: instrucciones claras sobre para evaluar la elegibilidad en cada caso. Directorio de proveedores legales: el enlace al sitio web oficial del Departamento de Servicios Sociales de California, donde se lista a los proveedores acreditados de servicios legales de inmigración.

Cuándo entra en vigor la “Ley de defensa de las víctimas inmigrantes”

La normativa entra en vigor el 1° de enero de 2027. El fiscal general debe tener diseñada y distribuida la tarjeta informativa para el 1° de enero de 2028.

La “Ley de Defensa de las Víctimas Inmigrantes" entra en vigor el 1° de enero de 2027 Jae C. Hong - AP

Al imponer nuevas obligaciones a los gobiernos locales, se va a clasificar como un mandato estatal sujeto a reembolso de costos mediante la Comisión de Mandatos Estatales.

Otras leyes de inmigración firmadas por Gavin Newsom

De acuerdo con la oficina del gobernador de California, Newsom firmó el pasado 28 de septiembre seis proyectos destinados a facilitar servicios cotidianos que impactarán en los migrantes.

Una de ellas es la AB 2292, que prohíbe que un médico o profesional cobre una tarifa administrativa por completar el formulario de un certificado exigido para establecer la elegibilidad médica.