Es oficial: Mamdani prohíbe el uso de IA a 600 mil niños en escuelas públicas de Nueva York y hay otras restricciones para adolescentes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la prohibición de forma temporal del uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa en las escuelas públicas para los niveles comprendidos entre el jardín de infantes (2-K) y el octavo grado.

Suspenden la IA generativa por un año en las escuelas de Nueva York

La decisión, anunciada por Mamdani y el canciller de Escuelas, Kamar H. Samuels, alcanza a 600.000 alumnos, lo que representa dos tercios de la matrícula total del distrito escolar más grande de Estados Unidos.

La moratoria entrará en vigencia durante el ciclo lectivo 2026-2027.

El objetivo central de las autoridades es frenar la adopción apresurada de tecnologías emergentes para evaluar sus efectos reales en el desarrollo cognitivo y social de los niños.

“Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer. Ellos necesitan desarrollar habilidades junto a sus pares, construir relaciones con educadores y lidiar con problemas difíciles por su cuenta”, dijo Mamdani al anunciar el programa.

El alcalde cuestionó además la narrativa impuesta por las grandes empresas del sector tecnológico al afirmar que “la industria quiere hacernos creer que la educación asistida por IA es inevitable, pero nosotros no lo vemos así”.

Según recordó Reuters, las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York impusieron anteriormente una prohibición temporal de ChatGPT poco después de su lanzamiento en 2022. La restricción se levantó posteriormente y fue sustituida por un asistente docente personalizado basado en IA, según Microsoft, copropietaria de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.

Restricciones de tiempo de pantalla

Según el comunicado oficial, el alcance de esta política regulatoria incluye restricciones específicas sobre el tiempo de pantalla y la eliminación de chatbots de compañía en todos los grados del sistema público. Para los estudiantes de nivel secundario, la medida contempla un enfoque distinto, ya que busca prepararlos para un entorno laboral tecnificado sin abandonar el pensamiento crítico.

Los lineamientos principales de la nueva política son:

Prohibición total de IA generativa para estudiantes de 2-K hasta octavo grado.

para estudiantes de 2-K hasta octavo grado. Dos módulos anuales de alfabetización en IA para alumnos de secundaria.

en IA para alumnos de secundaria. Cinco programas piloto limitados en clases de secundaria, con un tope máximo de 50.000 alumnos involucrados.

en clases de secundaria, con un tope máximo de 50.000 alumnos involucrados. Restricciones de tiempo de pantalla : 30 minutos diarios para alumnos de tercero a quinto grado y 45 minutos para quienes cursan entre sexto y octavo año.

: 30 minutos diarios para alumnos de tercero a quinto grado y 45 minutos para quienes cursan entre sexto y octavo año. Creación de una coalición técnica para evaluar resultados y emitir un informe final tras el primer año de vigencia.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, respaldó la iniciativa y destacó que Nueva York marca el camino en la protección del entorno escolar. “Nuestra responsabilidad es asegurar que la tecnología apoye a nuestros hijos, en lugar de obstaculizar su aprendizaje”, afirmó.

El canciller Samuels subrayó la importancia de poner límites claros para proteger la curiosidad natural de los alumnos frente a la automatización.

La gobernadora Kathy Hochul respaldó la decisión del alcalde Zohran Mamdani sobre el uso de IA generativa en las escuelas públicas de Nueva York (Archivo) Gobierno de Nueva York

Las nuevas políticas de IA para el secundario

Los programas piloto para el nivel secundario se limitarán a un máximo de cinco clases por escuela y contarán con herramientas previamente auditadas bajo estándares estrictos de privacidad.

Entre las plataformas seleccionadas se encuentran:

Quill, enfocada en análisis de texto

Edia, para razonamiento matemático

Brisk Teaching, para generar ejercicios

Playlab, para examen de sesgos en modelos de IA

Intel AI-Ready Schools, para proyectos de resolución de problemas comunitarios.

La normativa permite excepciones para estudiantes con discapacidades, alumnos multilingües y programas específicos de preparación profesional en computación, garantizando que el acceso a tecnologías de asistencia no se vea perjudicado.

Asimismo, los docentes mantienen la facultad de utilizar IA para tareas administrativas y de planificación, siempre bajo las normas de seguridad vigentes.

Respaldo y dudas

El debate sobre esta restricción contó con el aval de diversos funcionarios y especialistas. El senador estatal Robert Jackson sintetizó la visión oficial al señalar que “la infancia jamás debe ser el precio que pagamos por la innovación”.

Según, AP, Michael Mulgrew, presidente de la United Federation of Teachers en Nueva York, elogió los límites de tiempo de pantalla, pero afirmó que la política de IA “deja muchas preguntas sin responder”, incluida la forma en que el Departamento de Educación “será más agresivo al exigir que los productos que compra tengan salvaguardas de IA”.