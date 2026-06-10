¿Más impuestos en California? Avanza medida en Los Ángeles que aumentaría el tributo en ciertas compras

En el condado de Los Ángeles, la iniciativa de la Restauración de Servicios Esenciales (ER, por sus siglas en inglés) fue votada en las elecciones primarias de junio. El plan propone aumentar de forma temporal el impuesto sobre las ventas para financiar servicios de salud pública y otros programas del gobierno local.

Qué propone la medida ER de Los Ángeles

La propuesta, conocida oficialmente como Essential Services Restoration Act, fue presentada por las legisladoras Holly Mitchell e Hilda Solis.

Según el documento de preguntas frecuentes publicado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH, por sus siglas en inglés), la Junta de Supervisores aprobó el 10 de febrero de 2026 la inclusión de la medida en la boleta electoral.

El proyecto contempla un incremento del 0,5% en el impuesto sobre las ventas durante cinco años, con vencimiento previsto para octubre de 2031 Magnific

La reforma plantea un incremento equivalente al 0,5% en el impuesto sobre las ventas durante un período de cinco años. La normativa terminaría el 1 de octubre de 2031 y no podría extenderse sin una nueva aprobación de los votantes.

La aprobación del ER de Los Ángeles se mantiene en suspenso

De acuerdo con los últimos resultados oficiales publicados por el condado el 8 de junio, la medida ER acumuló 946.757 votos a favor, equivalentes al 50,35% del total contabilizado. El sufragio negativo reunió 933.753 adhesiones, lo que representa el 49,65%.

Con esas cifras, la diferencia es de aproximadamente 13.000 votos. La autoridad electoral continúa con las actualizaciones de los resultados y todavía no difundió una certificación final del escrutinio.

Actualmente, este gravamen en el condado de Los Ángeles es del 9,75%, según indicó NBC Los Angeles. Si la propuesta es aprobada, la tasa aumentaría al 10,25%.

Tanto el medio como el documento oficial del condado señalan que el incremento equivaldría aproximadamente a US$0,50 adicionales por cada US$100 gastados en compras sujetas al tributo.

Algunos productos esenciales quedarían excluidos del aumento. Entre ellos figuran los alimentos, los medicamentos recetados y los equipos médicos.

Para qué se usaría el aumento del impuesto a las ventas de ER

La propuesta surgió como respuesta a los recortes federales previstos para programas sanitarios y de asistencia médica, explicaron desde el DPH.

La dependencia indicó que los cambios relacionados con Medi-Cal, el programa Medicaid de California, y otras ordenanzas federales provocan pérdidas de financiamiento que afectan hospitales, clínicas y programas de salud pública del condado.

Las autoridades argumentan que la medida busca compensar futuras pérdidas de financiamiento derivadas de recortes federales en programas de salud y asistencia médica Magnific

Además, el organismo señaló que distintos departamentos enfrentan pérdidas estimadas en US$2400 millones durante los próximos tres años. También advirtió sobre congelamientos de contrataciones, consolidación de servicios y la posibilidad de despidos de hasta 5000 empleados, además del cierre de algunas instalaciones.

En este escenario, el aumento de la recaudación permitiría sostener programas relacionados con la prevención de enfermedades crónicas, el monitoreo epidemiológico, la seguridad del agua y la atención sanitaria.

Los funcionarios del condado estiman que la medida podría generar cerca de US$1000 millones por año, según informó NBC Los Angeles. Los recursos ingresarían al fondo general y serían distribuidos anualmente a través del proceso presupuestario de la Junta de Supervisores.

Las autoridades señalaron que la prioridad sería financiar hospitales y clínicas del condado, proveedores que atienden a poblaciones vulnerables y programas de salud pública.

El DPH también indicó que alrededor del 10% de la recaudación se destinaría a funciones básicas de salud pública y a subvenciones orientadas a la equidad sanitaria. Esa porción representaría aproximadamente US$100 millones por año, aunque el monto definitivo dependerá de las decisiones presupuestarias anuales.