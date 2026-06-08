Resultados de las elecciones en Los Ángeles: la aliada de Karen Bass a un paso de ser candidata este 2026

La concejal Nithya Raman supera a Spencer Pratt en la disputa por el segundo lugar de las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles con una ventaja cercana a los 3000 votos en el escrutinio. Todavía quedan papeletas pendientes por contabilizarse antes de definir quién avanzará a la elección general del 3 de noviembre junto con la actual alcaldesa, Karen Bass.

Elecciones en Los Ángeles: Raman revierte una desventaja de 43.000 votos ante Pratt

La actualización más reciente del recuento fue difundida por el condado de Los Ángeles el domingo 7 de junio. Según informó CNN, Raman obtuvo cerca del 40% de los casi 48.000 votos incorporados al escrutinio durante el fin de semana y sumó alrededor de 10.000 sufragios más que Pratt en ese lote.

Debido a la estrechez del margen y a la cantidad de votos pendientes, todavía no se proyecta de manera definitiva cuál de los dos candidatos avanzará a la elección general. Durante la noche electoral del 2 de junio, Pratt mantenía una amplia ventaja sobre Raman en la pelea por el segundo lugar.

Sin embargo, las actualizaciones posteriores modificaron el escenario. De acuerdo con CNN, la concejal redujo una diferencia inicial de aproximadamente 43.000 votos y aumentó su porcentaje total de apoyo en cerca de cinco puntos desde el cierre de las urnas.

La ventaja actual de Raman ronda los 3000 votos, aunque el resultado oficial dependerá de las papeletas que todavía continúan bajo revisión en el condado de Los Ángeles.

Los nuevos votos de Los Ángeles aún se incorporan al escrutinio

California permite contabilizar las papeletas enviadas por correo que tengan matasellos válido y lleguen hasta siete días después de la jornada electoral. Además de recibir los sobres, las autoridades electorales deben verificar firmas, validar la documentación correspondiente y procesar cada voto antes de incorporarlo al recuento oficial.

Por ese motivo, los resultados de las elecciones suelen actualizarse durante varios días después de la votación. Los votos incorporados tras la noche electoral incluyen una gran cantidad de papeletas enviadas por correo cerca de la fecha de la elección, un segmento que aún ingresa al escrutinio a medida que avanza el proceso de validación.

Spencer Pratt quedó atrás en las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles tras el recuento de los últimos votos incorporados @spencerpratt/Instagram

Aunque la contienda por la alcaldía de Los Ángeles es oficialmente apartidista, Pratt está registrado como republicano. Raman, por su parte, realizó una campaña identificada con posiciones progresistas.

El mensaje de Karen Bass tras la actualización del recuento

El portavoz de la campaña de Bass, Alex Stack, envió un comunicado a NBC Los Angeles el domingo luego de la publicación de los nuevos resultados. La alcaldesa cuestionó a Raman y marcó diferencias con la concejal en temas vinculados a la economía local y la inmigración.

Karen Bass enfrentaría en las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles a su antigua aliada Nithya Raman CalMatters

En el mensaje, afirmó que Raman “estuvo ausente a la hora de salvar empleos en Hollywood y de plantar cara cuando ICE irrumpió en Los Ángeles”.

Las autoridades electorales continuarán con la actualización del escrutinio durante los próximos días hasta completar el procesamiento de las papeletas pendientes y confirmar quién enfrentará a Bass en la elección general del 3 de noviembre.