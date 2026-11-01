Medi-Cal en California: el límite de US$21.000 en ahorros que puede dejar sin cobertura a adultos mayores desde 2027

A partir de julio de 2027, un nuevo límite de activos fijado en 21.000 dólares podría dejar fuera de Medi-Cal a adultos mayores de bajos ingresos y personas con discapacidad en California que superen el monto establecido en ahorros. La medida, adoptada para contener el déficit fiscal del estado, obliga a beneficiarios vulnerables a agotar sus fondos o reestructurar su patrimonio personal con tal de no perder la cobertura médica esencial.

El límite de US$21.000 en ahorros que puede dejar sin cobertura a adultos mayores desde 2027

Hace dos años, el gobernador Gavin Newsom estableció una política que eliminaba en la práctica el límite de activos, lo que permitía a los beneficiarios de Medi-Cal conservar sus ahorros sin perder la asistencia sanitaria. Sin embargo, frente a un déficit presupuestario estatal de US$12.000 millones, el gobernador propuso reinstaurar un tope de US$2000.

El nuevo límite patrimonial de Medi-Cal dejará fuera a muchos adultos mayores del programa de asistencia Freepick

A pesar de que la Legislatura estatal rechazó una reducción tan drástica, acordó un esquema gradual: reducir primero el límite a US$130 mil y recortarlo posteriormente a US$21.000 a partir de mediados de 2027. De este modo, hasta el 30 de junio del próximo año, el límite será de US$130 mil, y luego disminuirá.

“Es realmente caro tener una discapacidad”, expresó Elizabette Guéçamburu, de 44 años, en diálogo con CalMatters. Guéçamburu padece atrofia muscular espinal y necesita una silla de ruedas eléctrica, además de cuidados diarios.

Bajo las nuevas normas, la vivienda principal y un vehículo continúan exentos, pero se contabilizan las cuentas bancarias, ciertos fondos de jubilación, seguros de vida e incluso parcelas de entierro.

Camille Nguyen, abogada de la Sociedad de Asistencia Legal del Condado de San Mateo, sostuvo que la mayoría de las personas que enfrentan dificultades para mantenerse dentro del límite tienen poca seguridad financiera. “Tienen todos sus ahorros en efectivo en lugar de una casa. Ese es su fondo de jubilación. Esa es la cantidad con la que esperan vivir el resto de sus vidas”, manifestó.

El alcance de los recortes: bajas registradas y proyecciones de los defensores

Según datos estatales citados por CalMatters, cerca de 600 personas perdieron su cobertura de Medi-Cal cuando California impuso el límite de US$130 mil. Ahora, defensores de los derechos de las personas mayores y con discapacidad afirman que el nuevo tope discrimina injustamente a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

Además, la medida se da en el marco de una serie de recortes estatales y federales que podrían dejar sin seguro a más de 2,2 millones de californianos en cuatro años.

Según datos estatales, aproximadamente 600 personas perdieron su cobertura de Medi-Cal cuando California impuso el límite de US$130 mil Freepik

Como punto de comparación, el Departamento de Finanzas estimó que un retorno al tope de US$2000 habría dejado fuera a unas 62.000 personas.

El candidato republicano a gobernador, Steve Hilton, declaró que se opone a los límites de patrimonio. “Las personas mayores y las personas con discapacidad no deberían perder su cobertura solo porque hayan logrado ahorrar dinero. Han actuado con responsabilidad. ¿Por qué castigarlos por ello?“, inquirió.

Por su parte, Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador, no se pronunció al respecto, pero un portavoz de su campaña adjudicó la medida a los recortes federales de la administración Trump de “apretar” el programa Medi-Cal de California.

El costo personal: renuncia a la independencia económica y al patrimonio familiar

Para no quedar desprovistos de Medi-Cal, diversos beneficiarios se ven abocados a tomar decisiones financieras extremas. Guéçamburu detalló que ahorraba para adquirir una furgoneta adaptada, cuyo valor ronda los US$75.000.

Frente al nuevo panorama, para conservar el seguro, sopesa transferir dinero a un fideicomiso controlado por un familiar y renunciar a la herencia de la granja de su familia de 100 años de antigüedad.

En ese sentido, resumió su malestar al afirmar que debe entregar su legado familiar “solo para tener seguridad médica y la capacidad de vivir la vida”.

De igual forma, Julia Feinberg, una terapeuta de 37 años con un trastorno neuromuscular degenerativo que recibe 19 horas diarias de asistencia cubierta por Medi-Cal, tendrá que gastar unos US$10.000 de sus ahorros de emergencia para mantenerse bajo el límite.

En sus declaraciones, señaló que sacrificará los fondos previstos para su jubilación o la compra de una vivienda. “No quiero gastar ese dinero. Quiero ahorrarlo para mi jubilación, tal vez para comprar una casa en el futuro. La perspectiva de no poder tener un fondo de jubilación me inquieta mucho”, lamentó.