Confirmado el cambio Medi-Cal para migrantes de California a partir de 2027: a quién aplica la tarifa de US$30

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS, por sus siglas en inglés) confirmó que, desde enero de 2027, determinados migrantes afiliados a Medi-Cal dejarán de recibir sus servicios médicos a través de planes de atención administrada. El cambio los pasará a un sistema en el que el programa estatal pagará directamente a los proveedores por cada servicio prestado.

Qué cambia en Medi-Cal a partir de 2027

Según la información del organismo, el cambio responde a las reglas federales de financiamiento de Medicaid. Para el grupo de migrantes, los fondos federales pueden destinarse a servicios específicos prestados, pero no a los pagos mensuales que reciben los planes de atención administrada.

Los beneficios completos de Medi-Cal quedarán concentrados en un grupo más reducido de beneficiarios Magnific

La modificación alcanza a inmigrantes indocumentados, determinados residentes permanentes legales que todavía se encuentran dentro del período de espera de cinco años para acceder a Medicaid federal y personas incluidas en la categoría Prucol, que permite permanecer en EE.UU. sin contar con un estatus migratorio formal.

Medi-Cal en 2027: cómo funcionará el sistema de pago por servicio

Con el modelo conocido como Fee-for-Service (FFS), los afiliados podrán atenderse con médicos, clínicas y hospitales que acepten esta modalidad de Medi-Cal.

El DHCS aclaró que el cambio administrativo no significa que los beneficiarios pierdan automáticamente su cobertura médica ni que deban pagar copagos o tarifas adicionales por las consultas, las visitas a clínicas o los medicamentos incluidos en el programa.

Sin embargo, dejarán de estar disponibles para estas personas algunos servicios vinculados a la atención administrada, como la gestión mejorada de cuidados y determinados apoyos comunitarios. Aun así, podrán acceder a prestaciones como el seguimiento de enfermedades crónicas, los servicios de doulas y la asistencia de trabajadores comunitarios de salud.

Esta modificación afecta la estructura administrativa de la atención pero garantiza que la cobertura médica y los medicamentos se mantengan sin que los pacientes deban abonar tarifas adicionales Magnific

Qué servicios médicos conservarán los migrantes con Medi-Cal en 2027

De acuerdo con la información oficial, los siguientes servicios mantendrán su cobertura:

La atención primaria

Las consultas con especialistas

Los servicios hospitalarios

Los medicamentos seguirán a través de Medi-Cal Rx, mientras que la atención especializada de salud mental y los tratamientos por consumo de sustancias continuarán mediante los planes de salud conductual de cada condado

También seguirán disponibles los servicios de salud mental no especializados, entre ellos terapia, asesoramiento, seguimiento de medicamentos y evaluaciones psicológicas, siempre que se recurra a proveedores que acepten Medi-Cal FFS.

Los beneficiarios inscritos en el Programa de Atención Integral para Personas Mayores (PACE, por sus siglas en inglés) permanecerán en ese sistema. Asimismo, los programas de asistencia domiciliaria y comunitaria mantendrán sus condiciones durante la transición.

Medi-Cal 2027: cómo consultar médicos, verificar la cobertura y mantener los beneficios

El departamento recomendó consultar con los médicos y las clínicas habituales si aceptarán Medi-Cal FFS. La herramienta oficial para localizar proveedores incorporará mejoras para facilitar la búsqueda de profesionales y servicios durante la transición.

También será importante mantener actualizados los datos personales y de contacto mediante el sistema en línea de Medi-Cal, BenefitsCal o las oficinas locales del condado. Los afiliados deberán prestar atención a las notificaciones oficiales y completar las renovaciones dentro de los plazos establecidos.

No se prevé la emisión de nuevas tarjetas de identificación de beneficiario como consecuencia del cambio. Quienes necesiten reemplazar la suya podrán solicitarla en las oficinas del condado o a través de BenefitsCal. Para resolver dudas, los interesados podrán llamar a la línea de ayuda de Medi-Cal al 1-800-541-5555.

Medi-Cal en California: quiénes deberán pagar US$30 mensuales desde julio de 2027

Desde el 1° de julio de 2027, determinados beneficiarios de entre 19 y 59 años con estatus migratorio no satisfactorio deberán pagar US$30 mensuales por persona para conservar su cobertura completa. La obligación tiene excepciones: no alcanzará a menores de 19 años, adultos de 60 años o más, personas embarazadas ni a determinados jóvenes vinculados al sistema de acogida.

El incumplimiento de la prima mensual puede derivar en la reducción de la cobertura a servicios de emergencia y prestaciones relacionadas con el embarazo, de acuerdo con las condiciones informadas para esta medida. La normativa contempla un plazo máximo de 90 días de falta de pago y una notificación formal antes de aplicar esa modificación.

Restricciones dentales de Medi-Cal en 2027: qué migrantes perderán la cobertura

Además, desde el 1° de julio de 2027, determinados adultos de 19 años o más con estatus migratorio no satisfactorio dejarán de acceder a la cobertura dental integral de Medi-Cal y conservarán únicamente la atención de emergencia.

La restricción no alcanzará a los menores de 19 años, las personas embarazadas y durante el año posterior al embarazo, ni a determinados jóvenes menores de 26 años que estuvieron bajo cuidado de acogida.