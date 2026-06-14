Medi-Cal en California: la regla de las 80 horas al mes que preocupa a familias inmigrantes

Los cambios federales de Medicaid exigirán a ciertos beneficiarios demostrar que trabajan, estudian, se capacitan o realizan servicio comunitario para conservar su cobertura médica. En California, este programa se conoce como Medi-Cal y brinda atención a millones de personas, incluidas familias de inmigrantes que podrían enfrentar dificultades para completar la documentación requerida.

El requisito de las 80 horas de Medi-Cal que afectaría a los migrantes de California

Según explicó Univision, la principal preocupación de muchos beneficiarios es perder la cobertura médica por dificultades para completar formularios o cumplir con los requisitos administrativos. El Departamento de Servicios de Salud de California (DHCS, por sus siglas en inglés) será el encargado de coordinar este proceso, que afectará a una parte de los usuarios de Medi-Cal.

En los documentos oficiales del DHCS se establece que las personas deben cumplir con una cifra mínima de 80 horas al mes de actividades calificadas. La lista de tareas válidas para el cumplimiento de esta regla incluye el empleo, servicio a la comunidad (voluntariado), educación o la participación en programas de trabajo.

En el aspecto económico, el requisito se considerará cumplido si la persona obtiene ingresos mensuales de al menos 580 dólares, equivalentes a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal.

La medida está dirigida al llamado “nuevo grupo de adultos”, integrado por beneficiarios de 19 a 64 años sin hijos menores de 13 que acceden a Medi-Cal a través de la expansión de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

Según los registros, este grupo reúne a 4,6 millones de beneficiarios y cerca de tres millones no contaban con una exención registrada en 2025. Además, el cumplimiento de los requisitos será revisado cada seis meses, en lugar de la evaluación anual que se realizaba hasta ahora.

Impacto de la medida en los migrantes de California

Según el reporte de Univision, el cambio alcanza a una cifra de entre seis y siete millones de personas en Medi-Cal que tienen origen inmigrante o forman parte de familias con esta condición. En paralelo, cerca de 1,5 millones de personas sin documentos que poseen cobertura bajo expansiones estatales del programa enfrentan otros cambios de Medi-Cal, por lo que podrían requerir orientación adicional para mantener sus beneficios.

Los factores que dificultan el cumplimiento son diversos. Uno de los principales obstáculos que enfrentan muchas personas es la barrera del idioma, lo que entorpece la entrega de datos al programa.

En California, muchos migrantes realizan trabajos sin recibos de sueldo, lo que complicaría mantener los beneficios de salud Imagen creada con IA

Otro desafío importante son las labores informales y los ingresos obtenidos por tareas temporales sin comprobantes de pago. Muchas personas que realizan trabajos de limpieza, cuidado de personas u otras actividades independientes no cuentan con recibos de sueldo para demostrar sus horas trabajadas.

Ante esta situación, se recomienda reunir otras pruebas, como cartas emitidas por centros comunitarios, iglesias o escuelas. Estos documentos pueden incluir el nombre de la persona, su fecha de nacimiento y las horas de trabajo o servicio realizadas.

El desafío de los californianos que tengan a su disposición el cuidado de familiares en el hogar

La nueva exigencia también genera preocupación entre quienes cuidan a familiares con enfermedades o discapacidades. Ante esto, Univisión dialogó con Alfredo, un residente de Sacramento que dedica gran parte de su tiempo al cuidado de su madre de 90 años, que utiliza silla de ruedas y necesita asistir a sesiones de diálisis tres veces por semana. Ante la posibilidad de tener que cumplir con las 80 horas mensuales, aseguró: “Perdería mi salud también”.

La normativa del DHCS contempla exenciones para padres o tutores de menores de 13 años, personas que cuidan a familiares con discapacidades y beneficiarios considerados “médicamente frágiles” por problemas de salud física o mental.

La nueva norma podría afectar el acceso a la salud de personas que cuidan familiares en sus hogares Magnific

Sin embargo, si el sistema no identifica automáticamente estas exenciones mediante el cruce de datos con programas como CalFresh o CalWORKs, será el propio beneficiario quien deberá presentar la documentación necesaria para demostrar que cumple con los requisitos de excepción.

Cronograma de aplicación de la normativa de Medi-Cal

Para preparar a los usuarios, California difundirá información y materiales de orientación en varios idiomas antes de la implementación final en 2027. Según el DHCS, si no puede verificar electrónicamente que una persona cumple con las 80 horas mensuales, enviará por correo un “paquete amarillo de renovación”. Tras esto, el beneficiario tendrá 30 días para presentar la documentación requerida.