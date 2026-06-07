Medi-Cal en California: el plazo de tres meses para intentar mantener la cobertura completa

Los cambios en Medi-Cal en California que entraron en vigor a comienzos de este año introdujeron nuevas reglas para distintos grupos de beneficiarios. En este contexto, existe un período de gracia de tres meses que puede resultar decisivo para quienes buscan conservar la cobertura completa del programa.

Medi-Cal en California: qué adultos enfrentan nuevas restricciones de inscripción

De acuerdo con la información oficial, cuando una persona deja de ser elegible para Medi-Cal, cuenta con un margen de tres meses para reactivar su inscripción. El tiempo comienza a correr desde la última fecha de elegibilidad indicada en la notificación de acción emitida por las autoridades correspondientes.

Medi-Cal implementó nuevas restricciones por estatus migratorio Imagen creada con IA

La importancia de este período aumenta ante las modificaciones que comenzaron a aplicarse desde el 1° de enero. A partir de esa fecha, determinados adultos ya no podrán acceder por primera vez a la cobertura integral de Medi-Cal únicamente por su situación migratoria. La medida implica un congelamiento de nuevas incorporaciones dentro de algunos grupos beneficiados por expansiones previas del programa.

Sin embargo, quienes ya estén inscriptos en la modalidad de cobertura completa podrán conservarla siempre que mantengan su elegibilidad y cumplan con los procesos de renovación exigidos por el sistema. Dentro de las condiciones se encuentran el cumplimiento de los requisitos relacionados con ingresos, residencia en California y demás condiciones establecidas por Medi-Cal.

Qué pasa si vence el plazo de tres meses para reinscribirse en Medi-Cal

Si una persona pierde su cobertura y no realiza la reinscripción dentro de los tres meses establecidos, deberá iniciar una nueva solicitud para acceder nuevamente al programa. En esos casos, las opciones disponibles podrían reducirse significativamente.

Las reinscripciones dependerán de la situación migratoria del solicitante y de las nuevas normas vigentes, por lo que la persona podría quedar limitada a una cobertura restringida. Esa modalidad contempla únicamente determinados servicios, entre ellos:

La atención de emergencias médicas

Prestaciones vinculadas al embarazo

Cuidados en establecimientos de larga estadía o residencias especializadas

Medi-Cal es el programa de atención médica del estado de California que brinda cobertura de salud a personas y familias con ingresos limitados o situaciones específicas Unsplash

Quiénes conservan la cobertura completa de Medi-Cal sin importar su estatus migratorio

Las nuevas disposiciones no afectan a todos los beneficiarios por igual. Existen categorías que continuarán con el acceso a la cobertura integral independientemente de su estatus migratorio.

Entre ellas se encuentran los menores de edad, desde el nacimiento hasta los 18 años. También están incluidas las personas embarazadas, cuya protección se extiende durante la gestación y hasta un año después del parto.

Además, conservarán la elegibilidad los jóvenes menores de 26 años que hayan permanecido bajo tutela estatal y que se encontraran en el sistema de cuidado temporal al cumplir la mayoría de edad.

Medi-Cal 2027: requisitos laborales, primas y nuevos controles para beneficiarios

Las reformas contemplan otros cambios que se implementarán de manera gradual. Entre ellos aparecen controles patrimoniales para algunos beneficiarios de mayor edad y nuevas exigencias vinculadas al empleo o la formación educativa para personas de entre 19 y 64 años que entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2027.

También se prevé la incorporación de primas mensuales para determinados adultos y modificaciones relacionadas con algunos servicios, incluidos cambios en la cobertura dental para ciertos grupos según su condición migratoria. Los cambios en la cobertura dental comenzarán el 1° de julio de 2026, mientras que las primas mensuales para ciertos adultos entrarán en vigor el 1° de julio de 2027.

Las autoridades sanitarias sostuvieron que estas medidas formarán parte de una reestructuración más amplia del programa durante el período comprendido entre 2026 y 2028.

Para evitar la pérdida de los beneficios de Medi-Cal, según la información oficial, se deberá mantener actualizada toda la información de contacto registrada ante el programa. Esto incluye domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico.

Asimismo, resulta fundamental revisar y responder con rapidez cualquier comunicación enviada por la oficina local del programa o por el plan de salud correspondiente. Los avisos de renovación suelen contener plazos específicos que deben cumplirse para evitar interrupciones en la cobertura.