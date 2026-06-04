Newsom celebra un nuevo logro de Medi-Cal mientras California les cierra el acceso pleno a miles de migrantes

California recibió la puntuación más alta del país en apoyo a la salud mental materna y el gobernador Gavin Newsom celebró el logro. En paralelo, el estado avanza con cambios en Medi-Cal que afectan a determinados grupos de migrantes y forman parte de los ajustes presupuestarios impulsados para contener el gasto del programa.

Newsom destaca a California por los avances de Medi-Cal en salud mental materna

Según informó la oficina del gobernador a través de un comunicado, el reconocimiento surge de un informe elaborado por el Policy Center for Maternal Mental Health, que ubicó a California en el primer puesto nacional por sus políticas de atención y acompañamiento a madres durante el embarazo y el período posterior al parto.

La administración estatal destacó que California obtuvo la mejor evaluación del país gracias a medidas como la ampliación de la cobertura posparto de Medi-Cal Freepik

En el aviso oficial publicado el 1° de junio, la administración destacó que el Estado Dorado obtuvo la mejor evaluación de EE.UU. gracias a medidas como la ampliación de la cobertura posparto de Medi-Cal, los programas de detección de depresión prenatal y posparto y la existencia de un grupo de trabajo estatal especializado en salud mental materna.

El informe del Policy Center for Maternal Mental Health evaluó distintos indicadores vinculados con el acceso a servicios de salud mental durante el embarazo y después del parto.

Entre los aspectos destacados figura la decisión de California de extender la cobertura de Medi-Cal durante un año después del nacimiento de un hijo. El reporte también valoró que las organizaciones de atención administrada reportaran los controles de depresión prenatal y posparto y la presencia de organizaciones comunitarias que brindan apoyo directo a madres y familias.

“California ha liderado la nación al reconocer que apoyar la salud mental de las madres es esencial para construir familias más saludables y comunidades más fuertes”, señaló Newsom en el comunicado.

Según el mensaje oficial, los problemas de salud mental perinatal afectan aproximadamente a una de cada tres mujeres en California. Entre las iniciativas impulsadas en los últimos años figuran la ley AB 2319, destinada a reducir disparidades en la atención materna e infantil, el programa Strong Start and Beyond y el Birthing Care Pathway, un modelo de atención para beneficiarias embarazadas y puérperas de Medi-Cal.

California modifica Medi-Cal para ciertos migrantes

Mientras destacaba el reconocimiento en salud mental materna, California avanzó con medidas para reducir el gasto asociado a Medi-Cal. Entre los cambios implementados figura el congelamiento de nuevas inscripciones de cobertura completa para determinados grupos de inmigrantes adultos sin estatus regular.

Las modificaciones forman parte del paquete de ajustes presupuestarios presentado por Newsom para enfrentar el aumento de los costos del sistema de salud pública estatal. De acuerdo con Public Health Watch, más de 86.000 inmigrantes indocumentados dejaron de contar con cobertura completa de salud durante los primeros meses de 2026.

Los cambios en Medi-Cal afectan la cobertura médica de determinados grupos de inmigrantes en California. Imagen creada con IA

La organización también advirtió que las restricciones podrían afectar el acceso a la atención médica de otros beneficiarios en los próximos años. Newsom defendió los cambios durante la presentación de su propuesta presupuestaria.

“Creo en la atención médica para todos; la he promovido. Creo en ella a pesar de algunas limitaciones”, afirmó el gobernador al referirse a la situación financiera del programa.

Cambios de Medi-Cal impactan a migrantes y clínicas comunitarias

Los ajustes previstos para Medi-Cal incluyen nuevas medidas que comenzarán a aplicarse el 1° de julio de 2026.

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Entre ellas figura la eliminación de determinados beneficios dentales para algunos adultos mayores de 19 años que no cumplen con los requisitos migratorios exigidos para acceder a cobertura completa financiada por el estado. La medida mantendrá la atención odontológica de emergencia, pero dejará fuera otros servicios preventivos y tratamientos de rutina.