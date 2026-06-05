Medi-Cal para inmigrantes en California: quiénes pueden perder beneficios completos desde el 1° de octubre de 2026

Los cambios federales en la elegibilidad de Medicaid comenzarán a impactar en California a partir del 1° de octubre y podrían modificar el acceso a los beneficios completos de Medi-Cal para determinados inmigrantes. La medida surge de la implementación de la One Big Beautiful Bill Act y redefine qué categorías migratorias serán consideradas aptas para recibir cobertura.

Qué cambia en Medi-Cal desde octubre de 2026 por las nuevas reglas federales

La nueva normativa federal limita la financiación de Medicaid, que en California opera bajo el nombre de Medi-Cal, y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) para personas no ciudadanas.

Los beneficios completos de Medi-Cal quedarán concentrados en un grupo más reducido de beneficiarios Magnific

Desde el 1° de octubre, el financiamiento federal de la cobertura completa quedará restringido principalmente a los siguientes grupos:

Ciudadanos estadounidenses.

Nacionales de Estados Unidos.

Residentes permanentes legales (titulares de green card).

Inmigrantes cubanos o haitianos admitidos bajo categorías específicas.

Migrantes amparados por los acuerdos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés).

Qué inmigrantes podrían perder cobertura completa de Medi-Cal financiada por Medicaid

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), algunas categorías migratorias que actualmente pueden acceder a cobertura completa dejarán de ser consideradas “no ciudadanos calificados” para efectos de financiamiento federal. Entre ellas se encuentran:

Personas con asilo aprobado.

Refugiados.

Personas con permiso de permanencia temporal (parole) por al menos un año.

Beneficiarios de protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

Víctimas de trata de personas.

Afganos y ucranianos admitidos bajo programas especiales.

Personas con suspensión de deportación.

Otros inmigrantes con presencia legal que no encuadren en las categorías que conservarán el financiamiento federal.

El documento aclara que estos grupos continuarán reconocidos como categorías migratorias legales, pero ya no contarán con financiamiento federal.

La pérdida del financiamiento federal no modifica el reconocimiento legal de estas categorías migratorias Magnific

Qué pasará con los beneficiarios actuales de Medi-Cal ante los cambios de CMS

Los CMS indicaron que los estados deberán seguir una serie de pasos antes de modificar o finalizar el plan de las personas que puedan verse afectadas por los cambios:

Intentar verificar electrónicamente el estatus migratorio de los solicitantes mediante las bases de datos federales utilizadas para la comprobación de ciudadanía y situación migratoria.

mediante las bases de datos federales utilizadas para la comprobación de ciudadanía y situación migratoria. Solicitar documentación complementaria cuando la verificación electrónica no resulte suficiente , y otorgar al beneficiario un plazo razonable para presentar la información requerida antes de adoptar una medida adversa.

, y otorgar al beneficiario un plazo razonable para presentar la información requerida antes de adoptar una medida adversa. Analizar toda la información y documentación aportada por el beneficiario , incluida cualquier actualización o cambio reciente en su situación migratoria que pueda influir en la determinación de elegibilidad.

, incluida cualquier actualización o cambio reciente en su situación migratoria que pueda influir en la determinación de elegibilidad. Evaluar si la persona reúne los requisitos para acceder a otros servicios disponibles , antes de reducir beneficios o finalizar la inscripción en el programa.

, antes de reducir beneficios o finalizar la inscripción en el programa. Mantener la cobertura cuando se verifique que el beneficiario continúa con una categoría migratoria elegible .

. Notificar previamente cualquier reducción o cancelación de la prestación.

Garantizar el acceso a los mecanismos de revisión y apelación, incluidos los procedimientos administrativos previstos para impugnar una decisión antes de que la medida se haga efectiva.

La implementación de la nueva ley no modifica la cobertura de Medicaid para emergencias médicas. Por eso, las personas que dejen de reunir las condiciones para acceder a los beneficios completos podrán continuar con la asistencia cuando necesiten tratamiento por una condición médica de emergencia.