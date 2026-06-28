Multimillonarios planean construir una megaciudad desde cero en California: sería más grande que Cleveland

Un grupo respaldado por multimillonarios del sector tecnológico tiene la intención de construir una ciudad desde cero en terrenos agrícolas en las afueras del área de la Bahía de San Francisco, California, que tendría una superficie mayor a la de la ciudad de Cleveland si se compara con su área terrestre. Sin embargo, la idea enfrenta oposición principalmente por parte de ambientalistas y aún no fue aprobada.

De casas de campo a una ciudad futurista: así es California Forever

El proyecto se ubica en el condado de Solano, una zona agrícola al norte de San Francisco. Según CalMatters, la propuesta comenzó hace casi una década con la idea de crear una comunidad transitable con casas de campo, ciclovías e incluso un parque acuático. Con el paso del tiempo, el plan creció hasta convertirse en una ciudad completa, con un astillero, un parque de fabricación avanzada y miles de viviendas.

California Forever es un proyecto para construir la ciudad del futuro en las afueras del Área de la Bahía de San Francisco.

De acuerdo con el portal del proyecto, California Forever representa el mayor acuerdo laboral de construcción de la historia para formar la próxima gran ciudad estadounidense y sentar las bases para los próximos 100 años de California.

El desarrollo ocuparía unas 100 millas cuadradas, equivalentes a cerca de 259 kilómetros cuadrados, en el condado de Solano, entre el Área de la Bahía y Sacramento. Esta es una extensión mayor que la superficie terrestre de Cleveland, Ohio, que ronda las 78 millas cuadradas

Sus promotores presentan al proyecto como una alternativa para vivir cerca de nuevos polos de empleo, aunque el plan todavía depende de permisos, revisiones ambientales y decisiones locales.

También incluye Solano Foundry, presentado por sus impulsores como el parque de fabricación avanzada más grande de Estados Unidos. A eso se suma Solano Shipyard, un astillero en una zona con acceso a un canal federal de aguas profundas.

California Forever promete ser una ciudad con calles y parques transitables a pie California Forever

Los datos que reflejan qué tan grande será la ciudad de California Forever

Inversión privada de 215 mil millones de dólares

530 mil nuevos empleos

170 mil nuevas viviendas

16.000 millones de dólares en ingresos fiscales anuales

Además de espacios residenciales, se planea la construcción de fábricas y un centro logístico de innovación California Forever

California Forever podría comenzar su construcción este año

El proyecto California Forever cuenta con el respaldo del sindicato de la construcción del estado, agentes inmobiliarios, policías y grupos a favor de la vivienda que, de acuerdo con Cal Matters, consideran que la iniciativa impulsará la economía estatal y generará empleos en California.

Según California Forever, el proyecto ya cuenta con 2210 firmas de apoyo y los sindicatos piden que las obras comiencen en 2026. Sin embargo, aún se tramitan los permisos ambientales. “California, construyamos la próxima gran ciudad estadounidense. El terreno está listo. Los planos están listos. Los trabajadores están listos”, se lee en el portal que invita a que más personas firmen la iniciativa.

El proyecto California Forever cuenta con el apoyo de demócratas

El grupo promotor se apoya en el expresidente del Senado, Darrell Steinberg, y en el exlíder de la mayoría del Senado, Bob Hertzberg, ambos demócratas con experiencia en derecho ambiental.

Al respecto, Steinberg aseguró que el estado y el condado deben autorizar la construcción, dadas las numerosas oportunidades que representa el desarrollo. No obstante, hay voces en contra. Princess Washington, concejala de Suisun City, que se ubica en los límites del terreno en cuestión, dijo que buscarán proteger el cinturón verde en las afueras del área de la Bahía.

La intención es construir la ciudad en el condado de Solano, en el corazón del norte de California California Forever

Cal Matters recordó que en 2024 se presentó el plan East Solano para reclasificar 17.500 acres (casi 7082 hectáreas) de tierras agrícolas y convertirlas en una ciudad. En este caso, los promotores retiraron la propuesta tras una fuerte oposición popular.