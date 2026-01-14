Adiós al estado de Gavin Newsom: todos los magnates de la tecnología que abandonarían California

Al menos dos multimillonarios del sector tecnológico finalizaron su residencia en California antes del 1° de enero de 2026. Una propuesta que impondría un impuesto único del 5% de los activos de los californianos, cuyo valor supere los mil millones de dólares, ya tuvo sus primeros impactos.

¿De qué se trata el impuesto extraordinario?

La iniciativa presentada en la Legislatura de California prevé un impuesto extraordinario y de pago único del 5% sobre fortunas superiores a US$1000 millones.

Algunos referentes del ecosistema digital concretaron traslados formales y una reestructuración patrimonial Capturas de Firstpost

El gravamen no se aplicaría sobre los ingresos, sino sobre activos como participaciones empresarias, valores financieros, arte, objetos de colección y propiedad intelectual, y excluiría los bienes raíces.

La medida fue presentada formalmente el 26 de diciembre de 2025 y aún debe reunir las firmas necesarias para llegar a la boleta electoral. En caso de cumplir ese requisito, el impuesto sería definido por los votantes en las elecciones de noviembre.

Si la medida se aprueba, aplicaría retroactivamente a cualquiera que viva en California a partir del 1° de enero de 2026.

Los magnates de la tecnología que abandonaron California en 2026

Entre los casos reportados por Bloomberg News se encuentran Larry Page, cofundador de Google, que trasladó su base a Florida tras adquirir propiedades frente al mar por aproximadamente US$173 millones en Coconut Grove, Miami.

Page compró una residencia valuada en US$101,5 millones en diciembre y, días después, una mansión de US$71,9 millones a menos de dos kilómetros de distancia de la otra propiedad.

Esos movimientos coincidieron con la creación de entidades radicadas en Florida vinculadas a su oficina familiar.

Business Insider informó que Page formalizó el corte de vínculos de la mayor parte de sus activos con California antes del 1° de enero.

El otro es Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien también amplió su presencia en Florida.

Según Bloomberg News, el 31 de diciembre anunció que su firma de inversión, Thiel Capital, abrió una oficina en Miami. El empresario se registró como votante en Florida y pasó más tiempo fuera de California, aunque mantiene una vivienda en Los Ángeles.

Larry Page formalizó el fin de su residencia en California antes del 1 de enero Capturas de Firstpost

Otros empresarios que dejaron California

Además de los magnates vinculados al ámbito tecnológico, el capitalista de riesgo David Sacks, cofundador de Craft Ventures, anunció el último día de 2025 que su firma abrió una oficina en Austin, Texas. Según el reporte, Sacks se trasladó desde San Francisco a comienzos de diciembre, antes del límite establecido para la residencia.

David Lesperance, especializado en relocalización de clientes de alto patrimonio, declaró que asesoró fiscalmente a cuatro multimillonarios para finalizar su residencia en el estado antes del inicio de 2026.

¿Quiénes evaluaron abandonar el estado de Gavin Newsom?

Bloomberg News informó que Sergey Brin, el otro cofundador de Google, mantuvo conversaciones con fuentes inmobiliarias y del sector para adquirir una vivienda frente al mar en el área de Miami. Sin embargo, no se confirmó ninguna operación.

El inversor tecnológico Chamath Palihapitiya declaró públicamente que considera seriamente mudarse a Texas y advirtió que el impuesto podría impulsar la salida de emprendedores y capital del estado.

Divesh Makan, cofundador de la firma de inversión de Silicon Valley Iconiq Capital y gestor patrimonial de algunas de las mayores fortunas del sector tecnológico afirmó a Bloomberg News que espera que entre 15 y 20 familias multimillonarias adicionales abandonen California si el impuesto resulta aprobado. Indicó que esa cifra representaría una porción relevante de los aproximadamente 200 multimillonarios radicados en el estado.

Peter Thiel amplió su presencia en Florida y el 31 de diciembre anunció la apertura de una oficina de su firma de inversión, Thiel Capital, en la ciudad de Miami Capturas de Firstpost

El empresario tecnológico que anunció que permanecerá en el estado

No todos los empresarios manifestaron intención de mudarse. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, declaró que no planea dejar Silicon Valley y que está dispuesto a pagar el impuesto si se convierte en ley. Según Bloomberg News, los sindicatos que respaldan la iniciativa citaron esa postura como evidencia de que el alcance del éxodo fue exagerado.

El desarrollador inmobiliario John Sobrato también afirmó que permanecerá en California, aunque expresó que espera que la propuesta no supere la votación.

¿Qué argumentos presentan los impulsores y los críticos del impuesto de 5%?

Los promotores de la iniciativa sostuvieron que el impuesto responde a una crisis fiscal proyectada. Según indicaron, el sistema Medi-Cal enfrenta un déficit estimado de US$190 mil millones en la próxima década, tras recortes federales en salud. La mayor parte de la recaudación se destinaría a salud, educación y programas de asistencia alimentaria.

William Stern, fundador de la empresa de financiamiento Cardiff, dijo a The New York Post: “El estado olvida que el 1% más alto paga casi la mitad del impuesto a las ganancias”. Y agregó: “Si se expulsa a la ‘gallina de los huevos de oro’ con un impuesto patrimonial, ¿quién paga las luces? Esto no es un debate político, es un problema matemático”. Stern advirtió que, si la base impositiva se reduce, “la carga se traslada a la clase media”.

Lesperance afirmó a Bloomberg News que la movilidad de los multimillonarios vuelve riesgosa la propuesta. “Si se observa a los 200 objetivos, no necesitan estar en California para crear y mantener su riqueza”, señaló. Añadió que sus clientes realizan los trámites formales para cambiar domicilios fiscales y registros electorales.

La respuesta de Gavin Newsom a la propuesta

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom expresó su oposición al impuesto. “No es algo que deba generar pánico, sino una forma de preocupación y una narrativa más amplia que se han desarrollado en este país sobre los que tienen y los que no tienen”, indicó en la conferencia DealBook del New York Times.