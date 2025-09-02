Navegaban en California y fueron rodeados por 100 delfines: quedaron maravillados con su actitud

Un grupo de turistas tuvo un encuentro impresionante con un grupo de al menos 100 delfines nariz de botella. El hecho se registró en Newport Beach, California, y biólogos marinos afirman que el comportamiento captado en video es poco usual en esta subespecie.

Así fue el encuentro entre turistas y delfines en California

Pasajeros que se encontraban a bordo de un barco de observación de ballenas fueron sorprendidos por un grupo de aproximadamente 100 delfines, los cuales comenzaron a nadar muy cerca de la embarcación, según ABC 7.

El momento llenó de sorpresa a muchos cuando estos mamíferos marinos empezaron a saltar hasta tres metros de altura, muy cerca de los turistas, quienes capturaron el momento con sus teléfonos celulares.

En las imágenes se observa a los delfines nadar y saltar en repetidas ocasiones, lo que según los biólogos marinos es un comportamiento poco usual en la subespecie nariz de botella.

Los expertos también afirmaron que sus saltos y nado tipo surfeo son la forma en la que demuestran los fuertes vínculos sociales que pueden establecer entre ellos, así como su naturaleza juguetona.

El delfín nariz de botella es una subespecie cetáceo odontoceto (Pexels/William Warby)

Los turistas que presenciaron la visita de los delfines formaban parte de una embarcación de observación de ballenas que pertenece a Newport Coastal Adventure y navegaron durante los primeros días de la última semana de agosto de este año.

Dron capta a grupo de delfines en California

Lo presenciado por los turistas en Newport Beach no es el primer evento impresionante registrado en California. Hace unos meses un dron logró capturar la imagen de un colosal grupo de delfines de aproximadamente 1500 integrantes.

Las criaturas marinas fueron grabadas mientras saltaban y nadaban por la bahía de Carmel: fueron identificados como delfines de Risso. Los expertos compartieron que esta subespecie generalmente viaja en grupos de 10 a 30 integrantes.

Los animales también fueron vistos retozar alrededor de embarcaciones, nadaron frente a los botes y usaron las olas para impulsarse, además de golpear sus aletas contra el agua y tener una actitud juguetona entre ellos.

Expertos aseguran que los delfines generalmente nadan en grupos de máximo 30 miembros (Archivo) Carolina Reymúndez

Fue el capitán Evan Brodsky, de Monterey Bay Whale Watch, quien tomó las imágenes de más de mil ejemplares, un avistamiento sumamente raro, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Así es Newport Beach, la playa para ver ballenas y delfines

La playa ubicada en California cuenta con tours especializados para observar ballenas y delfines. Uno de ellos es el Newport Coastal Adventure, que cuenta con un registro de avistamientos en conjunto con biólogos marinos.

El sitio explica que es común ver delfines en Newport Beach, tanto los comunes como la subespecie nariz de botella, además de que se registraron avistamientos de diferentes especies de ballenas, como la gris o la azul.

Esta playa es un lugar común para observar a estos animales en su hábitat natural debido a una combinación de factores, aunque principalmente se debe a la presencia de pequeños peces y plancton, que son el alimento favorito de ballenas y delfines, según los expertos.

Newport Beach, al sur de California, Estados Unidos (FB/Newport Beach, California)

Newport Beach, California, también destaca por ser una de las playas más “instagrameables” de Estados Unidos: se ubica en el cuarto lugar de una lista de 10 destinos en la que Miami Beach ocupa la primera posición.

Esta playa posee más de 4.124.719 hashtags en Instagram, y la mayoría de las personas que se ven atraídas por ella son turistas, surfistas y aficionados de diferentes deportes acuáticos.

Se trata de un pueblo costero que pertenece al condado de Orange y se encuentra al sur de California, a lo largo de la bahía de Newport y al sur de Long Beach.