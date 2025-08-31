El peligro oculto de Glass Beach: por qué la famosa playa de California es considerada una “trampa para turistas”

Con aguas turquesas, olas espumosas y los característicos cristales en la arena, Glass Beach, ubicada en la ciudad de Fort Bragg, es una de las playas más populares de California. Sin embargo, los residentes locales advierten que para ingresar hay que bajar por un sendero empinado y peligroso para los turistas que no conocen el lugar.

Glass Beach: la famosa playa de California con un gran peligro para los turistas

A pesar de que la ciudad Fort Bragg promociona Glass Beach como uno de sus grandes atractivos turísticos, los residentes alertan a los visitantes sobre un “pozo infernal” en el tramo norte, Sitio 2, de la playa. Se trata de un barranco empinado que se hunde 40 pies (12 metros) para que las personas desciendan hasta el nivel de la costa.

Los senderos para acceder a la costa de Glass Beach son de difícil acceso TripAdvisor

Para los lugareños, el acantilado y la forma de acceder a la playa es un verdadero peligro. “El sendero es como un pozo infernal para bajar. Hay como un espacio abierto y veo a todos esos ancianos arrastrándose por ahí. Parece peligroso”, apuntó el vecino Gabriel Quinn Maroney al Ayuntamiento local en junio, según informó SFGATE.

En declaraciones a ese medio estadounidense, el jefe del Departamento de Bomberos de Fort Bragg, Steve Orsi, describió los riesgos de la zona: “Basta con un pequeño desliz… y pueden ocurrir cosas malas".

Por su parte, la campaña turística local Visit Fort Bragg considera en su sitio web: “Las zonas subdesarrolladas de la costa requieren sentido común y buen juicio. Si una ruta parece cuestionable, elijan una opción más segura o un mirador cercano más accesible”.

“Todos los visitantes que exploren nuestra hermosa y escarpada costa deben tener precaución. Traten cada costa con cuidado, respeten el medio ambiente y la vida silvestre, y hagan de la seguridad su máxima prioridad”, concluye.

Los intentos frustrados de solucionar el “pozo infernal” de Glass Beach en California

El problema lleva años e incluso fue tratado en 2017 por el Concejo Municipal, pero la trampa de turistas continúa allí. En aquel entonces, al discutir la idea de una escalera, la Comisión Costera de California manifestó preocupación por las plantas nativas del acantilado y se opuso a que se perforara el suelo o se construyeran escalones de cemento. Para solucionarlo instalaron en el sendero palos con una guía de cables.

Los turistas se arriesgan al bajar por el sendero peligroso para ver los cristales marinos de la playa Shutterstock

Sin embargo, el sistema se dañó por el clima invernal y una persona se rompió un tobillo al trepar por el sendero. La situación llevó a Fort Bragg a desmantelarlo.

Posteriormente, el Ayuntamiento respaldó la propuesta de un contratista local para construir lo que la entonces administradora municipal, Linda Ruffing, definió como una escalera de un material más resistente. No obstante, después de pagar a una empresa para que las diseñara, la ciudad descartó el plan en 2019 sin otra alternativa.

El jefe del Departamento de Bomberos de Fort Bragg admitió que cuando observa a los turistas trepar por los acantilados del sendero se estremece. “Veo gente haciendo cosas que me dan escalofríos”, manifestó Orsi.

Aunque aclaró que no ocurren tantos incidentes en la playa. “Uno pensaría que iríamos allí un par de veces por semana y la verdad es que casi nunca nos llaman”, apuntó.

Bill Maslach, superintendente del Distrito Costero de Sonoma-Mendocino para los Parques Estatales de California, explicó que no hay proyectos aprobados para nueva infraestructura y remarcó que cualquier nueva propuesta debería cumplir con la “protección del medio ambiente costero”.

De acuerdo a los lugareños, Glass Beach ya casi no tiene sus icónicos vidrios marinos @neohumanity / Instagram

El encanto de Glass Beach está por desaparecer

Visit Fort Bragg define a Glass Beach como una de las principales atracciones de la ciudad. “Es una hermosa playa accesible desde el Sendero Costero”, describe el sitio.

La belleza de Glass Beach radica en el brillo de la basura que quedó en sus orillas. A partir de 1906, los residentes de Fort Bragg trataron la costa como un vertedero, arrojaron botellas y desechos domésticos por los acantilados. Hoy, parte de los residuos resplandecen como vidrio marino entre la arena de la costa.

Sin embargo, cada vez hay menos cristales para observar. “La gente se lo lleva aunque, bueno, se supone que no se debe”, señaló Maroney en declaraciones a SFGATE.