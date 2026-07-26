Newsom amplía un corredor de internet a 1250 millas: por dónde pasa la nueva red de California

California está cerca de convertirse en el estado con la red pública de internet más grande de su tipo en Estados Unidos. El gobernador Gavin Newsom compartió que el nuevo segmento operativo de 1250 millas (2012 kilómetros), que recorre la costa central hasta Los Ángeles, está listo para conectarse con proveedores de última milla.

Nueva red pública de California: recorrido de las 1250 millas operativas

En un comunicado, se anunció que el nuevo segmento operativo de infraestructura de internet conforma una red troncal continua que va desde San José hacia el sur, a lo largo de la costa central, hasta Los Ángeles. Hacia el este, hasta Barstow. En tanto que, hacia el norte, a través de un punto de interconexión, se extiende hasta el condado de Modoc.

La Red de Banda Ancha de Millas Intermedias de California busca llevar internet a todo el estado.

El Departamento de Tecnología de California explicó que el segmento operativo de 1250 millas concluyó su fase de construcción y quedó listo para su comercialización. Al respecto, Newsom declaró: “Internet no es un lujo; es fundamental para la educación, para que las familias consulten a un médico y para encontrar empleos bien remunerados. Cerrar la brecha digital significa garantizar que todos los californianos tengan las herramientas necesarias para triunfar en la economía conectada actual”, dijo.

El anuncio forma parte de la Ley del Senado 156 promulgada por Newsom en 2021, con la que se impulsó una red de acceso abierto para brindar internet de alta velocidad a todos los californianos. La iniciativa destina US$3250 millones para construir la infraestructura.

Además, a través del Programa de Cuenta de Financiamiento Federal del Estado, administrado por la Comisión de Servicios Públicos de California, se financiarán proyectos de infraestructura de banda ancha de última milla en comunidades desatendidas.

California amplía a 1250 millas su red pública de banda ancha

La oficina del gobernador afirmó que durante la administración Newsom, casi se triplicó la infraestructura de internet de alta velocidad en el estado. La necesaria para conectarse con los proveedores de servicios de última milla pasó de 423 millas (680 kilómetros) a 1250 millas (2012 kilómetros).

California realizó una inversión millonaria para ampliar su infraestructura de internet Oficina del Gobernador de California

La iniciativa Red de Banda Ancha de Millas Intermedias tiene como objetivo llevar internet a las comunidades de California que carecen de este acceso. La tribu Bishop Paiute se convirtió en el primer cliente de la infraestructura conectada a través del segmento de la autopista 395.

Qué es la red de milla intermedia y cómo ampliará la banda ancha en California

Según se explicó en el comunicado, la infraestructura de fibra óptica, conocida como “la milla intermedia”, es necesaria para brindar acceso a internet y transmitir grandes cantidades de datos a alta velocidad a largas distancias.

California construye la red pública de banda ancha más grande del país norteamericano Oficina del Gobernador de California

Las autoridades de California afirmaron que, bajo la iniciativa, ya se completó o inició la construcción de 5549 millas (8930 kilómetros) de la red. Esa cifra representa casi el 70% del sistema que está contemplado para alcanzar las 8100 millas (13.035 kilómetros).