Cuál es el precio de Starlink en California en enero 2026: el internet satelital de Elon Musk

Starlink, la empresa de Elon Musk que ofrece internet satelital, dispone en enero de 2026 de diferentes planes para los ciudadanos que residen en el territorio de California, así como también en otras partes de Estados Unidos. Los precios, que van desde 50 hasta 120 dólares por mes, varían según el tipo de uso y la prioridad de datos.

El servicio de internet satelital de Musk se popularizó en los últimos años no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, debido a su llegada con baja latencia a lugares remotos y pueblos rurales. En California, como en otros estados, los valores difieren según la calidad del servicio que contrate el usuario.

En enero de 2026 en California, los clientes pueden contratar el servicio de internet satelital de Starlink con planes que empiezan en US$50 por mes @Starlink

De acuerdo con la información del sitio web oficial de la empresa, estos son los precios en el Estado Dorado y en otras jurisdicciones en enero de 2026:

Residential de 100 Mbps : está orientado a hogares, con acceso a internet satelital de alta velocidad y datos ilimitados a US$50 por mes.

: está orientado a hogares, con acceso a internet satelital de alta velocidad y datos ilimitados a US$50 por mes. Residential de 200 Mbps : está diseñado para uso doméstico más intensivo, con mayor capacidad de navegación y rendimiento en actividades simultáneas a US$80 por mes .

: está diseñado para uso doméstico más intensivo, con mayor capacidad de navegación y rendimiento en actividades simultáneas a . Residential MAX: es la versión prémium del servicio residencial, con más de 400 Mbps. Otorga router Gen 3 y malla gratuita para ampliar el alcance. El precio es de US$120 por mes.

Según la zona de California en la que resida el usuario, Starlink puede ofrecer ciertos servicios que en otras áreas no están disponibles.

Además, la compañía también cuenta con planes para utilizar la conectividad en movimiento, ya sea que el cliente se traslade en una casa rodante, haga viajes dentro de EE.UU. o se instale en un camping. En este caso, los valores son:

Roam 100 GB : 100 GB de datos de alta velocidad (después baja la velocidad) a US$50 por mes .

: 100 GB de datos de alta velocidad (después baja la velocidad) a . Roam Unlimited: datos ilimitados en movimiento a US$165 por mes.

La empresa de Elon Musk que ofrece internet satelital cuenta con planes para acceder a la conexión móvil y utilizarla mientras viaja @Starlink

Al margen del servicio para el hogar, existen las opciones para empresas. En este caso, ofrece alternativas de Priority Local, orientadas a operaciones terrestres y en viajes regionales, aunque no están optimizadas para mar o global. Los precios varían de US$65 (50 GB) hasta US$540 por mes.

También dispone de planes más costosos para las compañías que busquen adquirir los servicios. Bajo el nombre de Global Priority, esta opción incluye movilidad internacional y cuenta con valores que van desde US$250 hasta US$2150 mensuales.

Cómo contratar Starlink: el equipo necesario para utilizar el servicio de internet satelital

El primer paso para contratar el servicio es comprar un equipo, que incluye la antena o satélite (conocida como ”Dish”), el router wifi y todos los cables. El kit se comercializa a través de Starlink y minoristas autorizados, como Home Depot, donde su precio de referencia es de US$350.

No obstante, en California se ofrece el alquiler del equipo gratis con la contratación de un plan. Con esta opción, si el usuario deja de pagar, deberá devolver el kit en buenas condiciones.

Los clientes de Starlink deben instalar el kit en un lugar despejado para conectarse a internet satelital @Starlink

Para los clientes del Estado Dorado, la empresa también permite contratar a un instalador profesional al solicitar el servicio. Para el plan Residential de 100 Mbps, el precio es de US$99. Los usuarios que adquieran el Residential de 200 Mbps, pagarán US$49 si desean que un profesional instale el kit.

Si el usuario no quiere gastar dinero adicional, puede avanzar con la instalación con una sencilla guía de pocos pasos.

Paso a paso: guía para instalar el kit de Starlink en su hogar

Cuando el kit llega a un domicilio, el proceso de la instalación es fácil y consiste en la modalidad “plug‑and‑play”:

Colocar la antena en un lugar despejado con buena vista al cielo .

en un lugar . Conectar el router y los cables .

. Encender el equipo y abrir la aplicación de Starlink (iOS o Android) para configurar.

y (iOS o Android) para configurar. La app guía el proceso de calibración y conexión a internet.

Una vez instalado el equipo, la persona puede conectarse al wifi o mediante cable Ethernet al router y disfrutar del plan de internet que contrató.