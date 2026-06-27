Oficial y confirmado: cómo funciona el “pasaporte laboral” impulsado por Newsom en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, puso en marcha el programa Career Passport (en español, Pasaporte Laboral), a través del cual los residentes del Estado Dorado podrán acceder más fácilmente a ofertas laborales. Una de sus ventajas es que no se basa solo en méritos académicos, sino también en habilidades y experiencia.

Career Passport en California: quiénes podrán usar la fase piloto

El pasado 17 de junio se lanzó el Pasaporte Laboral de California en su fase piloto. Es decir, por ahora únicamente un grupo inicial de candidatos y empleadores tienen acceso a la herramienta y darán su opinión antes de que sea abierta al público en general, informó la Oficina del Gobernador en un comunicado.

Una vez que esté disponible para todos los californianos, la intención es que los candidatos puedan encontrar ofertas de empleo bien remuneradas según su perfil, incluso si no cuentan con un título universitario. Más allá de la formación académica tradicional, la herramienta facilitará destacar experiencias y habilidades obtenidas fuera del aula.

El objetivo es impulsar la contratación basada en habilidades al hacer más simple para los empleadores identificar a candidatos en función de sus aptitudes y características, en lugar de descartarlos de inmediato por la falta de un título universitario.

Learning and Employment Record: cómo validará habilidades y credenciales

Para garantizar que las personas con y sin título universitario tengan las mismas oportunidades de acceder a empleos bien remunerados, el pasaporte laboral de California se basa en el concepto Learning and Employment Record o Registro de aprendizaje y empleo.

La intención es proporcionar un mecanismo para que los trabajadores resalten sus conocimientos y habilidades adquiridos, por ejemplo, durante su servicio militar, capacitaciones laborales o programas de aprendizaje.

El pasaporte laboral estará disponible para todos los californianos, sin importar si estudiaron o no una carrera Shutterstock - Shutterstock

De hecho, el gobernador Newsom recordó que a través de los programas de aprendizaje, desde 2019 más de 245 mil californianos completaron programas registrados de aprendizaje en distintas áreas. La iniciativa sigue vigente y las opciones pueden consultarse en la página web del Departamento de Relaciones Industriales de California.

Los interesados pueden consultar los programas de aprendizaje disponibles para conocer los requisitos específicos según el caso. En algunos es necesario presentar un diploma de bachillerato o su equivalente, en otros no se requiere formación académica, sino cumplir con la edad y superar las pruebas iniciales.

Qué dijo Gavin Newsom sobre empleos, habilidades y títulos de cuatro años

En el comunicado sobre el lanzamiento del pasaporte laboral de California, el gobernador Newsom aseguró que la intención es conectar a los residentes calificados con oportunidades de empleo que de otro modo podrían pasar desapercibidas.

La iniciativa Career Passport de California se encuentra en fase de prueba, pero pronto debería estar disponible para el público en general Imagen generada con Inteligencia Artificial

“El pasaporte laboral de California será beneficioso para nuestra fuerza laboral ya que garantizará que se reconozcan las habilidades, credenciales y experiencia laboral relevantes, y que los trabajadores capaces no sean descartados simplemente por carecer de un título universitario de cuatro años”, dijo Newsom.

La oficina del gobernador añadió que la iniciativa fomenta la colaboración entre los sistemas de educación, las agencias estatales, los empleadores, las organizaciones laborales y los proveedores de tecnología.