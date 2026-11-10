Newsom confirma aprobación final para la construcción de un nuevo embalse en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos aprobó el último permiso de derechos de agua que necesitaba el embalse Sites, una obra clave para el almacenamiento de agua del estado. La decisión se adoptó el 4 de noviembre de 2026 y, según el Gobierno estatal, el proyecto ya cuenta con todas las aprobaciones regulatorias para iniciar la construcción.

Qué aprobó la junta de agua de California para el nuevo embalse

A la fecha, la Autoridad del Proyecto Sites y las agencias participantes aún deben asegurar el financiamiento para comenzar las obras.

Según la junta, el permiso autoriza desviar hasta 986.000 acres-pie por año del río Sacramento, volumen que equivale al abastecimiento anual de unos 8,4 millones de personas.

Sería la mayor obra de almacenamiento de agua superficial construida en California en más de 50 años.

En California, Gavin Newsom permanecerá como gobernador hasta principios de enero de 2027 luego de las elecciones de medio término @gavinnewsom

Condiciones ambientales del permiso en el río Sacramento

Según la junta, el proyecto solo podrá desviar agua entre noviembre y mediados de junio, y únicamente cuando haya excedentes que no necesiten los titulares de derechos más antiguos, la calidad del agua del delta ni los peces.

El permiso también exige restricciones durante la migración de peces, pantallas protectoras en las tomas de agua y requisitos de calidad del agua en las liberaciones, para evitar algas nocivas, temperaturas altas y mercurio.

La aprobación cubre solo los desvíos del río Sacramento. Una audiencia separada, que comenzará en enero de 2027, definirá si el proyecto también puede captar agua de los arroyos Funks y Stone Corral.

Capacidad y beneficiarios del embalse en Glenn y Colusa

El embalse sumaría 1,5 millones de acres-pie de almacenamiento, suficientes para abastecer a más de 4,5 millones de hogares durante un año.

El agua llegará a agencias estatales y federales, distritos de riego de los valles de Sacramento y San Joaquín, y proveedores urbanos del Área de la Bahía y el sur de California, según la junta.

Según el Gobierno estatal, ahora la Autoridad del Proyecto Sites y las agencias participantes avanzan en el financiamiento necesario para comenzar la construcción.

En junio de 2026, Newsom anunció casi US$269 millones adicionales; el financiamiento estatal elegible suma unos US$1360 millones.

Newsom confirma aprobación final para la construcción de un nuevo embalse en California Fotomontaje generado con IA

Para tener en cuenta en California

El permiso se aprobó el 4 de noviembre de 2026, pero las obras todavía no comenzaron. Falta resolver el financiamiento.

La aprobación cubre solo el río Sacramento. Los arroyos Funks y Stone Corral se definirán en una audiencia que empieza en enero de 2027, según la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos.

El proyecto solo podrá captar agua de noviembre a mediados de junio y cuando haya excedentes.

El agua se entregará a los participantes del proyecto: agencias estatales y federales, distritos de riego y proveedores urbanos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.