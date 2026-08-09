Newsom confirma el nuevo salario mínimo de California para 2027: a cuánto asciende si se trabaja 8 horas

El gobernador Gavin Newsom anunció el 31 de julio, desde Sacramento, que el salario mínimo de California para 2027 será de 17,40 dólares por hora desde el 1° de enero. Desde que asumió, la remuneración básica estatal pasó de US$12 al nuevo valor.

¿A cuánto asciende el pago si se trabaja ocho horas?

Si se toma como referencia la tarifa de US$17,40 por hora comunicada por la Oficina del Gobernador de California, una jornada de ocho horas equivaldrá a US$139,20.

Una jornada laboral de ocho horas representará un ingreso de US$139,20 Magnific

El monto será casi dos veces y media superior al mínimo federal de US$7,25 por hora, que permanece sin cambios desde 2009. Esa falta de actualización durante más de 17 años representa el período más largo sin aumentos desde que Estados Unidos adoptó esta remuneración básica en 1938.

La administración estatal también sostuvo que el valor fijado para 2027 supera cualquier mínimo vigente actualmente en los demás estados del país norteamericano.

Newsom cuestionó a Donald Trump y a los republicanos del Congreso por bloquear los intentos de elevar la tarifa federal mientras concedían reducciones fiscales a multimillonarios y grandes compañías. El mandatario afirmó que California eligió “un camino diferente”, orientado a “recompensar el trabajo” y priorizar a las familias trabajadoras.

La suba responde al ajuste legal por inflación

El incremento se aplicará de manera automática bajo una ley de California que modifica anualmente el monto para acompañar la inflación. El gobierno presentó la medida como parte de una agenda más amplia para reducir los gastos de los hogares. Dentro de las políticas laborales, California también elevó la remuneración básica a US$20 por hora para empleados de comida rápida y a US$25 para trabajadores de la salud.

¿Qué otras medidas acompañan el incremento en California?

La administración de Newsom destacó que, además del aumento del salario mínimo, impulsa otras medidas destinadas a reducir los gastos de las familias que viven en California. Entre estas se encuentran:

Entrega desayunos y almuerzos gratuitos a todos los alumnos de escuelas públicas.

a todos los alumnos de escuelas públicas. Ofrece preescolar sin costo para niños de cuatro años mediante el jardín de transición universal.

mediante el jardín de transición universal. Amplió el acceso al cuidado infantil gratuito o de bajo costo para casi 500 mil menores.

o de bajo costo para casi 500 mil menores. Destinó una financiación récord a escuelas de verano gratuitas y programas anteriores y posteriores al horario de clases.

y programas anteriores y posteriores al horario de clases. Creó Golden State Start , que entrega 400 pañales a cada recién nacido antes de que salga del hospital.

, que entrega 400 pañales a cada recién nacido antes de que salga del hospital. Extendió la licencia familiar paga para que los trabajadores con menores ingresos reciban hasta el 90% de su remuneración mientras cuidan a un hijo recién nacido o a un familiar enfermo.

para que los trabajadores con menores ingresos reciban hasta el 90% de su remuneración mientras cuidan a un hijo recién nacido o a un familiar enfermo. Implementó CalKIDS, que asigna automáticamente hasta US$1500 a los menores elegibles en cuentas de ahorro para estudios superiores o capacitación profesional.

California tendrá una remuneración básica mayor que la vigente actualmente en cualquier otro estado Magnific