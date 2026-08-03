Anunciado por Newsom en California: la nueva estrategia de ciberseguridad contra las amenazas en línea

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lanzamiento de Cal-Secure 2.0, una estrategia destinada a reforzar la ciberseguridad del estado frente al aumento de las amenazas digitales. El plan busca proteger la información personal de los residentes y fortalecer la protección de los servicios públicos.

La nueva estrategia de ciberseguridad de California anunciada por Newsom

Según informó la oficina del gobernador en un comunicado oficial, la actualización fue presentada el 31 de julio. El plan establece una hoja de ruta para reforzar los sistemas tecnológicos de las agencias estatales, con el objetivo de prepararlas frente al aumento de los ataques informáticos, incluidos aquellos potenciados por la inteligencia artificial.

Gavin Newsom anunció en X el lanzamiento de Cal-Secure 2.0, la nueva estrategia de California para fortalecer la ciberseguridad y proteger la información personal frente al aumento de las amenazas digitales X @CAgovernor

A través de un mensaje en X, Newsom amplió que la iniciativa apunta a reforzar la capacidad del gobierno para resguardar tanto la información de los ciudadanos como los servicios esenciales.

“Los californianos esperan que su gobierno proteja su información personal. Por eso estamos lanzando Cal-Secure 2.0, una estrategia actualizada de ciberseguridad para proteger al estado contra amenazas en línea mientras se brindan servicios públicos seguros y confiables”, escribió.

En el aviso oficial, el funcionario sostuvo que California debe evolucionar al mismo ritmo que lo hacen las ciberamenazas y que por eso es importante actualizar constantemente las formas de proteger los sistemas.

Cuáles son los servicios de California que estarán protegidos por Cal-Secure 2.0

La iniciativa actualiza el programa estatal presentado en 2021 e incorpora nuevas medidas para afrontar riesgos vinculados con el avance de la IA.

El gobierno de California explicó que el documento establece lineamientos para reforzar la protección de plataformas utilizadas diariamente por millones de personas, entre ellas las relacionadas con:

Beneficios sociales

Salud

Transporte

Seguridad pública

Administración estatal

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Además, fija un marco común alineado con estándares nacionales para que cada organismo adapte las medidas de acuerdo con sus necesidades.

Las tres prioridades del plan de ciberseguridad en California

De acuerdo con el comunicado que compartieron las autoridades del Estado Dorado, Cal-Secure 2.0 se apoya en tres ejes principales:

Fortalecer la contratación y capacitación de especialistas.

Mejorar la coordinación entre organismos públicos.

Modernizar la infraestructura tecnológica para afrontar nuevos riesgos.

Newsom aseguró que la iniciativa de California apunta a reforzar la capacidad del gobierno para resguardar tanto la información de los ciudadanos como los servicios esenciales AYTO. VITORIA-GASTEIZ - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

El director del Departamento de Tecnología de California, Chris Given, señaló en el comunicado que los mecanismos de protección deben actualizarse de forma permanente. El motivo detrás de este enfoque es que las amenazas evolucionan de manera constante.

El gobierno estatal advirtió que los ciberdelincuentes recurren cada vez más a herramientas de IA para elaborar fraudes más convincentes, detectar vulnerabilidades y atacar sistemas gubernamentales e infraestructuras críticas.

Por ese motivo, el plan incorpora lineamientos para acelerar la identificación de riesgos, reforzar las defensas digitales y mejorar la respuesta ante incidentes.

Otras medidas de California para reforzar la privacidad digital

La estrategia se suma a otras iniciativas impulsadas por el Estado para fortalecer la protección de la información personal. Entre ellas figuran: