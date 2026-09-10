Está confirmado: California espera un aumento significativo del nivel del mar por efecto de El Niño este invierno

California se prepara para un incremento temporal del nivel del mar vinculado con el actual fenómeno de El Niño. Las proyecciones indican que el agua podría ubicarse entre 25 y 35 centímetros por encima de los valores habituales a lo largo de la costa del estado.

El Niño en California: qué provoca la subida del nivel del mar

Según los expertos, el nuevo incremento estará impulsado por una onda Kelvin costera, que se sumará a niveles del mar ya elevados por otros efectos asociados a El Niño.

“Algunos de los primeros indicios de que El Niño realmente está ocurriendo son la llegada de estas ondas atrapadas en la costa”, señaló Dillon Amaya, oceanógrafo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, a CNN.

Las ondas Kelvin durante el fenómeno de El Niño de 1997/1998; los tonos rojos más oscuros indican niveles del mar superiores a lo normal, mientras que los tonos azules más oscuros muestran alturas inferiores a lo normal Dillon Amaya/Universidad Estatal de Carolina del Norte

Se trata de una onda de gran escala que transporta calor a través del océano y modifica temporalmente la altura de su superficie. Su avance hacia el norte comenzó en el Pacífico y continuará por el borde de la costa occidental de América.

La llegada de esta onda se producirá de manera progresiva y se estima que alcanzará el sur de California entre finales de septiembre y comienzos de octubre, mientras que el área de la Bahía podría recibir su impacto durante la primera o segunda semana de octubre.

De acuerdo con CNN, se espera que en el decimo mes del año se produzca un incremento del nivel del mar de aproximadamente 30 centímetros.

Qué es una onda Kelvin y cómo eleva el nivel del mar

Las ondas Kelvin relacionadas con El Niño son movimientos de agua que pueden extenderse durante miles de kilómetros. Por lo general, estas no rompen contra la playa ni forman una cresta que pueda observarse directamente, por lo que los satélites pueden detectar su desplazamiento mediante las variaciones en la altura de la superficie oceánica.

Durante El Niño, los cambios en los vientos trasladan grandes cantidades de agua cálida desde el Pacífico occidental hacia las zonas central y oriental. Parte de ese calor se desplaza debajo de la superficie mediante un proceso denominado hundimiento o downwelling.

Anomalias de la temperatura relativa de la superficie del océano durante julio NOAA

Cuando la onda Kelvin ecuatorial alcanza las costas de América Central y Sudamérica, parte de la señal continúa hacia el norte como una onda atrapada en la costa. A partir de ese punto, la onda se mueve en dirección norte.

Su velocidad, según lo retomado por CNN, ronda los diez kilómetros por hora y el recorrido puede extenderse durante meses. A medida que avanza por la costa, la onda puede elevar temporalmente el nivel del mar entre 15 y 30 centímetros.

“Los niveles del agua a lo largo de la costa de California ya han estado aumentando debido a otros factores vinculados a El Niño”, dijo Amaya.

“El aumento resultante de la próxima onda elevará aún más los niveles del agua y expondrá al estado a un mayor riesgo de inundaciones costeras”, explicó.

La NASA detecta un aumento de las temperaturas oceánicas antes de la formación del Niño

California: por qué las mareas rey elevarán el riesgo de inundaciones

El incremento no necesariamente provocará los niveles más altos durante septiembre y octubre. En esos meses suelen registrarse mareas relativamente bajas, por lo que el efecto de la onda podría ser menos evidente.

De acuerdo con CBS News, la situación cambia durante el periodo comprendido entre noviembre y enero, cuando se esperan mareas rey, aquellas excepcionalmente altas, y tormentas propias de la temporada invernal.

La combinación de un nivel del mar más alto, mareas elevadas y tormentas puede aumentar el riesgo de inundaciones en sectores cercanos al mar. Esta situación también puede acelerar la erosión de las playas y aumentar la exposición de infraestructura ubicada en zonas costeras.

Patrick Barnard, director de investigación del Centro de Resiliencia Climática Costera de la Universidad de California en Santa Cruz, señaló que en comunidades ubicadas prácticamente al nivel del océano pequeños incrementos pueden modificar de forma considerable el riesgo.

“Dado que muchas de nuestras comunidades en la costa oeste están construidas prácticamente al nivel del mar y que los niveles extremos de agua no varían drásticamente, cada incremento de entre cinco y diez centímetros duplica nuestro riesgo de inundación”, explicó a CNN.