Se viene una tormenta tropical desde el Atlántico en medio del “Super El Niño” que cambia el inicio del otoño

Una tormenta tropical avanza sobre el Atlántico mientras otro sistema comienza a tomar forma frente a la costa este de Estados Unidos, donde se esperan varios días de viento, lluvia, oleaje peligroso e inundaciones costeras. En medio del fenómeno del Super El Niño, Fay ya inició un proceso de debilitamiento, pero el panorama meteorológico para los próximos días incluye además el desarrollo del primer nor’easter del otoño boreal.

La tormenta tropical Fay avanza sobre el Atlántico

La tormenta tropical Fay se encontraba este lunes sobre el Atlántico abierto, al norte de los 33 grados de latitud y al oeste de las islas Azores, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Fay presenta vientos máximos sostenidos de 104 km/h (65 mph) con ráfagas de hasta 120 km/h (75 mph) NHC

Durante la madrugada, se desplazaba lentamente hacia el sur-sudeste, a unas dos millas por hora (tres km/h), mientras presentaba vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (104 km/h), con ráfagas de hasta 75 millas por hora (120 km/h).

El NHC explicó que Fay ya sentía los efectos de una fuerte cizalladura vertical del viento. Las imágenes satelitales mostraban que la circulación se había inclinado de manera significativa, con el centro de niveles bajos desplazado hacia el norte-noroeste respecto del centro de niveles medios.

La intensidad inicial fue reducida a 65 millas por hora (104 km/h), una cifra ubicada en el extremo superior de las estimaciones obtenidas mediante observaciones satelitales.

La tormenta tropical Fay perderá fuerza rápidamente

El pronóstico actualizado contempla una aceleración del proceso de debilitamiento. Fay debería reducir sus vientos máximos a 50 millas por hora (80 km/h) durante las próximas horas y a 45 millas por hora (72 km/h) dentro de aproximadamente un día.

Para las siguientes etapas, el NHC proyecta:

En 12 horas: vientos máximos de 50 millas por hora (80 km/h).

En 24 horas: 45 millas por hora (72 km/h).

En 36 horas: 40 millas por hora (64 km/h).

En 48 horas: 35 millas por hora (56 km/h), ya como baja remanente o sistema postropical.

En 72 horas: 30 millas por hora (48 km/h).

En 96 horas: 30 millas por hora (48 km/h).

En 120 horas: disipación del sistema.

El NHC estima que Fay descenderá a 48 km/h en 72 y 96 horas, y completará su disipación total en un plazo de 120 horas NHC

La trayectoria también sufrirá modificaciones. El sistema comenzó a girar lentamente hacia el sur, mientras una vaguada de niveles medios y altos situada sobre el Atlántico norte pierde influencia.

Posteriormente, se espera un desplazamiento más rápido hacia el sudoeste debido al establecimiento de una dorsal de niveles bajos y medios al noreste del ciclón.

El patrón previsto mantendría a Fay sobre aguas abiertas del Atlántico durante todo su proceso de debilitamiento y no muestra un desplazamiento de esta tormenta tropical hacia tierra firme.

Un nuevo nor’easter afectará a EE.UU. en medio de la temporada de huracanes

Mientras Fay pierde intensidad en aguas abiertas, otro sistema meteorológico comenzará a desarrollarse sobre el este de EE.UU.

Según FOX Weather, se trata del primer nor’easter del otoño, que empezará a organizarse durante este lunes y continuará en evolución durante varios días.

Satélite De La NOAA Sobre El Atlántico

El sistema estará asociado a un fuerte frente frío que avanzará hacia la costa. Ese provocará lluvias sobre el valle de Ohio y sectores del Atlántico medio, mientras una zona de alta presión se fortalece hacia el norte.

A diferencia de Fay, este fenómeno sí tiene previsto generar efectos importantes sobre la costa este. Durante la semana podrían registrarse varios días de viento y lluvia, antes de que el sistema se desplace mar adentro hacia el final de la semana.