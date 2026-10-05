Newsom enfrenta al ICE con una nueva ley que protege a las familias migrantes de California

California sumó una nueva medida frente a las políticas federales de inmigración. La ley AB 1655 modifica las reglas de CalWORKs para evitar que una detención migratoria reduzca la ayuda económica destinada a un hogar, con el objetivo de evitar que las familias pierdan parte de la ayuda cuando uno de sus integrantes queda bajo custodia.

California cambia las reglas de CalWORKs ante las detenciones de ICE

El gobernador Gavin Newsom firmó el 29 de septiembre la AB 1655, impulsada por el asambleísta Isaac Bryan, que modifica las normas del programa California Work Opportunity and Responsibility to Kids, conocido como CalWORKs.

Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California

La legislación establece que un niño u otro integrante de la unidad familiar que sea detenido en una instalación federal de detención migratoria podrá ser considerado temporalmente ausente del hogar durante todo el período de detención.

CalWORKs proporciona ayuda económica y otros servicios a familias de bajos ingresos mediante una combinación de fondos federales, estatales y de los condados.

Hasta ahora, las reglas contemplaban situaciones de ausencia temporal, entre ellas la hospitalización de un niño, pero la nueva legislación incorpora expresamente la detención migratoria federal dentro de esas excepciones.

Lo más importante de la AB 1655 es:

Un niño o cualquier otro integrante de la unidad de asistencia que permanezca detenido en una instalación federal de detención migratoria será considerado temporalmente ausente del hogar durante el tiempo que dure la detención.

La familia podrá ser elegible para recibir la asistencia y los servicios de CalWORKs, siempre que cumpla las condiciones establecidas por la ley.

Los demás integrantes de la unidad familiar deberán reunir los requisitos de elegibilidad correspondientes.

Si la persona detenida se encuentra fuera de California, deberá tener la intención de regresar al estado una vez que sea liberada.

La persona detenida deberá ser legalmente elegible para recibir los beneficios de CalWORKs por todos los demás criterios, independientemente de su situación de detención.

Una declaración escrita y jurada presentada por el solicitante o beneficiario podrá ser suficiente para acreditar que un integrante de la unidad familiar se encuentra detenido en una instalación de inmigración.

El Departamento de Servicios Sociales del estado podrá comenzar a implementar estas disposiciones mediante cartas dirigidas a todos los condados u otras instrucciones escritas mientras se adoptan las reglamentaciones correspondientes.

De esta manera, la detención de un integrante de la familia no implicará automáticamente que su parte de la asistencia económica desaparezca durante el período en que permanece bajo custodia federal.

La nueva legislación modifica las reglas del programa CalWORKs y permite que un integrante detenido por autoridades federales sea considerado temporalmente ausente del hogar Fotomontaje editado con IA

California fija cuándo comenzará a aplicarse la nueva protección

La AB 1655 no entra en funcionamiento inmediatamente. Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse el 1° de julio de 2027 o en la fecha en que el Departamento de Servicios Sociales informe que el sistema estatal puede implementar las automatizaciones necesarias, lo que ocurra más tarde.

La referencia al sistema automatizado es importante porque la aplicación de la nueva regla requiere modificar la manera en que se determina la asistencia de CalWORKs. Por eso, la legislación vincula su entrada en vigor con la capacidad técnica del sistema estatal para procesar la nueva situación de los integrantes detenidos.

Mientras se adoptan las reglamentaciones definitivas, el Departamento de Servicios Sociales podrá administrar e implementar la norma mediante instrucciones escritas dirigidas a los condados. Esas tendrán la misma fuerza y efecto que las reglamentaciones hasta que se aprueben las normas correspondientes.

El cambio normativo evita que la detención migratoria de un miembro de la unidad familiar reduzca automáticamente la asistencia económica y los servicios destinados al hogar Santiago Mejia - San Francisco Chronicle

Las leyes que firmó Gavin Newsom junto con AB 1655

El paquete anunciado por el gobernador incluyó las siguientes leyes: