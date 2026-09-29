El paquete de leyes anunciadas en California que busca frenar al ICE y proteger a inmigrantes

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este martes 29 de septiembre un paquete de leyes para regular los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado. Además, las medidas ofrecen protecciones a ciertos migrantes.

Las nuevas leyes de California firmadas por Newsom sobre el ICE y centros de detención

El conjunto de normativas firmado por Newsom, que entrará en vigor el 1° de enero de 2027, busca establecer un marco de supervisión estatal sobre las operaciones federales en California. Las legislaciones limitan el uso de bienes públicos para detenciones y refuerza la protección de la población inmigrante.

Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California

Asimismo, las medidas imponen regulaciones fiscales a recintos privados de detención y restringen el equipamiento táctico policial. Las iniciativas garantizan la ayuda social a familias afectadas por procesos de deportación.

Según un comunicado de la Oficina del gobernador, este es el listado completo:

Ley AB 1627 : inhabilitación laboral a agentes con faltas graves.

: inhabilitación laboral a agentes con faltas graves. Ley AB 1633 : impuesto a centros de detención privados.

: impuesto a centros de detención privados. Ley AB 1650 : identificación en vehículos de alquiler policiales.

: identificación en vehículos de alquiler policiales. Ley AB 1655 : protección de la ayuda CalWORKs ante detenciones.

: protección de la ayuda CalWORKs ante detenciones. Ley AB 1801 : aprobación local para centros de detención.

: aprobación local para centros de detención. Ley AB 1806 : investigación e informes sobre tiroteos mortales de agentes de inmigración.

: investigación e informes sobre tiroteos mortales de agentes de inmigración. Ley AB 1807 : prohibición de usar propiedad estatal para el ICE.

: prohibición de usar propiedad estatal para el ICE. Ley AB 1994 : protección legal para víctimas inmigrantes.

: protección legal para víctimas inmigrantes. Ley AB 2760 : prohibición de guantes de electrochoque a la policía.

: prohibición de guantes de electrochoque a la policía. Ley SB 420 : fin de exenciones fiscales a recintos privados.

: fin de exenciones fiscales a recintos privados. Ley SB 423 : acceso a registros en centros de detención.

: acceso a registros en centros de detención. Ley SB 747 : demandas a funcionarios federales por abusos.

: demandas a funcionarios federales por abusos. Ley SB 873 : protección contra arrestos en trayectos a tribunales.

: protección contra arrestos en trayectos a tribunales. Ley SB 937 : prohíbe el uso de granadas aturdidoras y explosivos por parte de cualquier agencia del orden público.

: prohíbe el uso de granadas aturdidoras y explosivos por parte de cualquier agencia del orden público. Ley SB 1367: requisitos de zonificación para centros de detención.

Qué cambia para el ICE y los inmigrantes con las nuevas leyes de California

Las leyes aprobadas por Newsom que impactan directamente en el comportamiento del ICE y la protección a inmigrantes se dividen en varias áreas según sus implicaciones. Los principales cambios son:

En materia de equipamiento: la ley AB 2760 prohíbe los guantes de electrochoque a los agentes policiales . Asimismo, la norma SB 937 prohíbe el uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas durante las intervenciones en el estado.

la ley . Asimismo, la norma SB 937 prohíbe el uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas durante las intervenciones en el estado. Respecto al personal: la medida AB 1627 impide que exagentes del ICE con faltas graves ocupen puestos de seguridad en el Estado Dorado. A su vez, la ley AB 1650 exige colocar calcomanías temporales en los vehículos de alquiler que emplean las fuerzas de seguridad para detenciones.

Entre las leyes firmadas se encuentra la AB 1627, que impide que exagentes del ICE con faltas graves ocupen puestos de seguridad en California Imagen ilustrativa generada con IA

En cuanto a bienes públicos: la norma AB 1807 prohíbe el uso de instalaciones estatales como bases de procesamiento o detención. Asimismo, las leyes AB 1633 y SB 420 fijan un impuesto del 25 por ciento a los recintos privados y eliminan sus beneficios impositivos.

la norma o detención. Asimismo, las leyes AB 1633 y SB 420 fijan un impuesto del 25 por ciento a los recintos privados y eliminan sus beneficios impositivos. En el área de transparencia: la ley SB 423 garantiza el acceso público a los archivos de los centros de detención civil . De igual modo, la norma AB 1806 encomienda al fiscal general del estado la elaboración de informes ante tiroteos mortales cometidos por agentes de inmigración.

la ley . De igual modo, la norma AB 1806 encomienda al fiscal general del estado la elaboración de informes ante tiroteos mortales cometidos por agentes de inmigración. En el plano judicial: la ley SB 747 autoriza a los ciudadanos a demandar a funcionarios federales que vulneren sus derechos constitucionales. Por su parte, la medida SB 873 protege de arrestos civiles a quienes se desplazan hacia los tribunales para trámites legales.

la ley constitucionales. Por su parte, la medida SB 873 protege de arrestos civiles a quienes se desplazan hacia los tribunales para trámites legales. Finalmente, la ley AB 1655 preserva el beneficio de CalWORKs para familias con algún integrante detenido por autoridades migratorias. Además, la norma AB 1994 refuerza la protección legal de las víctimas de delitos dentro del territorio estatal.

Newsom reclama mayor supervisión de los operativos migratorios federales en California

Newsom afirmó que el estado utilizará su potestad legal para exigir transparencia a las agencias federales. El mandatario sostuvo que las medidas buscan proteger a la población ante los excesos en los operativos de deportación.

Newsom prometió exigir transparencia al gobierno federal en California @gavinnewsom

“Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades. Continuaremos protegiendo a nuestra gente, defendiendo el Estado de derecho y dejando claro que si el gobierno federal opera en California, le exigiremos responsabilidades”, declaró el mandatario demócrata.