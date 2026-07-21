Newsom firma la ley AB 2018 en California: la nueva regla de ADN para identificar a personas desaparecidas

California incorporó una modificación a su sistema de identificación de personas desaparecidas tras la aprobación de la AB 2018, una norma firmada por el gobernador Gavin Newsom el 16 de julio de 2026.

Ley AB 2018 en California: cómo cambia la identificación mediante pruebas de ADN

La AB 2018 modifica los artículos 14250 y 14251 del Código Penal de California, que regulan el funcionamiento del Programa de ADN para Personas Desaparecidas del Departamento de Justicia de California.

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Hasta ahora, la legislación exigía el desarrollo de una base de datos genética para los casos relacionados con personas fallecidas sin identificar y sujetos desaparecidos considerados de alto riesgo.

Con la entrada en vigor de la nueva legislación, el 1º de enero de 2027, ese alcance se amplía. La base de datos deberá utilizarse para todos los casos que involucren el reporte de una persona sin identificar, independientemente de que esté viva o fallecida.

Al mismo tiempo, la norma elimina las referencias específicas a las personas desaparecidas catalogadas como de alto riesgo, de modo que el sistema abarca cualquier investigación de desaparición comprendida dentro de estos procedimientos.

Según el texto de la ley, la finalidad exclusiva de la base de datos aún será la identificación de personas desaparecidas. Para ello, utilizará marcadores genéticos aptos para la identificación humana que no tengan capacidad para predecir funciones biológicas distintas del sexo.

Además, los métodos empleados deberán ser compatibles con el sistema CODIS desarrollado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), aunque la base estatal permanecerá separada de otras bases de datos de ADN utilizadas para distintos fines.

AB 2018: cuándo podrá California conservar muestras de ADN de familiares

Uno de los cambios más importantes introducidos por la AB 2018 está relacionado con la conservación de las muestras de ADN obtenidas de personas vivas.

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La legislación mantiene como regla general que todas las muestras, el ADN extraído y los perfiles genéticos desarrollados a partir de personas vivas deberán utilizarse únicamente para identificar restos humanos. Una vez lograda una identificación positiva y emitido el informe correspondiente, ese material deberá destruirse.

Sin embargo, la nueva ley incorpora un supuesto adicional que permite conservar ese ADN cuando los restos humanos identificados estén incompletos y exista una expectativa razonable de que puedan encontrarse otros restos que también deban ser identificados.

Personas desaparecidas en California: el nuevo proceso de ADN para familias y policías

La AB 2018 conserva buena parte del procedimiento operativo que ya regía para las investigaciones por desaparición. Luego de recibirse un reporte de una persona no encontrada:

La agencia policial responsable deberá informar a los padres u otros familiares apropiados que pueden entregar voluntariamente una muestra de ADN.

Se puede permitir que se obtenga material genético a partir de un objeto personal perteneciente a la persona buscada.

El texto también mantiene el plazo máximo de 30 días para que las autoridades informen a la familia sobre ese derecho.

Asimismo, el Departamento de Justicia de California deberá seguir con el desarrollo de un formulario estándar mediante el cual madres, padres u otros familiares autoricen voluntariamente la entrega de la muestra genética.

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La ley aclara expresamente que:

El ADN solo podrá utilizarse para identificar a la persona desaparecida.

La muestra y el perfil genético podrán ser destruidos a solicitud del donante.

No podrá ofrecerse ningún incentivo ni ejercerse coerción para obtener una muestra.

Además, el organismo deberá continuar con la elaboración de un kit modelo que utilizarán las fuerzas de seguridad durante la recolección de las muestras familiares.

Antes de remitir el ADN al laboratorio estatal, la policía deberá verificar nuevamente el estado de la persona desaparecida. Una vez transcurridos 30 días desde la denuncia, enviará la muestra junto con el informe policial y toda la información complementaria correspondiente.