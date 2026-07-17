Newsom se despide de California: el paquete de 18 leyes que firmó a 110 días de las elecciones 2026

Cuando quedan menos de cuatro meses para la celebración de las elecciones generales del 3 de noviembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un nuevo paquete de normas que abarca temas de infraestructura, educación, medio ambiente, vivienda, transporte, administración pública, justicia y energía. En total, firmó 18 proyectos de ley. Newsom entrega su cargo el próximo 1° de enero de 2027.

Gavin Newsom firma 18 leyes en California antes de las elecciones de 2026

El conjunto de iniciativas firmadas por Newsom reúne medidas que alcanzan a organismos estatales, gobiernos locales, escuelas, empresas, tribunales y agencias públicas. Algunas reformas tienen un alcance administrativo, mientras que otras incorporan nuevos requisitos o amplían derechos y procedimientos ya existentes.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la gobernación, las 18 iniciativas fueron firmadas por Newsom el 16 de julio, después de haber sido aprobadas por la Legislatura estatal. Algunas de estas iniciativas fueron declaradas de urgencia, por lo que entraron en vigor inmediatamente.

Las diez leyes de la Asamblea firmadas por Newsom en California

Los diez proyectos originados en la Asamblea abarcan materias ambientales, educativas, judiciales, energéticas y sociales. En conjunto, actualizan procedimientos administrativos, amplían programas existentes y modifican distintos aspectos del funcionamiento del Estado.

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AB 35 : exime de determinados requisitos del Procedimiento Administrativo la elaboración de guías y criterios para implementar programas financiados mediante el bono ambiental aprobado por la Proposición 4 de 2024, lo que mantiene instancias de supervisión legislativa y participación pública.

: exime de determinados requisitos del Procedimiento Administrativo la elaboración de guías y criterios para implementar programas financiados mediante el bono ambiental aprobado por la Proposición 4 de 2024, lo que mantiene instancias de supervisión legislativa y participación pública. AB 1781 : modifica normas del sector de seguros para proteger determinados derechos de los Federal Home Loan Banks sobre garantías presentadas por aseguradoras integrantes del sistema.

: modifica normas del sector de seguros para proteger determinados derechos de los Federal Home Loan Banks sobre garantías presentadas por aseguradoras integrantes del sistema. AB 1951 : adapta las reglas sobre el pago de tasas judiciales para incluir tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y otros medios de pago, además de establecer un nuevo procedimiento de reembolso para proveedores de presentación electrónica.

: adapta las reglas sobre el pago de tasas judiciales para incluir tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y otros medios de pago, además de establecer un nuevo procedimiento de reembolso para proveedores de presentación electrónica. AB 2003 : reemplaza el esquema vigente de capacitación para la prevención del suicidio escolar. La Behavioral Health Services Oversight and Accountability Commission desarrollará un nuevo programa de formación destinado a personal educativo, estudiantes desde los 13 años y familias, además de incorporar reportes anuales sobre evaluaciones de riesgo de suicidio.

: reemplaza el esquema vigente de capacitación para la prevención del suicidio escolar. La Behavioral Health Services Oversight and Accountability Commission desarrollará un nuevo programa de formación destinado a personal educativo, estudiantes desde los 13 años y familias, además de incorporar reportes anuales sobre evaluaciones de riesgo de suicidio. AB 2018 : amplía el uso de la base estatal de ADN para incluir todos los casos de personas desaparecidas, independientemente de si están vivas o fallecidas, e incorpora nuevas reglas sobre la conservación de muestras genéticas cuando puedan aparecer restos adicionales.

: amplía el uso de la base estatal de ADN para incluir todos los casos de personas desaparecidas, independientemente de si están vivas o fallecidas, e incorpora nuevas reglas sobre la conservación de muestras genéticas cuando puedan aparecer restos adicionales. AB 2175 : ordena que las empresas de logística y manufactura puedan acceder, bajo determinadas condiciones, a la agregación de múltiples medidores dentro de programas de generación eléctrica renovable.

: ordena que las empresas de logística y manufactura puedan acceder, bajo determinadas condiciones, a la agregación de múltiples medidores dentro de programas de generación eléctrica renovable. AB 2324 : incorpora el rol de los jóvenes cuidadores familiares dentro de los estándares curriculares de educación técnica y profesional, además de prever orientaciones para reconocer esas tareas como experiencia laboral educativa.

: incorpora el rol de los jóvenes cuidadores familiares dentro de los estándares curriculares de educación técnica y profesional, además de prever orientaciones para reconocer esas tareas como experiencia laboral educativa. AB 2333 : extiende hasta el 1 de enero de 2028 la vigencia de las protecciones legales aplicables a organizaciones privadas que prestan servicios dentro del sistema de bienestar infantil.

: extiende hasta el 1 de enero de 2028 la vigencia de las protecciones legales aplicables a organizaciones privadas que prestan servicios dentro del sistema de bienestar infantil. AB 2559 : exige que ciudades y condados devuelvan íntegramente los depósitos o garantías exigidos para permisos de construcción cuando el solicitante demuestre haber cumplido con las normas sobre manejo de residuos de demolición y construcción.

: exige que ciudades y condados devuelvan íntegramente los depósitos o garantías exigidos para permisos de construcción cuando el solicitante demuestre haber cumplido con las normas sobre manejo de residuos de demolición y construcción. AB 2781: actualiza los montos que determinan distintas tasas judiciales en causas civiles y de menor cuantía, lo que eleva los límites económicos aplicables para el cálculo de esas tarifas.

Las ocho leyes del Senado promulgadas por Gavin Newsom en California

Las ocho iniciativas originadas en la Asamblea se concentran principalmente en contratación pública, vivienda, transporte, regulación administrativa, recursos costeros y funcionamiento interno del Estado. Varias de ellas modifican normas existentes para extender programas permanentes o actualizar procedimientos.

La ley firmada por Newsom impacta directamente en los pagos por indemnización de los trabajadores @CAgovernor