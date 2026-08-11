La ley SB 942 promulgada por Newsom en California por la que ya se aplican normas contra la inteligencia artificial

La SB 942, conocida como AI Transparency Act, estableció en California un conjunto de obligaciones para los proveedores de sistemas de inteligencia artificial generativa que alcanzan una determinada escala de usuarios. La norma, impulsada y aprobada por la Legislatura estatal en 2024, fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom el 19 de septiembre de ese año y entró en vigor en agosto de 2026.

Qué establece la ley sobre inteligencia artificial en California

Según el texto de la California AI Transparency Act, la norma incorporó un capítulo al Código de Negocios y Profesiones. Identificado como Chapter 25, comienza en la sección 22757 y establece las reglas destinadas a incrementar la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial generativa.

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La ley define la inteligencia artificial como un sistema diseñado o basado en máquinas que puede tener distintos niveles de autonomía y que, a partir de la información que recibe, puede generar resultados capaces de influir en entornos físicos o virtuales.

A su vez, considera IA generativa a aquella capaz de producir contenidos sintéticos derivados, entre ellos textos, imágenes, videos y audios, que imitan la estructura y características de los datos utilizados para entrenar al sistema.

Según la versión vigente del Código de Negocios y Profesiones de California, el capítulo fue creado por la SB 942 y, tras una modificación posterior mediante la AB 853, las reglas entraron en vigor plenamente el 2 de agosto de 2026.

California amplió la SB 942: qué cambió la ley complementaria aprobada por Newsom

La AB 853 amplió el alcance de la California AI Transparency Act. La ley, aprobada por Newsom el 13 de octubre de 2025, modificó y extendió las disposiciones de la SB 942.

La norma incorporó nuevas obligaciones de las grandes plataformas digitales, los sitios que distribuyen sistemas de inteligencia artificial generativa y los fabricantes de dispositivos capaces de capturar fotografías, audio y video.

Tras una modificación introducida por la ley complementaria AB 853, las disposiciones de la normativa comenzaron a operar plenamente el 2 de agosto de 2026 Fotomontaje editado con IA

El primer cambio fue la fecha de entrada en vigor de la normativa original. La SB 942 había establecido que sus disposiciones regirían desde el 1° de enero de 2026, pero la AB 853 postergó esa fecha hasta el 2 de agosto de 2026.

Otra de las principales modificaciones introducidas por la AB 853 fue ampliar las definiciones utilizadas por la legislación. El texto incorporó categorías que no estaban contempladas en la SB 942.

La nueva legislación define como dispositivo de captura a cualquier equipo capaz de registrar fotografías, audio o video. La definición incluye cámaras, teléfonos móviles con micrófonos incorporados y grabadoras de voz.

La norma también creó la categoría de plataforma de alojamiento de sistemas de inteligencia artificial generativa. Se trata de sitios web o aplicaciones que ponen a disposición para su descarga el código fuente o los pesos de un modelo, independientemente de que su utilización sea gratuita o implique un pago.

Las plataformas de California deberán conservar la procedencia de los contenidos

El cambio más significativo para los usuarios de internet llegó con las obligaciones impuestas a las denominadas “large online platforms”. La AB 853 define dentro de esa categoría a las redes sociales públicas, plataformas para compartir archivos, de mensajería masiva y motores de búsqueda independientes que hayan superado los 2 millones de usuarios únicos mensuales durante los 12 meses anteriores.

Las leyes firmadas por Newsom establecen reglas sobre plataformas y contenido generado o intervenido con IA Gobierno de California

A partir del 1° de enero de 2027, estas plataformas deberán detectar si el contenido que distribuyen contiene datos de procedencia que cumplan con especificaciones adoptadas por organismos reconocidos de establecimiento de estándares. La obligación busca que la información que permite conocer el origen, autenticidad o historial de modificación de un archivo pueda mantenerse identificable cuando ese material circule dentro de una plataforma de gran escala.

La nueva norma también exige que las plataformas incorporen una interfaz que informe al usuario sobre la disponibilidad de esos datos de procedencia. Esta deberá permitir conocer si existen, identificar el sistema de inteligencia artificial generativa o el dispositivo de captura que creó o modificó sustancialmente el contenido, cuando corresponda, y señalar si existen firmas digitales disponibles.

California también regula los sitios que distribuyen modelos de IA

La AB 853 incorporó una obligación específica para las plataformas que alojan sistemas de IA generativa. Desde el 1° de enero de 2027, estos sitios no podrán poner deliberadamente a disposición del público un sistema de GenAI que no incorpore las identificaciones exigidas por la California AI Transparency Act.

Esta disposición amplía la responsabilidad más allá de las empresas que desarrollan directamente los sistemas. La SB 942 ya exigía que determinados proveedores incorporaran identificaciones visibles y datos de procedencia en los contenidos generados por sus sistemas.

La modificación aprobada posteriormente agrega una capa adicional: los sitios que distribuyen esos sistemas tampoco podrán ponerlos a disposición cuando sepan que carecen de las capacidades de identificación requeridas.