California AI Transparency Act: la nueva regla que se aplica desde agosto 2026 y regula el uso de la IA

La AI Transparency Act de California (SB 942) comenzó a aplicarse plenamente el 2 de agosto y establece nuevas exigencias para los desarrolladores de inteligencia artificial generativa con grandes volúmenes de usuarios. La normativa obliga a facilitar herramientas para identificar contenidos sintéticos e incorporar información que permita conocer su procedencia.

Qué empresas quedan alcanzadas por la California AI Transparency Act

La regulación alcanza principalmente a las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial generativa disponibles públicamente en California y que superan el millón de usuarios o visitantes mensuales.

Estos proveedores deberán implementar mecanismos gratuitos que permitan determinar si una imagen, un video o un audio, o una combinación de estos contenidos, fue creado o modificado mediante sus sistemas.

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De acuerdo con el texto legislativo, la herramienta tendrá que admitir archivos y direcciones web. Además, deberá disponer de una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para realizar consultas.

La legislación también establece requisitos para las señales que acompañan a los contenidos creados mediante IA. Los proveedores deberán ofrecer al usuario la opción de incorporar una identificación visible en imágenes, videos y audios, o combinaciones de estos contenidos, creados o modificados mediante sus sistemas.

Marcas visibles y datos de procedencia en contenidos generados por IA

La identificación visible deberá distinguir el material generado artificialmente y permanecer en el contenido o ser difícil de eliminar. Esta medida busca ofrecer una señal que pueda ser reconocida directamente por las personas que reciben o consultan una imagen, grabación o video.

A esa identificación se suma una capa de información técnica. Los metadatos incorporados en los archivos deberán incluir datos como:

El proveedor responsable

La versión del sistema utilizado

La fecha y hora de generación

Un identificador único asociado al contenido

La ley homónima de la Asamblea, la AB 853, aprobada posteriormente para ampliar la California AI Transparency Act, incorporó nuevas obligaciones para otros actores.

Desde 2027, las plataformas que alojan y distribuyen código fuente o modelos de inteligencia artificial no podrán ofrecer conscientemente sistemas que carezcan de las funciones de identificación exigidas.

Desde el 1° de enero de 2028, también habrá requisitos específicos para determinados fabricantes de dispositivos capaces de capturar fotografías, audio o video.

Las empresas con más de un millón de usuarios deben ofrecer herramientas gratuitas para que el público pueda detectar contenido digital creado por sus plataformas Michael Dwyer - AP

Nuevas obligaciones para plataformas digitales desde 2027

La legislación también establece obligaciones para las grandes plataformas en línea. Desde el 1° de enero de 2027, las redes sociales, los buscadores y los servicios de mensajería que superen los dos millones de usuarios únicos mensuales deberán detectar y conservar los datos de procedencia asociados con los archivos que circulen en sus servicios.

El esquema busca mantener información que permita seguir el origen de los contenidos generados o modificados mediante IA a medida que son compartidos entre diferentes servicios digitales. De esta manera, la trazabilidad no quedará limitada al momento en que una empresa produce el material.

Las disposiciones también contemplan a los terceros que utilizan sistemas de inteligencia artificial mediante licencias. Cuando un proveedor sepa que un licenciatario modificó su sistema para eliminar las funciones de transparencia, deberá retirar esa autorización de uso dentro de un plazo de 96 horas.

La norma fue aprobada por Gavin Newsom en 2024 y la legislación complementaria AB 853 estableció el 2 de agosto como fecha para la entrada en vigor de sus principales disposiciones X Gobernador Gavin Newsom

Multas de US$5000 por cada día de incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones previstas por la SB 942 puede derivar en una penalidad civil de US$5000 por cada infracción. La norma considera que cada jornada durante la cual persiste una violación constituye una infracción independiente, por lo que el monto puede acumularse mientras continúe el incumplimiento.

Las acciones para reclamar estas sanciones pueden ser iniciadas por el fiscal general de California, abogados de las ciudades o asesores legales de los condados.

Si la autoridad demandante obtiene una resolución favorable, también puede recuperar los costos y honorarios razonables derivados del proceso.

La normativa contempla medidas adicionales cuando un licenciatario continúa con la utilización de un sistema después de que su autorización fue revocada.

En esos casos, determinadas autoridades pueden solicitar una orden judicial para impedir el uso del sistema y reclamar los gastos legales correspondientes.