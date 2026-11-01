Newsom se despide de California con una ley para aumentar el sueldo mínimo a los trabajadores migrantes del campo

Antes de que termine su mandato como gobernador de California, en enero de 2027, Gavin Newsom promulgó la Ley de la Asamblea 2646 (AB 2646), una medida legislativa que aumenta el salario mínimo por hora de los trabajadores agrícolas contratados a través del programa federal de visados H-2A y para empleados correspondientes. El incremento salarial entrará en vigor el 1° de enero y busca igualar las condiciones laborales en el sector agrario estatal.

California: cuál será el salario mínimo para trabajadores con visas H-2A

La legislación firmada por el gobernador Newsom el 30 de septiembre de 2026 añade la Sección 1208 al Código Laboral de California para fijar la tarifa mínima obligatoria en US$19,75 por hora. La norma alcanza a empleados temporales del programa H-2A y trabajadores locales que desempeñan las mismas labores.

La ley firmada por el gobernador Gavin Newsom establece la tarifa mínima obligatoria en US$19,75 por hora @CAgovernor

En concreto, ampara explícitamente a los trabajadores agrícolas aprobados, que corresponden a personas que residen fuera de California y llegan para empleos temporales o estacionales.

Estos empleados trabajan de forma temporal o estacional mediante órdenes de trabajo aprobadas por la agencia estatal. También impacta en residentes locales que realizan un trabajo idéntico o sustancialmente similar para el mismo empleador en el mismo condado.

De igual manera, el texto de la ley estipula que, a partir del 1° de enero de 2027, este salario mínimo se ajustará anualmente conforme al ajuste por costo de vida determinado por la Administración del Seguro Social.

Trabajos agrícolas en California: reclaman sobre ser los “peor pagados”

Impulsada y patrocinada por la Unión de Campesinos, con el respaldo de diversos legisladores demócratas, la medida legislativa beneficiará a los empleados del sector de la agricultura, que según los partidarios son algunos de los trabajadores peor pagados de California.

Asimismo, los principales defensores de la ley sostienen que restablece un salario mínimo que se había reducido previamente. “Estos son los trabajadores peor pagados del estado más caro, que es California”, declaró la asambleísta Maggy Krell, demócrata de Sacramento, durante la lectura del proyecto de ley en la asamblea, según ABC7.

A partir del próximo año, el salario mínimo se ajustará anualmente conforme al ajuste por costo de vida Freepik

En ese sentido, Krell agregó: “Muchos agricultores me han comentado que en realidad pagan más. De hecho, se trata simplemente de restablecer el salario mínimo. No es un sueldo fijo, sino uno mínimo vital que ayudará a nuestros trabajadores agrícolas, quienes aportan tanto a California”.

Luego, se pronunció sobre las dificultades económicas que enfrentan muchos trabajadores del sector. “La verdad es que quienes realizan el trabajo duro, levantándose antes del amanecer y trabajando en esas granjas, apenas logran subsistir, y algunos ni siquiera lo consiguen”, concluyó.

Preocupación en California por el impacto económico de la ley

A pesar del apoyo de los partidarios y representantes demócratas, más de una docena de organizaciones de agricultores manifestaron su oposición a la ley AB 2646. Los principales opositores aseguran que la norma llega en un mal momento para el sector.

Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California

Joe Del Bosque, un empleador que tiene contratados unos 150 trabajadores temporales durante la cosecha de verano, resaltó los costos que conlleva mantener una estancia, según consignó ABC7.

“Esta ley, recientemente promulgada por el gobernador Newsom, probablemente no podría haber llegado en peor momento. Estamos pagando precios altísimos por el combustible. Estamos pagando precios altísimos por los fertilizantes y ahora nuestra mano de obra podría encarecerse mucho más”, señaló.

Además, advirtió que la medida podría tener un impacto negativo en los empleados. “Si suben los salarios, los agricultores intentarán reducir el número de puestos y las horas de trabajo”, enfatizó.