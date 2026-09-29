Newsom vs. Trump: la pelea por el precio de la gasolina y la nueva medida que aplicará California

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una medida para autorizar de forma anticipada la venta de gasolina con mezcla de invierno con el objetivo de mitigar el aumento en los precios del combustible. El mandatario estatal responsabilizó a Donald Trump por el impacto económico atribuido a la guerra en Irán, y sostuvo que la ofensiva generó más de 120 mil millones de dólares en gastos adicionales de combustible en siete meses.

La nueva medida que aplicará Newsom en California por el precio de la gasolina

La Oficina del Gobernador anunció en un comunicado oficial publicado el lunes 28 de septiembre la suspensión del requisito de gasolina de verano en California por el resto de la temporada. Asimismo, ordenó a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y al Departamento de Alimentación y Agricultura que tomen medidas para permitir la fabricación, importación, distribución y venta inmediata de gasolina de invierno.

El gobernador Newsom ordenó a las agencias estatales que tomen medidas para permitir la fabricación, importación, distribución y venta inmediata de gasolina de invierno Gobierno de California

La flexibilidad técnica, amparada en la Ley del Senado 237, permite adelantar varias semanas el ingreso de un combustible habitualmente más económico, con el que el estado busca aliviar los precios.

La diferencia fundamental entre ambos combustibles está en la volatilidad de la gasolina, que se mide mediante la Reid Vapor Pressure (RVP). De acuerdo con la CARB, la gasolina de verano tiene una RVP más baja (aproximadamente 7,0 psi), por lo que se evapora menos cuando hace calor. Esto reduce las emisiones evaporativas que contribuyen a la formación de ozono a nivel del suelo y smog.

Por su parte, la gasolina de invierno permite una RVP más elevada. Con temperaturas bajas, una mayor volatilidad facilita la vaporización del combustible y el arranque del motor.

Junto con la medida sobre la mezcla de invierno, el Ejecutivo ordenó a la Comisión de Energía de California (CEC), en coordinación con CARB y la División de Supervisión del Mercado del Petróleo (DPMO), la publicación periódica de informes públicos sobre el mercado al contado de gasolina y diésel.

Debido a que un volumen reducido de operaciones en este mercado puede distorsionar los precios en todo el estado, la iniciativa busca transparentar si los valores reflejan la oferta real o solo transacciones aisladas.

California es el estado con el precio más elevado de gasolina en EE.UU., con un valor de US$6,380 por galón Magnific

La pelea entre Trump y Newsom por el precio de la gasolina

De acuerdo con la administración de Newsom, el conflicto armado implicó un sobrecosto superior a los US$120 mil millones en combustible a nivel nacional en solo siete meses, lo que representa un impacto promedio de US$428 por hogar en California.

“La guerra de Trump contra Irán ha disparado el precio del petróleo en todo el mundo, y los californianos lo han estado pagando cada vez que llenan el tanque. Durante más de siete meses, la administración Trump y los republicanos en el Congreso no han protegido a las familias trabajadoras de la crisis nacional de precios de la gasolina y el diésel, y aún no se vislumbra el fin de la guerra”, expresó Newsom en el comunicado.

En esa línea, sostuvo que su administración “seguirá haciendo todo lo posible para reducir los costos y proteger a los consumidores”, expresó que los estados “no pueden aislar indefinidamente a las familias de una crisis petrolera global” y exigió a Trump que ponga fin a la ofensiva en Medio Oriente.

“La elección es obvia: Donald Trump está apostando fuerte por los combustibles fósiles, volátiles y caros, que exponen a los estadounidenses a guerras, fluctuaciones de precios y la avaricia de las grandes petroleras”, añadió Newsom.

Newsom critica las políticas migratorias y arancelarias de Trump

Cuánto cuesta la gasolina en California y la diferencia con otros estados

La American Automobile Association (AAA) señala en su portal oficial que el costo promedio de la gasolina a nivel nacional en EE.UU. es de US$4,455 por galón. En este escenario, California es el estado con el valor más elevado: US$6,380 por galón. La lista es la siguiente: