Newsom vetó una primera versión: qué cambia en el nuevo proyecto sobre cámaras de matrículas en California

California debate nuevamente la regulación de los lectores automáticos de matrículas vehiculares tras un intento fallido el año pasado, que fue vetado por el gobernador Gavin Newsom. La legislatura analiza una propuesta que busca el equilibrio entre la seguridad pública y la privacidad ciudadana.

Las modificaciones del nuevo proyecto de lectores de matrículas en California

La senadora demócrata Sabrina Cervantes impulsó el proyecto SB 1013 para establecer límites al uso de esta tecnología de vigilancia. La iniciativa reduce el tiempo de almacenamiento de los datos a un máximo de 30 días.

Al menos 230 departamentos en California ya utilizan un sistema de vigilancia con lectores automáticos de matrículas Plate Recognizer - Plate Recognizer

Las agencias podrán conservar la información por más tiempo solo si esta pertenece a una investigación activa o a la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, según CalMatters, la iniciativa también exige nuevos requisitos de capacitación técnica y un seguimiento estricto de cada búsqueda en el sistema.

o a la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, según CalMatters, la iniciativa también exige nuevos requisitos de capacitación técnica y un seguimiento estricto de cada búsqueda en el sistema. Las cámaras funcionan con capturas instantáneas de los números de las placas de los automóviles en circulación. El software cruza estos datos en tiempo real con bases de datos policiales sobre vehículos robados o personas buscadas por la justicia.

de las placas de los automóviles en circulación. El software cruza estos datos en tiempo real con bases de datos policiales sobre vehículos robados o personas buscadas por la justicia. La nueva normativa prohíbe los contratos con empresas que permiten el acceso automático de autoridades federales a sus bases de datos. Esta medida responde directamente a la preocupación por el intercambio de información con agencias de otros estados.

que permiten el acceso automático de autoridades federales a sus bases de datos. Esta medida responde directamente a la preocupación por el intercambio de información con agencias de otros estados. Las autoridades instalan los dispositivos en postes a lo largo de las carreteras o los montan en las patrullas oficiales. Al menos 230 departamentos de policía y oficinas del sheriff emplean actualmente esta red de vigilancia en California.

en California. No obstante, la regulación, que entraría en vigor el 1° de enero de 2027 si es aprobada, impide que los proveedores de tecnología habiliten por defecto el acceso a bases de datos nacionales para agencias federales. La medida busca garantizar que el control de la información permanezca bajo la jurisdicción local de manera exclusiva.

Las características del proyecto legislativo que Newsom rechazó el año pasado

El gobernador Newsom utilizó su facultad de veto el año pasado contra una propuesta regulatoria muy similar. Ese proyecto obligaba a las corporaciones policiales a eliminar todos sus registros de matrículas en un plazo de 60 días.

De acuerdo con CalMatters, Newsom justificó su decisión con el argumento de que tales restricciones perjudicaban la resolución de casos antiguos o “fríos”. El mandatario también expresó su preocupación por el impacto negativo en la localización de ciudadanos extraviados.

El nuevo proyecto impone excepciones específicas para responder a los argumentos que utilizó Newsom el año pasado para vetar la versión anterior HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El costo económico fue otro obstáculo insalvable para la aprobación de la ley en el ciclo anterior. El presupuesto estatal no contaba con los fondos necesarios para financiar las auditorías obligatorias por parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). La versión actual intenta resolver estas objeciones con excepciones para el hallazgo de personas con reporte de desaparición.

Agencias policiales de California rechazan el proyecto sobre lectores de matrículas

Al menos 39 agencias policiales y sindicatos de oficiales mantienen una postura de rechazo ante el proyecto. Los jefes de policía consideran que los lectores de placas son una herramienta indispensable para el combate efectivo del crimen moderno.

Según su postura, la tecnología permitió la resolución de homicidios, robos bancarios y accidentes con fuga en diversas jurisdicciones del estado. El Departamento de Policía de Berkeley reportó un incremento importante en su tasa de resolución de robos gracias a estos dispositivos.

Al menos 39 agencias policiales y sindicatos de oficiales mantienen una postura de rechazo ante el proyecto Imagen creada con IA

Por otro lado, la ciudad de Tustin logró identificar y arrestar a un sospechoso de asesinato en un fin de semana con estas cámaras. Los oficiales temen que los límites temporales estrictos borren evidencia vital antes de que los detectives inicien sus pesquisas.