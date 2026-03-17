Noticias de California hoy, en vivo: sigue la ola de calor y Trump y Newson mantienen su pelea extrema
El presidente de EE.UU. se burló del gobernador; además, reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Dorado
Continúa la ola de calor extremo en California este martes 17 de marzo
Para el martes 17 de marzo, California continuará con la ola de calor con niveles récord. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte por las inusuales temperaturas nocturnas sin alivio y alerta por posibles incendios de pastizales por la sequedad.
- Los Ángeles registrará máximas de 97°F (36°C) y mínimas de 68°F (20°C), con una advertencia de calor extremo a las 10 hs.
- San Diego reportará 83°F (28°C) tras la niebla de las 11 hs.
- San Francisco marcará 88°F (31°C).
- Sacramento llegará a 90°F (32°C).
Fin de ciclo: Karen Bass festeja la retirada de un alto mando de la Patrulla Fronteriza
La alcaldesa Karen Bass celebró la posible jubilación de Gregory Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza. Según CNN, el oficial planea retirarse a finales de este mes, aunque todavía no tramitó la documentación oficial. La mandataria municipal aseguró en redes sociales que EE.UU. se beneficia con su salida tras las polémicas incursiones migratorias en las ciudades demócratas.
“Cuando Gregory Bovino y el ICE llevaron a cabo sus redadas, les dije directamente que se fueran. Nuestra democracia está en juego. Mantendré mi lucha por nuestra comunidad inmigrante y por todos en Los Ángeles", publicó en X. “El resto del país contraatacó, y Mr. Bovino se ha retirado“, agregó en un video.
Gavin Newsom repudia las burlas de Donald Trump sobre su dislexia
El presidente Donald Trump apuntó contra Gavin Newsom desde el Despacho Oval y cuestionó su capacidad intelectual por su dislexia. “El presidente (sic) de Estados Unidos, Gavin Newsom, admitió que tiene dificultades de aprendizaje, dislexia. Todo en él es estúpido”, dijo, ironizando sobre la posición a la que, se cree, aspira el demócrata. “Sinceramente, apoyo a las personas con discapacidades de aprendizaje, pero no a mi presidente”, señaló.
Tras estos comentarios, el actual gobernador de California respondió de inmediato en sus redes sociales. “¡No, gracias! ¡creemos en las elecciones libres!”, publicó en X. Luego, el demócrata defendió a los jóvenes. “A todos los niños con dificultades de aprendizaje: no dejen que nadie, ni siquiera el presidente de EE.UU., los intimide. La dislexia no es una debilidad. Es tu fuerza”, concluyó.
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