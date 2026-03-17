Noticias de California hoy, en vivo: sigue la ola de calor y Trump y Newson mantienen su pelea extrema

La alcaldesa Karen Bass celebró la posible jubilación de Gregory Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza. Según CNN, el oficial planea retirarse a finales de este mes, aunque todavía no tramitó la documentación oficial. La mandataria municipal aseguró en redes sociales que EE.UU. se beneficia con su salida tras las polémicas incursiones migratorias en las ciudades demócratas.

“Cuando Gregory Bovino y el ICE llevaron a cabo sus redadas, les dije directamente que se fueran. Nuestra democracia está en juego. Mantendré mi lucha por nuestra comunidad inmigrante y por todos en Los Ángeles", publicó en X. “El resto del país contraatacó, y Mr. Bovino se ha retirado“, agregó en un video.