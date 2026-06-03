Newsom vs. Trump: la propuesta del gobernador para cambiar el destino de los US$1776 millones por el 6 de enero

Una jueza federal prohibió al presidente Donald Trump crear y utilizar un fondo de 1776 millones de dólares, que tenía como destino compensar a víctimas de “instrumentalización”, un término que en la práctica muchos consideraron que usaría para los responsables del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó y propuso destinar el dinero a distintos fines.

El fondo de US$1776 millones de Trump que fue bloqueado en la Justicia

El fondo fue creado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) luego de una denuncia del presidente estadounidense. En primera instancia, tenía el objetivo de resolver reclamos de personas que consideren que fueron perseguidas o tratadas injustamente por motivos políticos, ideológicos o personales.

El presidente Donald Trump creó el fondo con el objetivo de compensar a víctimas de "instrumentalización" y "lawfare" Alex Brandon - AP

De esta manera, los beneficiarios podrían obtener disculpas formales y compensaciones económicas. La presentación de una reclamación, según el anuncio del DOJ, sería voluntaria.

Además, las autoridades aseguraron que “no existen requisitos partidistas para presentarla”. Asimismo, el fondo debería tomar medidas para proteger la información privada de los reclamantes y evitar el fraude.

Según estos términos, las reclamaciones podrían tramitarse hasta el 1° de diciembre de 2028. Sin embargo, críticos apuntaron contra la discrecionalidad del fondo y la posibilidad de que el gobierno republicano entregue dinero a los participantes del asalto al Capitolio.

La jueza de distrito Leonie Brinkema bloqueó temporalmente la creación y operación del fondo. La orden tiene como objetivo mantener el “status quo” y evitar que la partida se distribuya de manera irreversible antes de que se escuchen más argumentos legales.

De este modo, la orden se mantendría vigente al menos hasta el 12 de junio, según informó CNBC. El fallo responde a una demanda presentada por el grupo Democracy Forward, que argumenta que ninguna administración tiene la autoridad para gastar dinero público en un “programa de recompensas políticas”.

El mensaje de Newsom contra Trump tras el bloqueo de los fondos

La oficina de prensa del gobernador, a través de un comunicado, sostuvo que Trump utilizaría los recursos para "beneficiar a los alborotadores del 6 de enero, a sus aliados políticos y a los estafadores convictos". El dinero, según la administración federal, apuntaba a compensar a personas que demostraran haber sido víctimas de “lawfare” e “instrumentalización”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo que el dinero del fondo sería utilizado para "beneficiar a los alborotadores del 6 de enero y a aliados políticos de Trump" Karen Warren - FR172172AP

“Donald Trump está robando a las víctimas para pagar a sus seguidores. Si al presidente Trump realmente le importara la seguridad pública, invertiría en la prevención del delito y en el apoyo a las personas, no en crear un programa de recompensas financiado por los contribuyentes para quienes atacaron a agentes de policía y socavaron nuestra democracia", expresó Newsom.

La propuesta de Newsom para cambiar el destino de los fondos para “víctimas” del asalto a Capitolio

En lugar de emplear los recursos para los fines que buscaba Trump, el gobernador de California propuso asignarlos a subvenciones que fueron reducidas durante el 2025:

Proteger a los niños del abuso y la explotación sexual : financiar servicios como entrevistas forenses y asesoramiento psicológico a través de la Oficina para Víctimas de Delitos.

: financiar servicios como entrevistas forenses y asesoramiento psicológico a través de la Oficina para Víctimas de Delitos. Combatir las redes de trata de personas y tráfico de personas : ayudar a las fuerzas del orden a desmantelar las organizaciones criminales y prevenir la reincidencia.

: ayudar a las fuerzas del orden a desmantelar las organizaciones criminales y prevenir la reincidencia. Apoyar los refugios para víctimas de violencia doméstica y los servicios de respuesta a agresiones sexuales : dirigir el dinero a programas federales de la Oficina contra la Violencia hacia las Mujeres que financian refugios de emergencia, asesoría legal y servicios de crisis para sobrevivientes.

y los servicios de : dirigir el dinero a programas federales de la Oficina contra la Violencia hacia las Mujeres que financian refugios de emergencia, asesoría legal y servicios de crisis para sobrevivientes. Contratar a miles de policías y fiscales locales: beneficiar iniciativas federales, como COPS Hiring Program y JAG Program, que ofrecen subvenciones para ayudar a las agencias locales a contratar oficiales, fiscales e investigadores para acciones de lucha contra el crimen.

Las críticas de Gavin Newsom a Donald Trump por la guerra en Irán

El gobernador demócrata también mencionó otros posibles destinos del dinero, como ampliar la aplicación de la ley contra los delitos cibernéticos y el fraude financiero, combatir el robo organizado en comercios y apoyar otros programas para la intervención contra los tiroteos y otros crímenes.