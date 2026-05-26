Trump apoya a Newsom en California: qué significa la declaración de emergencia tras el incidente químico

Donald Trump aprobó este lunes 25 de mayo la Declaración de Emergencia Presidencial que había solicitado el gobernador Gavin Newsom para reforzar la respuesta al incidente químico que afecta a Garden Grove, en el condado de Orange, en California. La medida permitirá que el gobierno federal envíe especialistas, equipos y recursos para apoyar las evacuaciones y las tareas de emergencia en la zona afectada.

Emergencia federal en Garden Grove por el tanque de MMA en Orange County

Mientras California tiene en marcha un extenso operativo para controlar los efectos del incidente con metacrilato de metilo (MMA, por sus siglas en inglés), un material inflamable utilizado en procesos industriales y considerado riesgoso por la posible liberación de vapores peligrosos y el riesgo de explosión, Newsom confirmó la aprobación federal.

Gracias a la declaración presidencial, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) podrá ofrecer asistencia para respaldar las operaciones que siguen activas en Garden Grove. La ayuda incluye personal especializado, equipamiento técnico y recursos logísticos para reforzar la respuesta local y estatal.

“Agradecemos al gobierno federal por aprobar nuestra solicitud y reforzar los recursos que ya están trabajando en la zona”, afirmó Newsom en un comunicado difundido este domingo.

El gobernador agregó: “California no esperó a que esta situación escalara. Nos movilizamos temprano y en coordinación con los equipos locales para proteger vidas y apoyar a las comunidades afectadas”.

La declaración de emergencia federal se aprobó dos días después de que Newsom proclamara el Estado de Emergencia para el condado de Orange y ordenara la activación del Centro de Operaciones estatal para coordinar el trabajo entre agencias locales y estatales.

La FEMA podrá ofrecer asistencia para respaldar las operaciones que siguen activas en Garden Grove GGCITY

Garden Grove mantiene evacuaciones tras mitigarse el riesgo de explosión química

Durante la madrugada del lunes, la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA, por sus siglas en inglés) confirmó que se mitigó el riesgo de una explosión masiva en el tanque dañado de MMA, considerado el principal foco de peligro desde el inicio de la emergencia.

“El riesgo de una explosión masiva quedó controlado, pero la emergencia todavía no terminó”, señalaron autoridades locales tras los trabajos realizados durante la noche.

A pesar de ese avance, continúan las advertencias por posibles riesgos para la salud y el ambiente en las áreas cercanas al incidente. Por ese motivo, las órdenes de evacuación y los perímetros de seguridad siguen vigentes para los residentes próximos al área afectada.

Según informó la gobernación de California, más de 785 socorristas y trabajadores de emergencia participan del operativo. Entre ellos hay bomberos, especialistas en materiales peligrosos, agentes de seguridad, científicos ambientales, personal sanitario y equipos de transporte y coordinación.

Los equipos trabajan de manera permanente junto a las agencias del condado para monitorear la calidad del aire, evaluar posibles riesgos ambientales y asistir a las comunidades afectadas por la emergencia química.

Las autoridades de California difundieron guías oficiales para cuidar a los residentes del peligro químico X @CAPublicHealth

Qué deben hacer los residentes del condado de Orange ante la emergencia química

Las autoridades locales y estatales insistieron en que la población debe seguir las indicaciones oficiales mientras avanzan las tareas de mitigación y monitoreo en Garden Grove.

Entre las principales recomendaciones difundidas para los residentes se encuentran:

Desalojar de inmediato si así lo indican las autoridades.

Mantenerse alejado del área afectada.

Solamente consultar información oficial acerca del operativo.

Asistir a vecinos de edad avanzada o a personas con dificultades para moverse.

Consultar los mapas de evacuación oficiales emitidos por la ciudad de Garden Grove.

Más de 50.000 residentes fueron evacuados en el condado de Orange mientras bomberos y especialistas intentan estabilizar un tanque con químicos tóxicos en riesgo de explotar (AP Foto/Ethan Swope) Ethan Swope - AP

Asimismo, las autoridades solicitaron que no se propaguen rumores en las redes sociales y que se sigan las actualizaciones oficiales del gobierno estatal y del condado mientras la emergencia persista.