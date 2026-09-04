Labor Day: la advertencia de la Policía de Los Ángeles para los conductores que viajen por el feriado

Ante la llegada de Labor Day, las autoridades de tránsito de Los Ángeles y de todo California reforzarán los controles en las calles y rutas el fin de semana largo. El operativo estará especialmente dirigido a detectar consumo de alcohol, cannabis, medicamentos u otras sustancias capaces de afectar su capacidad de reacción al volante. Desplegarán patrullajes adicionales desde el viernes hasta el lunes.

Activan controles vehículares en Los Ángeles por el Labor Day

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) anunció un incremento de los controles por el fin de semana largo del Labor Day, con el objetivo de detectar y detener a los conductores sospechados de manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles desplegará patrullajes adicionales e instalará controles de alcoholemia (DUI checkpoints) durante todo el fin de semana largo Stock en canva

De acuerdo con NBC Los Angeles, el LAPD mantendrá una mayor presencia policial durante este período y llevará adelante controles de alcoholemia, conocidos como DUI checkpoints. La fuerza informó además que publicará semanalmente avisos con las fechas, horarios y ubicaciones de estos operativos.

La estrategia forma parte de una campaña nacional de prevención denominada “Drive Sober or Get Pulled Over” (conduce sobrio o te detendrán), que busca desalentar la conducción bajo los efectos de sustancias y aumentar la cantidad de controles durante períodos de alto desplazamiento vehicular.

El LAPD resumió su recomendación para quienes estén al volante con un mensaje centrado en la prevención: “Elijan la seguridad cada vez que se pongan al volante y nunca conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas”.

Labor Day en California: la CHP activa 78 horas de controles

La Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) también anunció un operativo especial para todo el estado.

El denominado período de control de seguridad por el feriado de Labor Day tendrá una duración de 78 horas y comenzará el viernes 4 de septiembre a las 18.01 hs (hora local) y finalizará el lunes 7 a las 23.59 hs.

Los operativos se integran a la iniciativa federal denominada "Drive Sober or Get Pulled Over", orientada a desalentar la conducción bajo los efectos de sustancias Stock en canva

Durante ese lapso, los agentes de la CHP reforzarán la vigilancia en las carreteras de California, con especial atención sobre los conductores que puedan encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia que reduzca sus capacidades.

Según informó New York Post, el operativo estatal se desarrollará en paralelo con la campaña nacional, que comenzó el 19 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre.

La iniciativa busca que los conductores planifiquen con anticipación cómo regresar a sus hogares si tienen previsto beber o consumir alguna sustancia que pueda afectar su capacidad para manejar.

El comisionado de la CHP, Sean Duryee, explicó el criterio de las autoridades: “No hay excusa para conducir bajo los efectos de sustancias. Si decides beber o consumir una sustancia que afecte tu capacidad para conducir, haz un plan”.

Duryee agregó que una decisión individual puede tener consecuencias mucho mayores: “Tu decisión podría ser la diferencia entre que todos lleguen a casa sanos y salvos y una tragedia que puede cambiar vidas para siempre”.

Según la Patrulla de Carreteras de California, durante el período de control de 78 horas correspondiente a 2025, los agentes de la CHP realizaron más de 1200 arrestos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La CHP puso en marcha un operativo intensivo de 78 horas desde el viernes 4 hasta el lunes 7 de septiembre Stock en canva

DUI en California: por qué el cannabis y algunos medicamentos afectan la conducción

Una de las principales advertencias de las autoridades apunta a una idea que consideran equivocada: que la conducción peligrosa bajo los efectos de sustancias está relacionada únicamente con el consumo de bebidas alcohólicas.

La CHP recordó que también pueden afectar la capacidad para conducir el cannabis, los medicamentos recetados, las drogas ilegales y determinados medicamentos de venta libre.

El riesgo, según la advertencia, está relacionado con cualquier sustancia que pueda alterar las condiciones necesarias para controlar un vehículo de manera segura.

Las autoridades también pidieron a los automovilistas que utilicen siempre el cinturón de seguridad. Además, quienes observen en la carretera a un conductor que aparentemente se encuentre bajo los efectos del alcohol o las drogas deben comunicarse con el 911.