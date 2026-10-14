Nithya Raman, candidata en California: “Los inmigrantes están aterrados en Los Ángeles”

La candidata Nithya Raman centró sus críticas en la situación de los inmigrantes durante el último debate electoral con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. En ese sentido, advirtió que los operativos migratorios federales provocaron temor entre los residentes de la ciudad. Durante el encuentro, la concejala defendió su postura contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y cuestionó la respuesta del gobierno local.

Nithya Raman cuestionó las redadas migratorias en Los Ángeles

La discusión se produjo en la recta final de las elecciones en Los Ángeles, previstas para este 3 de noviembre. Ambas candidatas demócratas y expresaron críticas a los operativos migratorios federales, sus diferencias quedaron expuestas cuando debatieron sobre la protección de las comunidades inmigrantes, el papel de la policía local y la confianza de los habitantes en las autoridades municipales.

Según la cobertura de Los Angeles Times, la concejala respondió a preguntas sobre una entrevista en video difundida en internet durante la semana anterior, en la que había reiterado su pedido de destituir al jefe de la policía de Los Ángeles y había instado a combatir a quienes calificó como mentirosos fascistas.

Al explicar sus declaraciones, Raman sostuvo que sus críticas estaban dirigidas a los agentes federales de inmigración y a sus actuaciones en las calles de la ciudad. La candidata defendió el contenido de la entrevista y vinculó sus palabras con los operativos migratorios que se desarrollaron en Los Ángeles.

“Los inmigrantes están aterrados aquí en la ciudad de Los Ángeles, y voy a alzar la voz contra las acciones de ICE y las acciones de la administración Trump en nuestras calles todos los días, porque esta es una ciudad de inmigrantes”, declaró.

Raman aseguró que el gobierno de Bass perdió la confianza de una parte de los residentes durante su gestión, especialmente por las denuncias de que el LAPD habría compartido información con ICE. Para la candidata, esa situación afecta la relación entre las comunidades inmigrantes y las instituciones que deben prestar servicios y garantizar la seguridad en la ciudad.

Elecciones en Los Ángeles: Raman apuntó contra la respuesta de Bass ante el ICE

La discusión sobre inmigración continuó cuando las candidatas abordaron la financiación de los servicios legales destinados a personas indocumentadas que enfrentan procedimientos de deportación.

El programa Represent LA, que brinda asistencia jurídica a estos residentes, quedó en el centro de un intercambio sobre las prioridades presupuestarias del municipio.

Las críticas dirigidas a ICE y al gobierno del presidente Donald Trump fueron reafirmadas por Raman como un compromiso esencial para defender la identidad multicultural de la ciudad CalMatters

De acuerdo con la cobertura del debate realizada por Los Angeles Times, a Bass le preguntaron por qué su propuesta presupuestaria de 2025 había excluido fondos para ese programa. La alcaldesa negó que la decisión respondiera a restricciones financieras y explicó que su administración consideraba posible conseguir recursos a través de organizaciones filantrópicas.

Raman cuestionó esa explicación y afirmó que la respuesta del gobierno municipal no fue suficiente para mantener la confianza de los inmigrantes.

En su intervención, Raman planteó que el problema no se resolvía únicamente con declaraciones públicas o con reuniones entre funcionarios, sino que requería medidas concretas para proteger a los residentes frente a las consecuencias de las operaciones federales.

Nithya Raman defendió sus críticas a ICE y a la administración Trump

Raman participó en una entrevista difundida en redes sociales en la que pidió la salida del jefe policial Jim McDonnell y utilizó la expresión “mentirosos fascistas” para referirse a quienes cuestionaba.

Durante el debate, Bass utilizó ese episodio para poner en duda el criterio político de su rival. La alcaldesa sostuvo que la controversia demostraba que Raman no estaba preparada para asumir determinadas responsabilidades y cuestionó su utilización del término fascista.

Raman sostuvo que el video había sido editado de una manera que distorsionaba sus declaraciones. Aclaró que no había calificado de fascistas a Bass ni al jefe policial, aunque mantuvo sus cuestionamientos al ICE y a los operativos migratorios federales.

Para Raman, la respuesta policial ante las redadas es uno de los aspectos que deben cambiar en la ciudad. Bass, en cambio, sostuvo que las críticas de su rival no reflejaban adecuadamente las limitaciones que enfrenta un gobierno municipal ante decisiones adoptadas a nivel federal.

La alcaldesa insistió en que las autoridades locales no pueden sustituir las políticas del gobierno nacional y que es importante ser transparentes con los residentes acerca de las herramientas que tienen a su disposición.