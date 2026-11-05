Nithya Raman, la “Mamdani de Los Ángeles”, lidera el conteo de votos y podría arrebatarle la alcaldía a Karen Bass

Continúa el conteo de votos en Los Ángeles (LA) por la alcaldía. Según AP, Nithya Raman lidera la contienda con el 51,7% de votos frente a la actual alcaldesa, Karen Bass. En caso de ganar los comicios, prevé restringir los operativos migratorios.

Elecciones en LA: Nithya Raman, la actual concejala que busca ser la nueva alcaldesa

Raman nació en Kerala, India. Emigró junto a su familia a Estados Unidos cuando tenía cinco años y obtuvo una licenciatura en Teoría Política de la Universidad de Harvard, según consignó su sitio web.

En 2003 obtuvo la licenciatura en estudios sociales en la Universidad de Harvard Jae C. Hong - AP

Previo a su carrera política, cofundó la coalición Selah Neighborhood Homeless Coalition, que opera centros de acceso que proporcionan alimentos, duchas, ropa y otros recursos esenciales para los residentes de La Gran Naranja.

En 2020, ganó su escaño en el Concejo Municipal y se convirtió en la primera mujer asiático-americana y la primera persona de origen sudasiático en servir en la cámara de la ciudad.

La candidatura de Raman por la alcaldía de Los Ángeles

Raman anunció su candidatura para la alcaldía de La Gran Naranja el pasado 6 de febrero, a solo horas de la fecha límite de inscripción. En una entrevista con Telemundo 52, sostuvo que la ciudad estaba en un “punto de quiebre”.

“Los Ángeles está al borde del colapso”, dijo Raman. “Y la gente lo siente de las maneras más básicas”.

La campaña de Raman representó un desafío directo a Bass. Ambas son demócratas y, en un principio, la concejala apoyó la reelección de la alcaldesa. No obstante, momentos antes del cierre de la inscripción de candidatos, presentó su postulación.

Postura de Raman contra el ICE

Raman ha mostrado su rechazo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a lo largo de su campaña por la alcaldía.

Nithya Raman prevé convertir Los Ángeles en la ciudad santuario "más sólida de Estados Unidos" ICE

De acuerdo con su sitio web, propone convertir a Los Ángeles en la “ciudad santuario más sólida del país” por medio de las siguientes estrategias:

Cero colaboración policial ( LAPD , por sus siglas en inglés) con ICE: propone nombrar a un jefe de Policía que se comprometa con las políticas de santuario y audite las prácticas del LAPD para cerrar cualquier brecha que permita la cooperación con agentes federales.

( , por sus siglas en inglés) propone nombrar a un jefe de Policía que se comprometa y audite las prácticas del LAPD para cerrar cualquier brecha que permita la cooperación con agentes federales. Protección de infraestructura y datos municipales: plantea prohibir que la agencia federal utilice propiedades de la ciudad, exigir a contratistas municipales certificar que no colaboran con el control migratorio y evitar que datos municipales (como lectores de placas o sistemas de vigilancia) sean compartidos con el ICE.

“El ICE aterroriza a Los Ángeles. Trump está apuntando a la ciudad”, dijo Raman en un video.

En una entrevista a fines de octubre con estudiantes del Programa de Periodismo Juvenil de The LA Local, reiteró la necesidad de sustituir al jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, para iniciar su plan de protección de inmigrantes.

“Creo que en un momento en que la vigilancia migratoria está presente en todos los rincones de Los Ángeles, necesitamos una presencia policial que les diga a los inmigrantes que están seguros en nuestra ciudad”, dijo.

Cómo avanza la contienda en Los Ángeles

La elección en Los Ángeles avanza minuto a minuto. Según AP, con el 72% de los votos escrutados, Raman lidera la contienda con el 51,7% de los sufragios. Karen Bass, la actual alcaldesa de la ciudad, mantiene el segundo puesto con el 48,3%.