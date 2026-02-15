¿Es Nithya Raman la “Mamdani” de Los Ángeles? Todo sobre la candidata a la alcaldía que ilusiona a los socialistas

Horas antes del límite de inscripción para los comicios del 2 de junio, la concejala Nithya Raman anunció su candidatura para la alcaldía de Los Ángeles. La urbanista nació en la India y es relacionada con el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Quién es Nithya Raman, la nueva candidata para la alcaldía

Nithya Raman nació el 28 de julio de 1981 en Kerala, India. A los seis años emigró con su familia a Estados Unidos y cuenta con una licenciatura en Teoría Política de la Universidad de Harvard y una maestría en Planificación Urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), según consignó su sitio web.

Raman preside el Comité de Vivienda y Sinhogarismo y se ha centrado en prioridades como el cambio climático, la vivienda asequible y la protección de los inquilinos Instagram/@cd4losangeles

Tras graduarse, regresó a la India para analizar la pobreza y asentamientos informales en varias localidades de Nueva Delhi. Luego se mudó a Los Ángeles en 2013 y trabajó en la Oficina de Administración de la Ciudad (CAO), donde redactó informes sobre el gasto municipal relacionado con la inestabilidad de la vivienda y la criminalización de las personas sin hogar.

Para 2017, cofundó SELAH, una coalición vecinal dedicada a brindar servicios y recursos a personas en situación de calle. Dicha organización opera centros de acceso que proporcionan alimentos, duchas, ropa y otros recursos esenciales para los residentes de La Gran Naranja, de acuerdo con un reportaje de Vogue.

Su rol como concejal y victoria histórica en Los Ángeles

Tres años después de cofundar su organización, Roman obtuvo una victoria histórica tras convertirse en la primera mujer asiático-americana y la primera persona de origen sudasiático en servir en el Concejo Municipal de Los Ángeles.

En 2020, Raman se convirtió en la primera mujer en la primera mujer asiático-americana en integrar el Concejo Municipal de Los Ángeles Instagram/@cd4losangeles

La demócrata representa al Distrito 4 de la ciudad, que ocupa algunas localidades como Encino, Sherman Oaks, Los Feliz, Silver Lake, Griffith Park, Studio City, Hollywood Knolls, Hollywood Manor y Lakeridge Estates, y se enfoca en tres puntos estratégicos:

Presidencia del Comité de Vivienda : con esta posición, lidera la política municipal sobre la crisis de vivienda y los servicios para personas sin hogar.

: con esta posición, lidera la política municipal sobre la crisis de vivienda y los servicios para personas sin hogar. Vicepresidenta del Comité de Reglas, Elecciones y Relaciones Intergubernamentales.

Integrante de otros comités: participa en el Comité de Planificación y Gestión del Uso del Suelo (PLUM), el Comité de Energía y Medio Ambiente y el Comité Ad Hoc sobre Prevención de Crisis No Armadas.

Su gestión se ha priorizado en la construcción de viviendas asequibles, la entrega de servicios compasivos para personas en situación de calle, más el impulso de medidas ambientales.

Anuncio de candidatura y su similitud con Mamdani

Raman anunció su candidatura para la alcaldía de Los Ángeles a solo horas de la fecha límite de inscripción el pasado 6 de febrero. En una entrevista exclusiva con Telemundo 52, aseguró que la ciudad estaba en un “punto de quiebre” y expresó su frustración por la incapacidad del gobierno municipal para cumplir con servicios básicos.

“Estamos en un momento en el que no estamos cumpliendo con lo básico, justo cuando el público nos ha confiado cientos de millones de dólares para resolver problemas complejos como nuestra crisis de vivienda y la crisis de las personas sin hogar. Siento que Los Ángeles se encuentra en un momento de verdadera agitación”, señaló.

Su postulación representa un desafío directo a la actual alcaldesa, Karen Bass, quien fuera su aliada y a quien Raman había apoyado previamente para la reelección. De acuerdo con Politico, la demócrata estaría “atónica” por la candidatura de la concejala.

Bass estaría sorprendida por la candidatura de Raman luego que esta hubiese apoyado una reelección de la demócrata Eric Thayer - FR171986 AP

“He trabajado estrechamente con Nithya, la ayudé a conseguir el apoyo demócrata y a desalojar un campamento en su distrito”, habría expresado Bass, según consignó el periodista David Deyen en su cuenta de X.

Con la llegada de Raman en la contienda, algunos analistas la relacionan con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, por su herencia étnica sudasiática y por su afiliación a los Socialistas Democráticos de América (DSA). Ambos son vistos como figuras prominentes del movimiento progresista, al punto de ser comparados con Alexandria Ocasio-Cortez por su capacidad de movilizar bases de voluntarios y desafiar el “establishment” demócrata. Sin embargo, a diferencia de Mamdani, Raman sería una “marca más conocida” con un registro legislativo propio en el Concejo Municipal, de acuerdo con análisis de Politico y The New York Times.