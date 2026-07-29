No la pudo firmar Newsom: la norma que duplicaba la suspensión de licencias por conducir ebrio

Una de las propuestas que buscaba endurecer las sanciones para quienes son condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas en California finalmente no llegó a convertirse en ley. El proyecto AB 1748, que pretendía ampliar los períodos de suspensión y revocación de las licencias para infractores, fracasó durante su paso por la Legislatura estatal.

AB 1748 en California: cuánto aumentaban las suspensiones de licencias por DUI

El proyecto AB 1748 formó parte del período legislativo 2025-2026 y tenía como objetivo modificar las sanciones administrativas que aplica el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) a quienes son condenados por manejar bajo la influencia del alcohol, las drogas o una combinación de ambas sustancias.

La licencia de conducir digital en California anunciada por Newsom

La legislación vigente establece que una persona condenada por un primer delito de conducción en estado de ebriedad pierde el derecho a conducir durante seis meses. Además, contempla suspensiones o revocaciones más extensas cuando existen antecedentes dentro de un período de diez años.

La propuesta buscaba aumentar esas penalidades en prácticamente todos los escenarios. Entre los principales cambios figuraban:

Suspensión de la licencia durante un año para una primera condena por DUI, en lugar de los seis meses actuales.

Suspensiones o revocaciones de tres, cinco o diez años para reincidentes, según la cantidad de infracciones previas.

Revocación permanente de la licencia para quienes acumularan cinco condenas por DUI dentro de una década.

Suspensión de 16 meses para conductores con una concentración de alcohol en sangre igual o superior al 0,2% o que se negaran a realizar una prueba química, siempre que el tribunal los derivara a un programa autorizado de recuperación por consumo de alcohol o drogas.

Por qué AB 1748 fracasó antes de llegar al escritorio de Gavin Newsom

Pese al endurecimiento que proponía, la iniciativa nunca llegó a la etapa final del proceso legislativo. El expediente figura oficialmente con estado “fallido”, luego de no conseguir la aprobación necesaria durante su tratamiento en la Asamblea de California.

El expediente quedó oficialmente archivado como "fallido" tras no superar una audiencia final en comisión celebrada el 21 de abril de 2026 Facebook Governor Gavin Newsom

El último movimiento registrado ocurrió el 21 de abril de 2026, cuando el proyecto fue sometido a una audiencia final en comisión y no logró superar esa instancia. Al quedar sin tratamiento posterior en la comisión correspondiente, dejó de avanzar dentro del proceso parlamentario.

Eso significa que Gavin Newsom nunca recibió el texto para su evaluación. En otras palabras, el gobernador no decidió vetarlo ni aprobarlo: simplemente no tuvo la oportunidad de hacerlo porque la propuesta no completó el recorrido legislativo exigido para convertirse en ley.

De este modo, continúan vigentes las reglas actuales sobre suspensión y revocación de licencias de conducir por delitos relacionados con el estado de ebriedad, sin las modificaciones planteadas por el proyecto AB 1748.

California analiza penas más duras para conductores reincidentes por DUI

De acuerdo con CalMatters, el proyecto formó parte de un paquete de 17 iniciativas presentadas tras una investigación periodística sobre la permanencia de conductores considerados peligrosos en las carreteras del estado. La serie de propuestas buscaba abordar distintos aspectos de la seguridad vial y reducir las muertes y lesiones relacionadas con conductores reincidentes.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

Las audiencias celebradas durante la primavera boreal dejaron en evidencia una fuerte división entre quienes impulsan castigos más severos para los infractores y quienes consideran que la prevención debe enfocarse en otras estrategias, como el rediseño de las calles o medidas destinadas a reducir los riesgos del tránsito.

Durante una audiencia del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea, Danica Rodarmel, representante de Debt Free Justice California, cuestionó algunas de las iniciativas destinadas a ampliar el uso obligatorio de alcoholímetros instalados en los vehículos.

Según expresó Rodarmel, esos sistemas pueden resultar costosos y difíciles de cumplir para muchas personas. “Si realmente queremos prevenir estos hechos, tenemos que diseñar sistemas que la gente pueda cumplir fácilmente”, afirmó durante el debate citado por CalMatters.