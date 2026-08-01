Norma López, migrante latina ante el costo de vida en California: “Tenemos que hacer de todo para poder sobrevivir”

En el complejo escenario inflacionario de Estados Unidos, la comunidad migrante enfrenta desafíos diarios para cubrir el costo de alimentos, gasolina y servicios básicos. Norma López, una extranjera latina que reside en California, sostuvo que tiene que “hacer de todo” para poder sobrevivir al ver que el dinero “no rinde”.

Norma López revela cómo enfrenta el costo de vida en California con ingresos adicionales

El sueño americano es cada vez más complejo de alcanzar para la comunidad latina ante el encarecimiento de los alimentos y productos básicos.

Actualmente, la inflación se ubica en 3,5%, y con esta cifra, muchos residentes enfrentan cada vez más obstáculos para realizar las compras en el supermercado.

La comunidad migrante de California recorta gastos para cubrir otros más esenciales Imagen ilustrativa generada con IA

En diálogo con Telemundo 52, Norma López, residente de Ontario, una ciudad ubicada en el condado de San Bernardino, California, indicó que, como otros migrantes, tuvo que buscar ingresos adicionales para mantener a su familia.

“Si se puede, hago una limpieza de casa o, si una amiga necesita ayuda, voy para ganarme unos dólares más. Tenemos que hacer de todo para poder sobrevivir“, aseguró.

La mujer fue entrevistada en la zona de estacionamiento de un supermercado cuando acudió a comprar víveres para sus hijos. “Una libra de carne no alcanza para cinco personas y la mayoría cuesta más de diez dólares. Es muy caro para una familia de cinco“, comentó. En esa línea, explicó que busca la forma de hacer rendir la comida. “Hay que echarles más agua a los frijoles, revolverlos con arroz o verduras para que rindan más”, contó.

Supermercados y gasolina en California: cómo las familias ajustan sus gastos diarios

Al igual que López, otros residentes entrevistados afirmaron que ajustan diariamente sus gastos del supermercado en California, uno de los estados con el costo de vida más elevado de Estados Unidos.

“Es muy frustrante porque uno trabaja duro y ve que el dinero no rinde. Nada baja; en vez de bajar, nomás sube”, señaló Myra Magaña, residente de Bakersfield. Luego, agregó que analiza diariamente qué gastos recortar para poder abordar otros.

Los migrantes en California utilizan aplicaciones para encontrar estaciones de servicio más baratas ante el escenario inflacionario de EE.UU. Freepik

“Nomás pongo un poco, pero a veces no se puede, porque si no sube la gasolina, suben las facturas. Ahorras aquí y gastas más allá”, expresó. El precio del combustible varía según la zona; mientras que en el condado de San Bernardino se encuentra cerca de los US$4 por galón, en Riverside puede llegar a US$4,89.

Para afrontar estos gastos, muchos conductores comenzaron a utilizar aplicaciones, como GasBuddy, que permiten localizar estaciones más baratas, ya que llenar el tanque puede costar más de US$60. “Se me hacen increíbles los precios porque uno vive al día. A veces el precio es muy alto y ni quiere salir. No rinde”, añadió Magaña.

Inflación en California en 2026: qué muestran los índices de Los Ángeles y San Francisco

En el Estado Dorado, los residentes afrontan uno de los costos de vida más elevados de EE.UU. El informe más reciente, elaborado por el Bureau of Labor Statistics (BLS), estableció que el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (IPC-U) de Los Ángeles-Long Beach-Anaheim incrementó un 3,3% en los 12 meses que terminaron en junio.

El índice general, sin contar alimentos y energía, aumentó un 2,6% interanual. Los precios de los alimentos subieron un 2,4%, mientras que los de la energía aumentaron un 15,1%.

En el norte de California, el BLS indicó que el IPC-U de San Francisco-Oakland-Hayward aumentó un 0,2% en los dos meses que finalizaron en junio de 2026.

En los últimos 12 meses, el crecimiento de los precios fue de un 3,8%. A su vez, la administración estatal publica el California Consumer Price Index (CCPI), utilizado para ajustes legales, contratos y algunas prestaciones.