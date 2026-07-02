Buenas noticias en California: los aumentos firmados por Newsom para el salario mínimo de los empleados de salud

El miércoles 1° de julio entró en vigor un aumento del salario mínimo para ciertos empleados del sector de salud en California, como parte del esquema establecido en 2023 y promulgado por el gobernador Gavin Newsom. De acuerdo con la regulación, los trabajadores de grandes sistemas hospitalarios y clínicas comunitarias, así como otros cubiertos por la iniciativa, comenzarán a percibir un monto base mayor a partir de la segunda mitad del año.

Los aumentos firmados por Newsom para el salario mínimo de empleados de salud en California

Firmada en 2023, la ley SB 525 estableció un calendario escalonado de incrementos para empleados del sector de salud del Estado Dorado. Asimismo, la disposición legislativa, promovida por María Elena Durazo, creó plazos y tasas de salario mínimo separados para diferentes categorías de empleadores del ámbito sanitario.

El gobernador Newsom promulgó en 2023 el esquema que establece aumentos escalonados para empleados del sector de salud Gobierno de California

Como resultado, después de los aumentos anteriores, este miércoles 1° de julio de 2026 entran en vigor los siguientes cambios:

Los grupos de médicos con 25 o más empleados y muchos otros centros de atención cubiertos incrementan sus sueldos de 21 a 23 dólares por hora .

y muchos otros centros de atención cubiertos incrementan sus sueldos de . Los grandes sistemas de salud , las clínicas de diálisis y ciertas instalaciones del condado aumentan sus montos de US$24 a US$25 por hora .

, las clínicas de diálisis y ciertas instalaciones del condado aumentan sus montos de . Las clínicas comunitarias aumentan sus salarios de US$21 a US$22 por hora.

Según la Asociación Médica de California, ciertos hospitales con una alta proporción de pacientes de Medi-Cal y Medicare, así como las instalaciones médicas rurales independientes, se mantienen sujetos a un sistema que prevé aumentos anuales hasta que el salario mínimo alcance los US$25 por hora en 2033.

Las excepciones a los aumentos de salario mínimo para empleados de salud

La normativa sancionada a finales de 2023 contempla ciertas excepciones. El salario mínimo de atención médica no se aplica a instalaciones propiedad de o directamente operadas por el estado (como oficinas estatales, departamentos, CSU o colegios comunitarios).

Por el contrario, los distritos de atención médica y la Universidad de California (UC) sí están obligados a cumplir con esta ley.

Además, ciertas clínicas pueden solicitar una exención para posponer la implementación si cumplen con requisitos específicos establecidos por el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés), según se explica en el documento compartido en su plataforma.

El esquema establece aumentos hasta el tope de US$25 por hora, luego, los empleados de salud de California estarán sujetos a incrementos ajustados por inflación Freepik

Después del aumento de este miércoles 1° de julio de 2026, el esquema establece los siguientes cambios en los próximos años:

Clínicas comunitarias y rurales específicas : US$25 por hora el 1° de julio de 2027.

: US$25 por hora el 1° de julio de 2027. Grandes sistemas y centros de diálisis : no hay más aumentos fijos programados; el salario será ajustado por inflación.

: no hay más aumentos fijos programados; el salario será ajustado por inflación. Otros empleadores de atención médica: US$25 por hora el 1° de julio de 2028.

En todos los casos, una vez que una categoría alcanza los US$25 por hora, los incrementos futuros dependerán de los ajustes por inflación que se determinen legalmente.

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Cuándo es el próximo aumento del salario mínimo general en California

Al margen de los empleados del sector de salud, el salario mínimo estatal es US$16,90 por hora desde el 1° de enero de 2026. Esta suma equivale a un monto anual de al menos US$70.304.

De acuerdo con el sitio web oficial del DIR, luego de alcanzar el monto de US$15 en 2023, el Estado Dorado implementa incrementos anuales ajustados según la inflación. Algunas ciudades y condados tienen salarios mínimos más altos que la tasa estatal.

Según la UC Berkeley, las localidades con las sumas más altas del sueldo base en California son: