Nuevo permiso para negocios temporales en California y quiénes podrán ocupar locales vacíos hasta 120 días

Gavin Newsom, gobernador de California, firmó una ley que exige a las ciudades que creen un nuevo permiso que habilite a los negocios temporales a operar en locales vacíos durante un máximo de 120 días. La medida tiene el objetivo de revitalizar el flujo peatonal en los corredores comerciales y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, así como combatir a los monopolios.

El nuevo permiso de California para negocios temporales en locales vacíos

La Oficina del Gobernador anunció la firma de un paquete legislativo que apunta a igualar las condiciones para las pequeñas empresas de California, reducir la burocracia, fortalecer la competencia y brindar a los emprendedores más herramientas para “abrir negocios, crecer y tener éxito”.

El paquete legislativo firmado por el gobernador Gavin Newsom tiene el objetivo de brindar a los emprendedores más herramientas para “abrir negocios, crecer y tener éxito” gov.ca.gov

Entre los impactos del paquete legislativo se incluye la regulación impulsada mediante el proyecto de ley AB 1679 del asambleísta Mark González. Esta medida impone a las ciudades del Estado Dorado la obligación de implementar un programa de negocios temporales, conocido como local pop-up business program, para facilitar la ocupación comercial temporal.

El propósito es permitir que los pequeños negocios utilicen espacios comerciales vacíos por un período inicial de hasta 120 días sin la necesidad de cumplir de inmediato con todas las exigencias normativas de la ocupación permanente. Asimismo, otorga a las ciudades y condados la opción de implementar el programa mediante estructuras de permisos existentes.

La medida legislativa también contempla renovaciones siempre que la duración acumulada en un mismo espacio comercial no supere los 12 meses dentro de un periodo de 24 meses.

En ese sentido, si la empresa desea continuar su operación tras alcanzar el límite acumulado, debe solicitar la ocupación permanente mediante el proceso ordinario. Además, los gobiernos locales podrán fijar tarifas que no excedan el costo real de administrar el programa, así como establecer sanciones y mecanismos de revocación por incumplimiento.

Según la oficina de Newsom, la aplicación de la ley AB 1679 contribuirá a aumentar el flujo de peatones y a ampliar las oportunidades para las pequeñas empresas. “Hoy estamos creando igualdad de condiciones para las pequeñas empresas, facilitando su apertura y expansión, reduciendo la burocracia y protegiendo la competencia”, declaró el gobernador en el comunicado.

La medida legislativa permite a los pequeños negocios utilizar espacios comerciales vacíos por un período inicial de hasta 120 días Freepik - Freepik

El paquete legislativo de California que impacta en negocios y pequeñas empresas

Adicionalmente, la Oficina de Newsom indicó que intensificará las medidas contra las prácticas anticompetitivas, fomentará la competencia y ampliará las oportunidades para emprendedores y trabajadores.

La AB 1776 , que modifica la Cartwright Act , otorga mayores facultades al fiscal general y a los fiscales de distrito para investigar y sancionar conductas anticompetitivas que restrinjan el mercado o incrementen los costos para consumidores y emprendedores.

que modifica la , otorga mayores facultades al fiscal general y a los fiscales de distrito para investigar y sancionar conductas anticompetitivas que restrinjan el mercado o incrementen los costos para consumidores y emprendedores. Bajo la ley AB 1693 , los comercios minoristas quedan autorizados para contratar arquitectos e ingenieros calificados que certifiquen el cumplimiento de los códigos de edificación, salud y seguridad.

, los comercios minoristas quedan autorizados para contratar arquitectos e ingenieros calificados que certifiquen el cumplimiento de los códigos de edificación, salud y seguridad. En esa línea, la AB 685 garantiza la continuidad de servicios de asistencia técnica y capacitación gratuita o a bajo costo . La administración estatal sostuvo que esta disposición “ayudará a las pequeñas empresas y a los emprendedores a iniciar, crecer, expandirse y crear empleos en California”.

garantiza la continuidad de servicios de . La administración estatal sostuvo que esta disposición “ayudará a las pequeñas empresas y a los emprendedores a iniciar, crecer, expandirse y crear empleos en California”. En el sector gastronómico, la AB 2663 prolonga la autorización para que los restaurantes y bares ofrezcan cócteles para llevar.

“Combatimos las prácticas abusivas que elevan los costos y excluyen a los emprendedores, asegurándonos de que la economía de California beneficie a todos, no solo a las empresas más grandes y con mejores contactos”, sentenció Newsom.

Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California

El panorama económico de California en 2026

La administración de Newsom remarcó la posición del Estado Dorado como la cuarta economía más grande del mundo. Las medidas recientemente anunciadas responden a la importancia del sector en la economía estatal, en la que operan más de 4,3 millones de pequeñas empresas que emplean a 7,6 millones de trabajadores.

Según las autoridades, la producción económica del primer trimestre de 2026 alcanzó los 4,4 billones de dólares anualizados, tras aumentos anuales del producto bruto interno (PBI) superiores a los US$200 mil millones en cada uno de los dos años anteriores.