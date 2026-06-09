Oficial en California: cuándo es el show de la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en EE.UU.

El Mundial 2026 se convertirá en la primera edición disputada por 48 equipos nacionales y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Dentro de ese esquema, la sede de Los Ángeles tendrá su partido inaugural el viernes 12 de junio y albergará una de las ceremonias oficiales del campeonato con artistas invitados.

Ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Los Ángeles: horario, estadio y artistas confirmados

El evento se desarrollará en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles el viernes 12 de junio, un día después de la apertura en México y el mismo día que las actividades programadas en Canadá. La jornada servirá como antesala del estreno de la selección estadounidense en la competencia, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos frente a Paraguay.

Así se prepara el SoFi Stadium para recibir el Mundial 2026

Según la programación oficial, el espectáculo comenzará a las 16.30 hs (hora local de California). La puesta en escena se iniciará exactamente una hora y media antes del comienzo del partido entre Estados Unidos y Paraguay, previsto para las 18 hs.

El show reunirá a artistas de distintos géneros musicales. Entre los nombres anunciados figuran:

Katy Perry (oriunda de California)

(oriunda de California) Future (Atlanta)

(Atlanta) Anitta (Brasil)

(Brasil) LISA (Tailandia)

(Tailandia) Rema (Nigeria)

(Nigeria) Tyla (Sudáfrica)

La organización también anticipó que podrían incorporarse más participantes internacionales.

Para quienes asistan al estadio, las puertas abrirán alrededor de las 14 hs. Durante las horas previas a la ceremonia se desarrollarán propuestas de entretenimiento, actividades interactivas y espacios destinados a los aficionados.

“La ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será el Mundial 2026. La lista de artistas refleja la diversidad cultural de EE.UU. y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

Artistas famosos como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla encabezarán el show de apertura del Mundial 2026 en Los Ángeles FIFA

Mundial 2026: México, Canadá y EE.UU. tendrán ceremonias de apertura propias

Esta edición tendrá un rasgo inédito: cada país anfitrión realizará su propia celebración de apertura.

México será el primero en inaugurar el campeonato el 11 de junio en Ciudad de México. La selección local se medirá frente al seleccionado de Sudáfrica .

será el primero en inaugurar el campeonato el en Ciudad de México. La selección local se medirá . Canadá organizará su ceremonia en Toronto el 12 de junio . La selección local jugará su partido inaugural frente a Bosnia y Herzegovina .

organizará su ceremonia en Toronto el . La selección local jugará su partido inaugural frente a . EE.UU. también llevará a cabo el evento en Los Ángeles el 12 de junio con un partido inaugural frente a Paraguay.

Además del componente cultural, la competencia incorpora otros elementos distintivos, entre ellos la pelota oficial de adidas, la Trionda, y las diferentes mascotas presentadas por las naciones organizadoras para acompañar el desarrollo del certamen:

Maple el alce (Canadá)

Zayu el Jaguar (México)

Clutch el Águila Calva (Estados Unidos)

Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026: TV y streaming en vivo

El partido inaugural de EE.UU. podrá seguirse a través de distintas señales y plataformas. De acuerdo con The Athletic, en territorio estadounidense, la transmisión en inglés estará disponible por Fox, además de servicios digitales como Tubi, Fox One y Fubo.

Para el público hispanohablante en EE.UU., la cobertura estará a cargo de Telemundo, con acceso también mediante Peacock y la aplicación oficial de la cadena. En México, el encuentro podrá verse por Televisa y TV Azteca, mientras que en Canadá estará disponible a través de CTV, RDS y TSN.

Paralelamente, la FIFA ofrecerá seguimiento en tiempo real mediante su centro digital de partidos, con estadísticas, alineaciones y actualizaciones minuto a minuto.

La sede de Los Ángeles albergará ocho encuentros Jae C. Hong - AP

Mundial 2026 en Los Ángeles: partidos, fechas y rondas que recibirá el SoFi Stadium

El SoFi Stadium recibirá ocho encuentros durante el Mundial 2026. Además del debut entre EE.UU. y Paraguay, albergará compromisos de la fase de grupos y de las rondas eliminatorias.

Entre los partidos ya establecidos aparecen:

Lunes 15 de junio, Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G).

(Grupo G). Jueves 18 de junio, Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B).

(Grupo B). Domingo 21 de junio, Bélgica vs. Irán (Grupo G).

(Grupo G). Jueves 25 de junio, Turquía vs. EE.UU. (Grupo D). Este es el segundo partido de la selección estadounidense en esta ciudad durante la fase inicial.

Posteriormente, la sede será escenario de dos encuentros de dieciseisavos de final, programados para el 28 de junio y el 2 de julio, además de un partido de cuartos de final previsto para el 10 de julio.

La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York. El último partido incorporará un espectáculo musical durante el entretiempo encabezado por figuras como Shakira, Madonna y BTS.