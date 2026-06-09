Qué se sabe de la huelga de trabajadores del SoFi Stadium ante el avance del ICE en California

Faltan tres días para que se dispute el primer partido del Mundial 2026 y más de 2000 trabajadores del SoFi Stadium votaron a favor de autorizar una huelga. El sindicato reclama aumentos salariales que superen los US$16,90 por hora y que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no participen del torneo.

En qué consiste la huelga de trabajadores del SoFi Stadium

De acuerdo con The Washington Post, los miembros del sindicato Unite Here Local 11 aprobaron la autorización de huelga con un 96% de votos. Pese a que la medida no implica que vayan a abandonar sus puestos de trabajo de forma inmediata, otorga la posibilidad de hacerlo en “cualquier momento”.

“Queremos salarios justos, que creemos que nos corresponden, pero también queremos la seguridad de los empleados y los visitantes. Si no podemos conseguir eso, nuestra gente está dispuesta a renunciar. Que administren el estadio sin nosotros”, dijo Yolanda Fierro.

El grupo de trabajadores incluye a cocineros, lavaplatos, empleados de concesiones, cantineros y servidores de las suites de lujo.

Cuáles son las exigencias de los trabajadores frente al Mundial 2026

El sindicato solicita dos pedidos puntuales. Por un lado, prevé “aumentos sustanciales” por encima de los US$30 dólares por hora. En la actualidad, el sueldo mínimo de algunos empleados es de US$16,90 dólares.

El sindicato le solicita a la FIFA poner fin a la política de acreditación que obliga a los trabajadores a revelar información migratoria Tony Gutiérrez - AP

Por otro lado, el segundo punto demanda a la FIFA poner fin a la política de acreditación que obliga a los trabajadores a revelar información migratoria como condición para trabajar en el Mundial 2026 y que el ICE no tenga presencia en el evento.

“Queremos que la agencia se mantenga al margen del Mundial y que no tenga ninguna participación durante los partidos. Nos preocupa que la FIFA entregue nuestra información personal más sensible y renuncie a nuestros derechos, según la ley de California, o que podamos perder nuestros empleos durante el torneo", señaló Fierro.

A principios de mayo, Unite Here Local 11 se unió a la oficina de la ACLU del sur de California y a la Alianza de Los Ángeles para una Nueva Economía para solicitar al fiscal general Rob Bonta, que investigara el proceso de acreditación de la FIFA para la Copa Mundial, que, según afirmaron, violaba las leyes estatales de privacidad de los trabajadores.

Unite Here Local 11 insta a que la FIFA no comparte información sensible de los empleados con el DHS ICE

Al poco tiempo, los grupos afirmaron que la FIFA compartía datos datos personales de los trabajadores con el Departamento de Estado (DHS, por sus siglas en inglés).

“La FIFA, que ya es criticada por no garantizar la protección de los asistentes al Mundial en medio de las brutales tácticas antiinmigrantes de la administración Trump, ahora pone en peligro a los mismos trabajadores dentro de los EE.UU. que hacen posible el Mundial”, citó la carta presentada por The Washington Post.

El estatus actual de las negociaciones

Tras la aprobación de la huelga realizada, las partes tienen programado volver a la mesa de negociación este lunes 8 de junio. El sindicato ha indicado que también busca negociar con la FIFA sobre el tema de las acreditaciones.

Legends Global, la empresa encargada de coordinar los servicios de comidas y bebidas en el SoFi Stadium, afirmó haber presentado “propuestas progresivas”. No obstante, ya prepararon un plan de contingencia que incluye la contratación de trabajadores de reemplazo para el partido del 12 de junio, según consignó Los Angeles Times.