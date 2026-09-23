Oficial y confirmado: el acuerdo binacional que firmó Gavin Newsom con España y marca un hito para California

California dio un nuevo paso en su estrategia de cooperación internacional con la firma de un acuerdo con España que amplía el trabajo conjunto en energía limpia y acción climática. El gobernador Gavin Newsom selló el entendimiento junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Firmado por Newsom: el acuerdo de cooperación de California y España

California y España formalizaron un nuevo acuerdo de cooperación internacional durante la participación del gobernador Newsom en la Climate Week NYC.

Gavin Newsom formalizó el entendimiento en reunión bilateral con Pedro Sánchez Gov.Ca.Gov

El mandatario californiano se reunió con Sánchez y la tercera vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para firmar un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que amplía la colaboración entre ambas partes en materia de energía limpia y acción climática.

El acuerdo constituye uno de los principales anuncios de la agenda internacional que Newsom llevó adelante durante la jornada en Nueva York. Según el comunicado difundido por la oficina del gobernador, el entendimiento busca profundizar el trabajo conjunto en distintas áreas vinculadas con la transición energética, la reducción de emisiones y la preparación frente a los efectos del cambio climático.

El propio Newsom confirmó el acuerdo a través de su cuenta oficial en X. Allí señaló: “Fue un placer reunirme nuevamente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para firmar un nuevo MOU que fortalece la colaboración entre California y España en materia de acción climática y energía limpia”.

El gobernador agregó que el trabajo con socios internacionales permite avanzar en energías limpias, generar puestos de trabajo y reducir la contaminación.

Gavin Newsom difundió el acuerdo desde su cuenta oficial en X, en donde destacó el fortalecimiento del vínculo climático bilateral con España X de Newsom

Los principales puntos contemplados en el acuerdo son:

Energía limpia y electrificación , con cooperación para acelerar la transición hacia sistemas energéticos con menores emisiones.

, con cooperación para acelerar la transición hacia sistemas energéticos con menores emisiones. Almacenamiento mediante baterías , como parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad de las redes eléctricas.

, como parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad de las redes eléctricas. Mercados de carbono , mediante colaboración en mecanismos vinculados con la reducción de emisiones.

, mediante colaboración en mecanismos vinculados con la reducción de emisiones. Reducción del metano , incluida entre las áreas de cooperación climática.

, incluida entre las áreas de cooperación climática. Resiliencia y adaptación climática , para mejorar la preparación frente a los impactos del cambio climático.

, para mejorar la preparación frente a los impactos del cambio climático. Economía circular , como parte de las iniciativas de desarrollo sostenible.

, como parte de las iniciativas de desarrollo sostenible. Edificios y diseño urbano resilientes, con criterios destinados a mejorar la adaptación de las ciudades.

Newsom plantea la energía limpia como una estrategia económica en California

Durante su participación en la Climate Week NYC, Newsom sostuvo que la reducción de la contaminación climática y la transición hacia energías limpias pueden avanzar junto con el crecimiento económico.

En el comunicado oficial, el gobernador afirmó que “la energía limpia significa más empleos, menores costos para los hogares, una mayor seguridad energética y la oportunidad de ganar las industrias limpias del futuro”.

Gavin Newsom sostuvo que la energía limpia impulsa empleo, reduce costos hogareños, eleva la seguridad energética y capitaliza las industrias del futuro Gov.Ca.Gov

El objetivo declarado es establecer relaciones con gobiernos de otros países para intercambiar experiencias, desarrollar proyectos y fortalecer sectores vinculados con las nuevas tecnologías energéticas.

El anuncio se produjo en un contexto que el propio comunicado describe como de creciente inestabilidad internacional. Según la oficina de Newsom, California desarrollará más relaciones con socios de distintas partes del mundo con el propósito de avanzar hacia una economía más limpia, próspera y segura.

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La agenda del gobernador en Nueva York también incluyó una conversación con Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, durante un encuentro de America Is All In.

En esa actividad se analizaron las posibilidades de ampliar la cooperación entre California y la Unión Europea.

California suma a España a una red internacional de cooperación

El nuevo entendimiento con España se incorpora a una red de acuerdos internacionales que, según el comunicado de la administración, se expandió durante la gestión de Newsom.

Gavin Newsom consolidó una red de más de 70 asociaciones internacionales desde 2019 Gov.Ca.Gov

La oficina del gobernador afirma que desde 2019 California estableció más de 70 asociaciones internacionales destinadas a crear condiciones para nuevas oportunidades económicas y de cooperación.

Entre los acuerdos mencionados por el estado aparecen asociaciones con países y regiones de Europa, América Latina, Asia, África y Oceanía. Los temas varían según cada socio: