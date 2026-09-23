Oficial y confirmado: el acuerdo binacional que firmó Gavin Newsom con España y marca un hito para California
El estado y el país europeo rubricaron un Memorando de Entendimiento que se suma a una red de alianzas internacionales
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California dio un nuevo paso en su estrategia de cooperación internacional con la firma de un acuerdo con España que amplía el trabajo conjunto en energía limpia y acción climática. El gobernador Gavin Newsom selló el entendimiento junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Firmado por Newsom: el acuerdo de cooperación de California y España
California y España formalizaron un nuevo acuerdo de cooperación internacional durante la participación del gobernador Newsom en la Climate Week NYC.
El mandatario californiano se reunió con Sánchez y la tercera vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para firmar un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que amplía la colaboración entre ambas partes en materia de energía limpia y acción climática.
El acuerdo constituye uno de los principales anuncios de la agenda internacional que Newsom llevó adelante durante la jornada en Nueva York. Según el comunicado difundido por la oficina del gobernador, el entendimiento busca profundizar el trabajo conjunto en distintas áreas vinculadas con la transición energética, la reducción de emisiones y la preparación frente a los efectos del cambio climático.
El propio Newsom confirmó el acuerdo a través de su cuenta oficial en X. Allí señaló: “Fue un placer reunirme nuevamente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para firmar un nuevo MOU que fortalece la colaboración entre California y España en materia de acción climática y energía limpia”.
El gobernador agregó que el trabajo con socios internacionales permite avanzar en energías limpias, generar puestos de trabajo y reducir la contaminación.
Los principales puntos contemplados en el acuerdo son:
- Energía limpia y electrificación, con cooperación para acelerar la transición hacia sistemas energéticos con menores emisiones.
- Almacenamiento mediante baterías, como parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad de las redes eléctricas.
- Mercados de carbono, mediante colaboración en mecanismos vinculados con la reducción de emisiones.
- Reducción del metano, incluida entre las áreas de cooperación climática.
- Resiliencia y adaptación climática, para mejorar la preparación frente a los impactos del cambio climático.
- Economía circular, como parte de las iniciativas de desarrollo sostenible.
- Edificios y diseño urbano resilientes, con criterios destinados a mejorar la adaptación de las ciudades.
Newsom plantea la energía limpia como una estrategia económica en California
Durante su participación en la Climate Week NYC, Newsom sostuvo que la reducción de la contaminación climática y la transición hacia energías limpias pueden avanzar junto con el crecimiento económico.
En el comunicado oficial, el gobernador afirmó que “la energía limpia significa más empleos, menores costos para los hogares, una mayor seguridad energética y la oportunidad de ganar las industrias limpias del futuro”.
El objetivo declarado es establecer relaciones con gobiernos de otros países para intercambiar experiencias, desarrollar proyectos y fortalecer sectores vinculados con las nuevas tecnologías energéticas.
El anuncio se produjo en un contexto que el propio comunicado describe como de creciente inestabilidad internacional. Según la oficina de Newsom, California desarrollará más relaciones con socios de distintas partes del mundo con el propósito de avanzar hacia una economía más limpia, próspera y segura.
La agenda del gobernador en Nueva York también incluyó una conversación con Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, durante un encuentro de America Is All In.
En esa actividad se analizaron las posibilidades de ampliar la cooperación entre California y la Unión Europea.
California suma a España a una red internacional de cooperación
El nuevo entendimiento con España se incorpora a una red de acuerdos internacionales que, según el comunicado de la administración, se expandió durante la gestión de Newsom.
La oficina del gobernador afirma que desde 2019 California estableció más de 70 asociaciones internacionales destinadas a crear condiciones para nuevas oportunidades económicas y de cooperación.
Entre los acuerdos mencionados por el estado aparecen asociaciones con países y regiones de Europa, América Latina, Asia, África y Oceanía. Los temas varían según cada socio:
- Reino Unido (2026): California acordó cooperar en energía limpia, resiliencia climática, transporte sostenible y protección ambiental.
- Chile (2025): California estableció un acuerdo para compartir información y trabajar en la reducción de emisiones de metano.
- Colombia (2025): el entendimiento abarca conservación de bosques, reducción de metano, energías limpias y protección de la Amazonia.
- Nigeria (2025): el acuerdo incluye transporte sostenible, puertos verdes, combustibles de bajas emisiones, reducción de metano y calidad del aire.
- Brasil (2025): California acordó ampliar la cooperación en energía limpia, transporte de cero emisiones, mercados de carbono, calidad del aire y conservación ambiental.
- Kenia (2025): la asociación se centra en desarrollo con bajas emisiones, planificación urbana sostenible, uso de la tierra y transporte.
- Noord-Holland (2024): California trabaja con esta región de los Países Bajos en movilidad aérea avanzada y aeronaves de cero emisiones.
- Australia (2023): la cooperación permitió compartir experiencia californiana en estándares de emisiones vehiculares y reformas del mercado eléctrico.
- British Columbia (2023): California y la provincia canadiense establecieron un marco de asistencia mutua y cooperación frente a incendios forestales.
- China (2023): California firmó cinco acuerdos para colaborar en reducción de emisiones, transición energética y desarrollo de energías limpias.
- Dinamarca (2021): la asociación se enfocó en mejorar la gestión del agua mediante mapeo de acuíferos, detección de fugas y eficiencia hídrica.