Oficial en California: el gobernador Newsom confirma leyes que buscan blindar las elecciones 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de leyes con el fin de proteger las elecciones en California. Las medidas incluyen la creación de nuevos delitos, como la interferencia de una autoridad a la devolución de las boletas por correo.

Qué se sabe de las leyes promulgadas por Gavin Newsom

Newsom promulgó las leyes en el Centro de la Democracia, ubicado en el Daniel K. Inouye National Center for the Preservation of Democracy.

El gobernador señaló que las medidas buscan reforzar el muro que el Estado Dorado ha construido para “salvaguardar el proceso electoral” frente a la administración Trump.

Firmado por Newsom: gobernador de California confirma leyes para proteger los sistemas electorales

“Donald Trump no se detendrá hasta que pueda ejercer un control dictatorial sobre su voto libre y privar del derecho al voto a millones de personas este noviembre. California lo detendrá en cada oportunidad”, dijo, según un comunicado de su administración.

El nuevo paquete de medidas surgió después de que la Corte Suprema de EE.UU. bloqueara una normativa del poder federal para restringir el voto por correo para las elecciones del próximo 3 de noviembre, según informó AP.

Una por una: el nuevo paquete de medidas firmadas por Gavin Newsom

El demócrata firmó 12 proyectos de ley para proteger el sistema electoral del estado. Algunos de estos son:

AB 282 : clasifica como delito grave incautar, ayudar o dirigir a un subordinado a confiscar papeletas, registros o tecnología de votación certificada antes de que se certifiquen los resultados electorales.

: clasifica como incautar, ayudar o dirigir a un subordinado a de votación certificada antes de que se certifiquen los resultados electorales. SB 259 : establece como delito grave que una autoridad ordene interferir con la entrega o devolución de papeletas de voto por correo , e impone sanciones de delito menor (misdemeanor) a la persona a cargo de una papeleta que interfiera con su entrega.

: establece como que una , e impone sanciones de delito menor (misdemeanor) a la persona a cargo de una papeleta que interfiera con su entrega. AB 2103 : crea el Programa Engaged California dentro de la Oficina de Datos e Innovación de la Agencia de Operaciones del Gobierno.

: crea el dentro de la Oficina de Datos e Innovación de la Agencia de Operaciones del Gobierno. AB 502 : modifica las disposiciones legales que prohíben la distribución con malicia de anuncios o comunicaciones electorales engañosas.

: modifica las disposiciones legales que o comunicaciones electorales engañosas. AB 1664 : exige a los funcionarios electorales locales notificar en menos de 24 horas a la Secretaría de Estado y al Procurador General sobre cualquier orden judicial, citación o investigación policial referente a la búsqueda o incautación de registros o tecnología electoral.

: exige a los funcionarios electorales locales a la Secretaría de Estado y al Procurador General sobre cualquier orden judicial, citación o investigación policial referente a la búsqueda o incautación de registros o tecnología electoral. AB 2281 : requiere evaluar si el estado necesita recursos adicionales en ciberseguridad electoral para reemplazar los antes brindados por el gobierno federal.

: requiere evaluar si el estado necesita recursos adicionales en ciberseguridad electoral para reemplazar los antes brindados por el gobierno federal. SB 1164 : revisa y expande la Ley de Derechos de Voto de California de 2001 para reforzar las protecciones contra la supresión y dilución del voto.

: revisa y expande la Ley de Derechos de Voto de California de 2001 para reforzar las protecciones contra la supresión y dilución del voto. AB 2281 : requiere evaluar si el estado necesita recursos adicionales en ciberseguridad electoral para reemplazar los antes brindados por el gobierno federal.

: requiere evaluar en ciberseguridad electoral para reemplazar los antes brindados por el gobierno federal. SB 1360 : aumenta los servicios de asistencia lingüística y la variedad de materiales electorales traducidos disponibles para los votantes.

: aumenta y la variedad de materiales electorales traducidos disponibles para los votantes. SB 884 : amplía los horarios de los buzones de voto por correo y modifica las restricciones cerca de los centros de votación para los comicios celebrados entre 2026 y 2029.

: amplía los horarios de los buzones de voto por correo y modifica las restricciones cerca de los centros de votación para los comicios celebrados entre 2026 y 2029. SB 1418 : tipifica como delito la sustracción de materiales o tecnología de votación bajo custodia de las autoridades y amplía la variedad de evidencias que deben preservarse en procesos legales en curso.

: tipifica como delito y amplía la variedad de evidencias que deben preservarse en procesos legales en curso. SB 1420: dispone reglas uniformes para permitir el voto por correo presencial sin el sobre de identificación e incluye información sobre la votación anticipada en la guía estatal para el votante.

Gavin Newsom promulgó 12 leyes que buscan proteger el sistema electorale en California Jae C. Hong - AP

“Trump puede intentarlo todo lo que quiera. ¡California protegerá tu derecho al voto!“, señaló Newsom tras la firma de las nuevas leyes.

El rechazo de la administración Trump al bloqueo de la Corte Suprema

El pasado 15 de septiembre, la Corte Suprema rechazó el intento del presidente Trump de restringir el voto por correo para las elecciones de medio término.

Tras conocerse el veredicto, el republicano lo calificó como un “duro golpe” para su partido.

“Los republicanos acaban de recibir otra mala decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una decisión que el sistema judicial tardó una eternidad en emitir, y luego la justificaron, en parte, por la falta de tiempo para implementar una solución a nuestro desastre de control del voto por correo, que es el hazmerreír del mundo entero”, dijo en Truth Social.